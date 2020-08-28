Миксы друзей BURO.: часть 2

Диджей – не самая благодарная профессия. Они отвечают за настроение и танцы, хороший диджей – залог веселого вечера, но их вклад не всегда заметен. Каждый новый микс – это гигабайты прослушанной музыки, сотни тысяч треков, бесчисленное множество жанров и поджанров. Мы продолжаем рассказывать о работе наших друзей и делимся миксами наших любимых друзей на странице в Soundcloud. А в случае, если вы пропустили первую часть, послушать ее можно по ссылке здесь.

Acell

E.T.

yourfriendkas

Togzhan