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Уберите детей: Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп устроили оргию
"Не называйте это искусством"
Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп устроили оргию. Неделю назад рокер выпустил свой десятый студийный альбом – Heaven Upside Down (Небеса вверх дном), который мы включили в нашу подборку осенних альбомов. Вслед за ним последовал клип на песню SAY10, где музыкант и актер примеряют на себя роли бога и дьявола. В одном из интервью Мэнсон ярко описал свое видение работы. Целиком мы его цитировать не можем, только чуть-чуть: "После того как все шары лопнут и утонут в пучине блевоты и идеализма, не нужно обращаться ко мне, у меня нет сострадания. Я здесь, чтобы быть всем тем, чем я не был раньше, я здесь, чтобы вы обвинили меня в том, кем я стал".
Режиссер клипа – Билл Юкич, который работал с группами Metallica, Maroon 5, а в 2016-м снял короткометражку Lemonade для Beyonce.
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