Куда делись баллады о любви Паломы Фейт?

Британская певица Палома Фейт выпустила клип на песню Crybaby. Сингл станет частью нового альбома певицы The Architect, релиз которого состоится 19 ноября. Палома Фейт и режиссер Томас Джеймс снимали клип в Киеве – так в кадры видеоработы попали знаменитый монумент Родина-Мать и Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Палома Фейт известна своими балладами о любви, но Crybaby, как и будущий альбом The Architect, – не про романтику и любовные переживания. "The Architect – это социальный альбом. Я перестала писать о любви, о себе и своих переживаниях. В новом альбоме я затрагиваю социальные и политические темы", – говорит певица о новой работе.

В альбом The Architect войдут 15 композиций, а делюкс-версия будет состоять из 19 треков.