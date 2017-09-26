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Куда делись баллады о любви Паломы Фейт?
Дебютный сингл из альбома The Architect
Британская певица Палома Фейт выпустила клип на песню Crybaby. Сингл станет частью нового альбома певицы The Architect, релиз которого состоится 19 ноября. Палома Фейт и режиссер Томас Джеймс снимали клип в Киеве – так в кадры видеоработы попали знаменитый монумент Родина-Мать и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Палома Фейт известна своими балладами о любви, но Crybaby, как и будущий альбом The Architect, – не про романтику и любовные переживания. "The Architect – это социальный альбом. Я перестала писать о любви, о себе и своих переживаниях. В новом альбоме я затрагиваю социальные и политические темы", – говорит певица о новой работе.
В альбом The Architect войдут 15 композиций, а делюкс-версия будет состоять из 19 треков.
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