Новая школа: 13 перспективных музыкантов СНГ

По уровню популярности музыканты постсоветского пространства сегодня могут посоперничать с западными звездами. Клип на "Розовое вино" Элджея & Feduk всего за два месяца собрал 41 миллион просмотров. Oxxxymiron на своем выступлении в "Олимпийском" собрал около 22000 человек. Тем временем, в музыке каждый месяц появляется новый яркий персонаж, который пытается затмить успех предыдущего. Чтобы не потеряться в этом море талантов и знать за кем следить, редакция Buro 24/7 рассказывает о тринадцати перспективных музыкантов СНГ.

МЫ (Россия)

Дуэт, который сошелся по лучшим канонам современности, – в социальных сетях. Даниил Шайхинуров познакомился с творчеством Евы Краузе в "ВКонтакте". Совместный проект не заставил себя долго ждать. Альбом "Расстояние" появился летом, а клип на песню "Возможно" вмиг собрал миллион просмотров в YouTube. "Мы" – это романтичная и простая поп-музыка с текстами про эпоху любви в интернете.

Гречка (Россия)

"Ела гречку, когда думала, как назваться" – так Настя Иванова придумала свой необычный сценический псевдоним. В декабре состоялся релиз ее дебютного альбома "Выше только звезды", где панк-рок смешан с инфантильной попсой. Настя поет о потерянном поколении, "Подружках-наркоманках", подростковых трудностях и рефлексии.

Метель (Украина)

"Метель" – новый панк-рок проект продюсера Юрия Бардаша, ответственного за успех "Грибов" и "Луны". На сегодняшний день группа выпустила два полноценных релиза "Танцы в черном куполе" и "Верховод", которые можно прослушать "ВКонтакте".

Qonyratbay Fam (Казахстан)

Душевный инди-поп от брата и сестры Султанали и Биби-Хадиша Қоңыратбай из Алматы. Они поют о чувствах, о настоящей любви, которая не всегда бывает радостной, яркой, громкой или взаимной. В планах ребят выпустить дебютный EP-альбом, также запланировано несколько коллаборационных проектов с казахстанскими музыкантами.

Mustelide (Беларусь)

Музыка Натальи Куницкой из Минска напоминает Mujuice или Кедра Ливанского. Чуть больше недели назад она выпустила клип на сингл Nanoantenna, который снят в формате видео-дневника с путешествиями по Европе, США и впечатлениями за прошедший год.

Baller (Казахстан)

Один из самых перспективных представителей современной казахоязычной рэп-сцены. Это хип-хоп в лучших традициях современной трэп-музыки, с тяжелым басом, трещотками и эмоциональной подачей, сложенной в четкие рифмы на казахском языке. В прошлом году творчество Шынгысхана заметил Guf и пригласил его выступить с ним на сцене в Москве.

YUKO (Украина)

Необычная украинская группа смешивает народное творчество и электронную музыку в электрофолк. Коллектив состоит из двух человек -мультиинструменталиста Стаса Королева и фольклористки Юли Юриной. Издаются на рекорд-лейбле Masterskaya. В феврале они дадут свой первый сольный концерт с альбомом Ditch и EP Schebetuha.

КРЕМ СОДА (Россия)

Проект двух российских продюсеров из Москвы - Димы Новы и Илья Гадаева. Всего за год их песни расхватали популярные диджеи, кроме того, они появились в блоге OnlyVibez и международном глянцевом издании FHM. Это классический хаус с теплым звуком винтажных синтезаторов, который напоминает классику музыки восьмидесятых и девяностых.

Jeltoksan. (Казахстан)

21-летний Бексултан Бакытжан (Jeltoksan) из Атырау занимается музыкой с раннего возраста. Спектр его музыкальных интересов широк – от электроники и хип-хопа до фолка, а тексты музыкант пишет только на казахском языке. На сегодняшний день Бексултан записал 12 треков, а уже в этом году планирует выпустить полноценный дебютный альбом.

Озёра (Россия)

"Озера" долгое время был анонимным проектом. Музыканты тщательно скрывали свои личности, а на снимках и выступлениях появлялись в масках. Знакомство с дуэтом лучше всего начать с EP "Феррари" при участии ARCHANGA и рэпера Хаски.

Polnalyubvi (Россия)

Музыкальный стиль Марины Демещенко во многом напоминает бардовскую песню, переплетенную с фолк-музыкой. Ее дебютный альбом –V – полностью записан под гитару. В отличии от своих сверстников, представителей контркультуры, Марина отказывается петь о "бессмыслице и пошлости". Ей гораздо ближе меланхоличные баллады о светлых чувствах и эмоциях.

Монеточка (Россия)

Сначала были простенькие песни под гитару. Что не помешало 19-летней Лизе Гырдымовой обрасти мощной фанатской базой и посотрудничать с Noize MC, Ильей Лагутенко и рэпером Слава КПСС. Лиза Гырдымова поднимает в своих песнях актуальные социальные проблемы, которые подает через призму иронии и легкого цинизма.

MATRANG (Россия)

Восходящая рэп-звезда из Владикавказа Алан Хадзарагов создает музыку в специфичном жанре хаус-рэп. Получаются своеобразные "частушки" под электронный бит. Совсем недавно музыкант подписал контракт с известным лейблом Василия Вакуленко (Баста) – Gazgolder (Скриптонит, Guf, Смоки Мо, АК-47).