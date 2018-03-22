Наурыз, наурыз: праздничный плейлист Buro 24/7 Kazakhstan

Наурыз – праздник весеннего равноденствия, обновления, да и попросту настоящий праздник жизни. В двадцатых числах марта никогда не бывает холодно, и сама погода располагает к длительным прогулкам, встречам с друзьями и продолжительным застольям. Специально к этим теплым долгим выходным мы подобрали отличный плейлист, под который идеально жарить баурсаки, встречать гостей за дастарханом и гулять по вечернему Алматы. В этом плейлисте – только казахстанские исполнители. От Розы Рымбаевой и "Дос-Мукасан" до Галымжана Молданазара и Manna.