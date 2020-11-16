Не слушай никого, слушай классику: коротко об истории классической музыки

Текст: Диана Рустамбекова

Сегодня классическая музыка не пользуется массовой популярностью. Причин тому достаточно. Для одних она не отражает настроения нашего времени, не создает нужной эмоциональной связи. Для других классика - слишком сложный жанр. Чтобы оценить ее по достоинству, нужно сначала в ней разобраться, а это дело далеко не одного дня. В век быстрой информации отдать чему-то столько времени - роскошь. Сегодня мы хотим поговорить об истории классической музыки. Возможно, это прояснит какие-то моменты.

Эпоха Средневековья (1150-1400).

Отправной точкой развития классической музыки принято считать Средневековье. Хоть музыка существовала и задолго до, самая ранняя музыкальная письменность относятся именно к этому периоду. Огромный вклад в развитии музыки принадлежит религиозным учреждениям. В то время превалировала монофония - одноголосое пение. Показательным примером музыки эпохи Средневековья принято считать григорианский хорал. Сегодня григорианские песни используют в медитативных практиках, считая их очищающими и целительными.

Three young women making music with a jester, unknown atrist (с. 1500-1580)

Эпоха Возрождения (1400-1600).

Ренессанс считается золотым веком хоровой музыки: акапельные мессы, псалмы и мадригалы лились музыкальным потоком. Особой популярностью пользовались танцевальные композиции - музыка приобретала светскость. Среди композиторов эпохи Возрождения выделяют Орландо Гиббонса, Уильяма Берда и Джона Доуленда.

Барокко (1600-1750).

Период Барокко стал основой для последующих 300 лет музыкальной истории: зародились такие жанры, как опера, оркестр и концерт. Опера развивалась стремительно, огромный вклад в ее развитие внес Клаудио Монтеверди. Инструментальная музыка сделала огромный шаг вперед, сместив хоровую: барокко - эпоха скрипки и виолончели. Светская музыка набирала обороты: званые вечера не проходили без музыкального сопровождения. Среди композиторов, помимо Монтеверди, стоит выделить Генри Пёрселла, Жан Батиста Люлли, Георга Фридриха Генделя.

“Времена года” Антонио Вивальди - показательный пример музыки той эпохи. Нельзя отдельно не упомянуть Баха - он довел музыку Барокко до совершенства. Страсти по Матфею - одно из самых значимых его произведений, одновременно сложное по своей структуре и простое в восприятии.

The Gore Family with George, 3rd Earl Cowper, Johan Joseph Zoffany (с. 1775)

Классический период (1750-1830).

Классический период стал эпохой структурной утонченности, в музыке ценились четкие формы. Концерт и симфония вышли на новый уровень. Клавесин, бывший главным сольным инструментом, сменился фортепиано.

Моцарт, Гайдн и Бетховен - три представителя венской классической школы. Моцарт поднял оперу на новую высоту: он уделял огромное внимание поэзии, ловко сопоставляя ее музыкой. Произведения Моцарта - прямой диалог с эмоциями слушателя. Гайдн был родоначальником струнного квартета, “отцом” симфонии. В музыке Гайдна преобладают простые, веселые настроения. Гайдн часто прибегал к звукоподражанию: в его симфониях можно услышать звуки пения птиц, и даже имитацию того, как медведь бродит по лесу. Бетховен оказал огромное влияние на симфонизм. В его композициях слышатся возвышенность, борьба, героизм. Бетховен был человеком влюбчивым. По сей день ходят споры относительно личности музы, которой композитор посвятил свою самую знаменитую миниатюру - багатель “К Элизе”. По одной из самых популярных версий, композиция была посвящена пианистке Терезе Мальфатти, однако наверняка утверждать этого нельзя - женщин в жизни Бетховена было достаточно.

Романтизм (1830-1900).

Гедонизм, одиночество и скитания - основные темы романтизма. Экспрессии в композициях становится все больше, увеличивается и оркестр - прежних масштабов уже недостаточно. Композиторы становятся виртуознее: музыка романтизма звучит быстрее и сложнее, при этом в исполнение чувствуется абсолютная легкость.

Одним из первых представителей романтизма принято считать Шуберта. Его 8 симфония - ярчайшее явление в мировой симфонической музыке. Феликс Мендельсон, которого все знают по свадебному маршу, написанному для пьесы Шекспира “Сон в летнюю ночь”, ответствен за создание жанра программной концертной увертюры. Гектор Берлиоз был создателем программного симфонизма и внес огромный вклад в развитие дирижерской школы.

Flute Concert of Frederick the Great at Sanssouci , Adolph Friedrich Erdmann von Menzel (с. 1850-1852)

Величайший виртуоз фортепианной игры Ференц Лист вместе с Вильгельмом Вагнером пропагандировали идею синтеза искусств. Она заключалась в соединении разных жанров искусства в одно новое качественное целое. Лист видел этот синтез в связи с живописью, для Вагнера он заключался в симбиозе музыки и слова. Через стремление к этому синтезу, Вагнеру удалось полностью реформировал оперу: ему не нравилась чрезмерная роскошь жанра. Вагнер свел к минимуму песенность в вокальных партиях, сделав их больше похожими их на театральные речи.

Говоря о романтизме, нельзя не упомянуть Фредерика Шопена. Шопен всегда стремился к новаторству: он переиначил танцы - мазурку, полонез, вальс, добавив им драматичности, создал фортепианную балладу. Шопен писал только для фортепиано, наиболее значимыми в его творчестве являются вальсы.

Величайшим русским композитором периода был Петр Ильич Чайковский. Основной темой произведений Чайковского являются глубинные душевные терзания, любовь и сострадание к человеку, присущие многим русским творцам того времени, например, Достоевскому.

XX век и наше время

Если романтизм еще имел какие-то общие объединяющие черты, то после эпохи романтики, начался относительный хаос: композиторы придерживались разных, иногда противоречащих друг-другу направлений. Свобода предоставила им простор для экспериментов. Среди представителей классической музыки 20 века можно выделить Игоря Стравинского, Клода Дебюсси, Дмитрия Шостаковича, Арнольда Шенберга.

Слушать классическую музыку - лучший способ ее понять. Есть масса внушительных исследований, подтверждающих, что классическая музыка способна оказывать положительные влияния на человеческий мозг: она влияет на уровень IQ, снижает уровень стресса, улучшает память и снижает боль.