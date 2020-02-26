Диджей Назира Касенова (Nazira) о переездах, тревожности и успехе

Сегодня Назиру можно по праву назвать лицом казахстанской электронной сцены. Журнал MixMag включил ее в список топ-15 диджеев 2019 года, она регулярно выступает в Berghain, Boiler Room и De School, а совсем скоро будет выступать на фестивале электронной музыки Dekmantel. Сейчас ее жизнь фактически разделена на две части. Первая – постоянные разъезды и выступления по всему миру – от Австралии до Италии. Вторая – продвижение техно-культуры в Алматы и организация вечеринок ZVUK. Мы поговорили с Назирой и узнали, каково это – бросить занятия молекулярной биологией и уехать в Европу играть тяжелое техно.

О себе и начале карьеры

Я представлюсь как диджей и электронный музыкант. Причисляю себя к тем, кто играет left-field танцевальную электронику. Она более экспериментальная, но я считаю ее танцевальной. Сейчас занимаюсь этим профессионально. Но это всегда так сложно – говорить о себе. Ты вроде рассказываешь, но никогда не знаешь, как это воспримет человек со стороны, может ему вообще ничего не понятно. Начну сначала: интерес к электронной музыке появился во время учебы в Англии. Там я начала впервые ходить на масштабные вечеринки и мне понравилась не только музыка, но и сама сцена. Мне захотелось быть в эпицентре этого. Но именно играть (диджеить) начала не сразу, шла к этому долго. Был третий курс университета, играла только у себя дома. На публику впервые сыграла уже дома, в Казахстане, где-то пять-шесть лет назад. И вот тогда мне казалось, что с этой культурой у нас все совсем печально. Поэтому решила пойти по другой стезе. Говорили, что это слишком жесткая музыка, слишком непонятная. В итоге, теперь такая музыка у нас стала нормой. Мне тогда хотелось, чтобы было в городе место, где я бы могла сама танцевать. Но это все равно было на уровне хобби – серьезного, но все еще хобби. Потом меня впервые позвали выступить за рубежом, и закрутилось. Но я никогда не планировала становиться диджеем. Наоборот, думала о стабильном, хорошем будущем. И по образованию я – молекулярный биолог, работала в R&D департаменте аграрной компании. Была максимально далекой от музыки, но вот получилось так, что теперь “мама, я диджей”.



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О первом выступлении за рубежом

Это такая история Золушки, на самом деле. В 2017 году я решила провести музыкальный фестиваль Unsound в Алматы. За год до этого креативный директор этого фестиваля приезжал в Алматы. Они планировали провести несколько мероприятий по Центральной Азии (были еще вечеринки в Бишкеке и Душанбе). Когда он был здесь, ему устроили встречу с музыкантами и промоутерами и меня тоже позвали. Мы были с ним на одной волне, ведь я знала о тех музыкантах, про которых он рассказывал. В это же время я делала вечеринку в “Бункере” и позвала его. В конце моего сета он подошел и сказал, что я классно играю. А он – директор одного из лучших фестивалей в мире, ну я и подумала, что из вежливости похвалил. Но нет, через пару месяцев он пригласил меня в Польшу – это главный хаб Unsound. Вот это для меня был взрыв мозга. Даже для состоявшихся музыкантов Unsound – это уровень. А тут я, девчонка, которая ни разу нигде не выступала.

После выступления на Unsound меня забукировали организаторы другого фестиваля в Польше. Тогда я уже заранее, перед поездкой забила себе несколько дат в Варшаве и Берлине. Во время сета в Берлине ко мне подошли люди и предложили быть резидентом клуба. Они меня возили три-четыре раза в год. Потом приглашали записывать подкасты. А два года назад меня подписало агентство Odd Fantastic, теперь они мной занимаются. К сожалению, Казахстан слишком далек от электронной сцены. Интересных ребят отсюда, которых можно было бы вывозить, можно по пальцам посчитать. Многие делают на уровне “ну, для Алматы сойдет”, а это зачастую посредственно.



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Об успехе и "синдроме самозванца"

Да, я считаю себя успешным диджеем, но не говорю, что это предел. Я знаю, в каком направлении развиваться и думаю, что у меня это неплохо получается. Вижу постоянное движение вперед. Например, за февраль я сыграю в Berghain (Берлин), Dehors Brut (Париж), De School (Амстердам), а это лучшие европейские клубы. Поэтому думаю, что да, диджей я успешный. Это интересно, у меня постоянно было ощущение того, что я недостойна всего этого – такой "синдром самозванца". Я стояла на одной сцене с людьми, которые являются моими кумирами. И я ведь понимаю, что я не лучше их, даже не такая, как они. Зачем меня привезли? В голове не укладывалось, что мне платят гонорар, оплачивают дорогущий билет и гостиницу. В какой-то момент я сказала себе: “Остановись и прими, что в тебе что-то есть”. Но я стараюсь к этому относиться трезво и не идти на поводу у мнения людей. Многим сносит крышу, когда к ним подходят и говорят: “Какой ты классный”. Но насколько реальны эти слова?

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О разъездах и турах

У меня – постоянные разъезды. Сейчас половину года провожу в Алматы, половину – за рубежом. В декабре я играла в Индии, оттуда – в Бразилию, потом Стамбул, Прага, Швейцария и снова – Алматы. Планирую все туры так, чтобы уезжать на месяц. Но в какой-то момент я перестала понимать, откуда я, не было ощущения дома. Ты постоянно в движении, и какой-то сдвиг по фазе происходит. Словно у тебя две полярные жизни – одна в Алматы и одна там. Но потом начала собираться с мыслями, фокусироваться больше на себе, и стало легче. В Алматы я занимаюсь организацией вечеринок ZVUK. Но с этим полегче, потому что мне помогает хорошая команда. И здесь я стараюсь жить максимально нормальной жизнью – хожу в зал, питаюсь правильно. Я не тусовщик, и меня редко встретишь на вечеринках, после разъездов еще и танцевать – сил уже не остается. Это истощает не только физически, но и эмоционально.

Я бы хотела поиграть еще в Северной Америке. Думаю, что скоро получится, просто там большие трудности с визой. Снова бы сыграла в Южной Америке. Хотела бы в Италию, потому что мне нравится эта страна. И в Киев, сыграть на “Схеме”, но, возможно, я уже недостаточно экспериментирующая для них. Еще бы выделила Юго-Восточную Азию. Это три сцены, которые я бы хотела посмотреть. Я еще отдельно выделяю Японию. Там я играла на одном фестивале экспериментальной музыки, и из-за границы привозили всего трех человек, остальные все – японские музыканты. Каждый был хорош в чем-то своем. Это кажется прямо “японское” – посвятить свою жизнь одному делу и делать всё идеально, продумывать до деталей.

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О волнении и тревожности

В самый первый раз за границей я играла после Fred P. А он – отец жанра дип-хаус, живая легенда. Я его безумно уважаю, поэтому ужасно нервничала. Вот только недавно это прекратилось. Но бывают дни, когда просто накатывает, ты начинаешь суетиться, и сразу вылезают какие-то косяки. Нервозность перекрывает всё, и начинается страшное давление. Тому есть причина – европейская сцена перенасыщена музыкантами, в особенности диджеями. Поэтому так мало популярных в Европе ребят из постсоветских стран, даже из Грузии и России. Во-вторых, меня реально намного дороже везти. Из-за этого я волновалась еще сильнее. И было давление, потому что каждое свое выступление я должна отыграть на 100%, чтобы промоутер мог сказать: “Вау!”. Вокруг столько классных, талантливых музыкантов и диджеев, а тут – я. Значит нужно показать уровень. Давление меня парализовало, слишком много думала, вместо того, чтобы чувствовать. В какой-то момент поняла, что начинаю играть хуже. Нужно было отпустить давление, чтобы с ним ушли и нервы. Теперь я больше наслаждаюсь процессом, но все равно в Berghain и на крупных площадках могу волноваться и начинаю готовиться задолго до мероприятия.

О плейлистах, фристайле и работе диджея

Когда я только начинала играть, у меня были прямо-таки готовые плейлисты, прописанные и подготовленные. Сейчас такого нет, но это не значит, что я не готовлюсь. Я постоянно занимаюсь поиском новой музыки и всегда ее скачиваю. Раньше очень часто скупала пластинки. Но со временем я начала лучше понимать публику, выработалось шестое чувство, и я уже знаю, что делать. Я делю музыку по интенсивности, сортирую на “бодрое” и “не очень”. Делю всё на папки, и на сете уже начинается фристайл. Я поняла, что тогда, когда готовлю строгий плейлист, то нет коннекта с публикой. Плейлист, конечно, технически может получиться лучше, потому что всё уже подобрано. Но в креативном процессе ошибка становится частью процесса. Это и делает тебя уникальным.

Базовые аспекты – свести два трека. Этому можно научиться за полчаса, особенно на цифровых проигрывателях. Самый недооцененный аспект – это технически-эмоциональный. Самые лучшие диджеи делят что-то со своей публикой, заставляют чувствовать. Нужно уметь всё выстроить и посредством музыки связаться с аудиторией. В какой-то момент диджеинг разделяется на профессиональный и любительский. В профессиональном диджеинге есть очень сильная эмоциональная нагрузка. Диджей всегда должен отдаваться на 100%, не может быть плохого настроения. Всем кажется, что, когда ты выступаешь на вечеринке, это круто. Люди не понимают, что это – седьмая вечеринка за месяц, и для тебя это работа. Переезды, постоянная смена обстановки, плюс креативный аспект, всё это накладывается.

О новой музыке

У меня есть выстроенная рутина поиска новой музыки. Например, с наступлением определенного уровня известности тебе начинают высылать много промо-материала. Это треки "до" официального релиза, которые ты сможешь отыграть и тем самым способствовать продвижению творчества музыканта. Но там очень много треша, и разобраться в нем бывает очень тяжело. Второе место – Bandcamp. Там есть все цифровые релизы, и, что удобно, деньги сразу идут к лейблам и артистам. Также использую Juno – сайт для продажи пластинок. Даже если не заказываю пластинку, то слушаю там и нахожу потом в цифровом формате. Discogs – тоже сайт для продажи пластинок, но это еще и музыкальный архив. Обычно там нахожу старые релизы. И, конечно, Soundcloud, где стараюсь подписываться на интересных ребят. В поездках на всё это времени нет, но в Алматы могу сидеть за поиском по шесть-восемь часов в день. Это дисциплинирует. Я слушаю очень много музыки, чаще всего для работы, и это техно. Но могу слушать и попсу – Dua Lipa, Rihanna, Charlie XCX и прочее. Часто слушаю миксы любимых диджеев. Но это тоже часть работы. Люблю эмбиент и всякие экспериментальные вещи. Но если буду слушать техно еще и в свободное время, для себя, то это вообще спалит весь мозг.

Со временем, конечно, перегораешь. Как и во всех креативных профессиях, шанс перегореть выше, чем в офисе. Потому что ты этим буквально горишь, и из-за этого ты к себе очень требователен. Хочется, чтобы всё было круто, потому что ты включен эмоционально. Нет такого, что ты отработал и отставил, стираются границы времени. И в какой-то момент это ужасно надоедает. И это – не таблица excel, музыку надо чувствовать. Когда перегораю, я на какое-то время просто перестаю слушать музыку, пока не захочется снова. Бывали туры, которые просто "выносят" эмоционально и музыкально. Тогда я приезжаю в Алматы и две недели не делаю ничего.

Я как-то пыталась писать что-то свое, но никогда не доводила до конца. Еще в университете старалась ходить на продакшн-курсы. Сейчас мне друг подсказывает, как и что записывать, но я не заканчиваю. Решила не заставлять себя. Жду, когда мне прямо-таки захочется. Возможно, из-за того, что я сфокусировалась на диджеинге и только привыкаю к этому ритму жизни, часто не остается времени. Но я четко понимаю, что не хочу искать это время. И когда по-настоящему приспичит, и мне будет, что сказать, тогда и время найду. Заинтересовалась в последнее время темой биоискусства. Это когда, например, записывают, как растут цветы, и используют это в арте. Хоть я и бросила биологию, она мне всегда нравилась. Было бы здорово всё это совмещать.

Очки, водолазка - Prada

Об андерграунде, электронной и “интеллектуальной” музыке

Я причисляю свое творчество к андерграунду, но это хороший вопрос: как его охарактеризовать. Андерграунд – это нечто нишевое, нонконформистское и то, что многие не принимают. В Казахстане техно – это андерграунд. Но я бы не сказала, что в Европе техно остается андерграундом. Раньше всё было понятно: если тебя не понимают, и ты непопулярный – ты андерграунд. Теперь андерграунд зависит от контекста и локации. К самому термину я отношусь критически, потому что никто нормально определить его не может, вот и мне тоже не удалось.

Электронную музыку я начала слушать, когда попала не вечеринки и рейвы. Мне были важны ощущения. Ты идешь на вечеринку и на ней ты словно становишься собой – такой, как есть. Люди приходят и будто скидывают с себя всё то, что разделяет нас снаружи. Неважно, кто ты – богатый или бедный, красивый или нет, гей или гетеро, ты – это ты. Единственное правило – уважать друг друга, а всё остальное уже никого не волнует. И именно электронная музыка дает такой отклик. Так же работают эмбиент и классическая музыка. Она может дотянуться до чего-то внутри нас.

А вот термин “интеллектуальная музыка” я вообще не понимаю. Что это? Музыка, которую написал Альберт Эйнштейн? Мне кажется, его используют люди, которые не понимают, что они играют, как играют, и что вообще происходит. Нет такого понятия. Есть жанр IDM (intellegent dance music), но конкретно в Алматы не знаю никого, кто бы его играл. И это вопрос элитарности. Когда я начала заниматься этим в Казахстане, сцена была закрытой, элитарной. Было представление, что андерграунд – это закрытое и недоступное сообщество для интеллектуальных и модных, а это категорически неправильно. Такая мысль идет вразрез с культурой электронной музыки. Многие занимаются этим, чтобы быть крутыми и возвыситься над остальными. Но нутро электронной музыки не возвышение, а объединение, отказ от деления и категоризации. Она появилась в бедных районах Детройта. И когда твой единственный мотив – это быть классным, тогда и получается “интеллектуальная” музыка.

Рубашка Prada

О развитии культуры в Алматы

Мне кажется, в Алматы люди очень быстро от всего устают. Мало проектов держится долго, особенно в креативной сфере. Средняя продолжительность – два года. А для развития культуры важна преемственность. Но все равно сфера развивается, особенно если сравнивать с тем, что было пять лет назад. Каждую пятницу что-то происходит, пусть не рейв или техно-вечеринка, но всё больше людей играет и слушает “нестандартную музыку”. Но происходит это слишком медленно. Есть развитие по контенту, но нет развития по масштабу. Иногда такое ощущение, что люди просто не меняются. Даже ZVUK более-менее стоит на одной точке, и количество людей не меняется больше года.

У нас критически мало промоутеров и не хватает тех людей, которые действительно верят в то, что они делают. Нужны те, которые будут делать, даже если на вечеринку приходит 50 человек. Так развивается сцена, вся надежда на этих промоутеров. Не хватает диджеев, которые серьезно относятся к своему делу. Не хватает площадок, где можно играть техно. Если речь идет о хаусе, то более-менее, потому что его можно играть и в баре. Еще есть стигматизация самой сферы. У меня часто возникали проблемы, когда я говорила, что это ночное мероприятие. Искали площадки, и у многих уже на этом уровне начинается неправильное восприятие проекта. Нет поддержки со стороны бизнеса, мы ни разу не выбили спонсорство. И это всё из-за отсутствия масштаба.

Вот в ZVUK нет никакой бизнес-составляющей. Мы ничего не зарабатываем. Раньше всегда уходили в минус. Мы привозим артиста, а это всегда включает гонорар, билеты, прогулки – выходит больше 1500 евро. Нужно арендовать дорогой звук, построить сцену, арендовать помещение. Если всё суммировать, то 3000 тенге за вход – это мелочь. Мы никогда не покрывали расходы этими деньгами. Постепенно мы начали выходить в ноль и немного зарабатывать. Но деньги никто не забирает. Будем их использовать на случай, если снова уйдем в минус. Мне просто очень повезло с командой. Все работают бесплатно, у всех есть основная работа. Мы уже как семья и всегда делаем что-то вместе. Я как-то предлагала ребятам взять символичную сумму, по 10 000 тенге, все отказались.

О радио

Радио – важная часть для развития культуры. Я даже как-то хотела создать интернет-радио. Но сейчас их стало так много. И было бы здорово вещать на весь Казахстан, чтобы какой-нибудь ребенок в Таразе (откуда я родом, кстати) мог случайно наткнуться на эту волну. Всё, о чем мы говорили, касается только Алматы. А в других городах не происходит почти ничего. А вот сделать радио национального уровня – это классно. Но там нужно пристально следить за качеством. И тут возникает проблема наполнения контентом. Не хочется делать очередное радио, где будет играть один треш. Если уж и делать, то нужно отдать его молодым, которые разбираются в культуре. Радио должно быть альтернативным, ни в коем случае не коммерческим. Правда, в этом сложно убедить наших консервативных людей. Но, если мы уж и хотим развития всей культуры, не только в Алматы, нужно выбраться из алматинского "пузыря" в своей голове.

О планах на будущее

Скоро буду играть в Berghain, и на ближайшее время забиты все даты. Весной играю на фестивалях: Rewire в Гааге и Nuits Sonores в Лионе. Летом буду выступать на фестивале Dekmantel и на других фестах. Поеду в Австралию в марте – на Boiler Room Sydney. И одна из моих главных амбиций в ZVUK – делать больше выездных вечеринок. Мне повезло, я смогла вырваться из Казахстана, построить карьеру. Сейчас хочу помогать другим ребятам. Поэтому в июне у нас будет showcase на фестивале WHOLE в Германии. И сейчас веду переговоры по поводу других showcase.

Стиль: Айзат Сарсембаев

Макияж: Гульнур Бокурова, Sozo Grand

Волосы: Луиза Абузарова, Sozo Grand