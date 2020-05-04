"А что так трудно стать дискжокеем?", – спрашивает главная героиня советского фильма 1987 года "Дискжокей". В ответ она получает целый перечень необходимого: "Нужно хорошо знать музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячу всяких мелочей". В самом деле, диджей воспринимается толпой как человек, который переключает песни. На деле только диджей задает настроение вечеру, следит за тем, чтобы людям было хорошо, и выполняет "еще тысячу всяких мелочей". Мы все еще ждем того дня, когда можно будет наконец потанцевать под музыку любимых дискжокеев. А пока этого не случилось, диджеи реализуют себя за счет интернета – с помощью записи миксов и постоянных онлайн-трансляций. Мы решили не отставать от тренда и попросили наших друзей записать для нас свои миксы на SoundCloud.

Bobikuz

Midclassgypsy

Nurs Issimov

Ungaro

Aki