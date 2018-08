Музыкальный ликбез: Хаус-музыка

В бесконечном разнообразии музыкальных жанров можно потеряться. А приставки вроде "итало-диско-джангл-бум-бэп-поп-вэйв" еще больше вводят в заблуждение. Чтобы не погрязнуть в этих нишах редакция остановилась на основных, главных жанровых направлениях. Начинаем мы с хаус-музыки.

Откуда?

Родина хаус-музыки – Чикаго, клуб Warehouse. На открытии клуба в 1976 году выступал Фрэнки Наклс. Долгое время в своих сэтах диджей использовал исключительно диско (самый популярный жанр 70-х). К началу 80-х диско вышло из моды, и Фрэнки стал импровизировать, смешивая постоянный ритм драм-машины (электронный компьютер, воссоздающий партию ударных) с вокальными партиями популярных треков. Так появилось уникальное звучание клуба Warehouse – новой столицы музыкального андеграунда. Первым треком в жанре "хаус" считается песня On And On чикагского диджея Джесси Сондерса. Фирменной композицией каждого его сета был одноименный трек музыканта Mach. Когда в один из вечеров пластинку украли, Сондерс решил сделать трек самостоятельно. С помощью пары синтезаторов и драм-машин он написал два трека (включая свою версию On And On) под собственным лейблом Jes Say и дал старт развитию жанра.

Как звучит?

В первую очередь хаус – это электронная музыка, написанная на электронных музыкальных инструментах (синтезаторы, драм-машины, вокодеры, муги и тд). Жанр появился в связи с дефицитом танцевальной музыки в начале 80-х. Диджей Фрэнки Наклс с помощью катушечного магнитофона монтировал известные композиции и дополнял их новыми звуками и партиями. Так с подачи Фрэнки пошел тренд на первые, характерные ремиксы. Они могли полностью менять скорость, ритм и аранжировку. Впоследствии для хауса стали характерными уже конкретные схемы и структуры – например, удары малого барабана (snare), полуоткрытые хэты (тарелка, hi-hat), хлопки и крэши. Характерной чертой музыки стал механический, повторяющийся и минималистичный ритм. Из-за того, что музыка появилась из ремиксов, в треках часто присутствуют вокальные партии из старых хитов 80-х и 70-х. Их дополняет мягкое звучание мажорных клавишных и фанковая басовая/гитарная партия.

Почему Хаус?

Популярным хаус стал достаточно быстро – и среди слушателей, и среди диджеев. Последние перенимали идеи друг друга. Постепенно популярность музыки распространилась за границы города - в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Самый популярный клуб в Джерси - Zanzibar, в Нью-Йорке - Paradise Garage. Они стали известны благодаря разивитию хауса и появлению такого поджанра, как "гараж-хаус". Во многом это заслуга легендарного диджея Ларри Левана, чьи сеты называли "субботней мессой". Постепенно хаус добрался до Великобритании, где музыку крутили на пиратских радиостанциях. Развитая клубная культура Европы приняла жанр на "ура" и к середине 80-х хаус играл в каждом втором клубе.

О чем хаус?

Если рок – это протест, хип-хоп – политическое заявление, то хаус – это про инклюзивность. Он был вдохновлен госпелом, соулом, джазом и фанком, и идеологически стал музыкой угнетенных людей (афроамериканцы, латиноамериканцы, лгбт), которые пытались построить свою общность через танцы и музыку. "Белая" Америка воспринимала музыку как что-то постыдное и позорное, хотя цель хауса - объединить людей всех рас, происхождения и сексуальной ориентации.

Кого слушать?

Мы собрали небольшую подброку из 33 треков и постарались затронуть самые важные эпохи хауса. От классики, которая звучала в клубах Warehouse, Zanzibar и Playground до представителей современной школы постсоветского пространства.