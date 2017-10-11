Уберите детей: Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп устроили оргию

Мэрилин Мэнсон и Джонни Депп устроили оргию. Неделю назад рокер выпустил свой десятый студийный альбом – Heaven Upside Down (Небеса вверх дном), который мы включили в нашу подборку осенних альбомов. Вслед за ним последовал клип на песню SAY10, где музыкант и актер примеряют на себя роли бога и дьявола. В одном из интервью Мэнсон ярко описал свое видение работы. Целиком мы его цитировать не можем, только чуть-чуть: "После того как все шары лопнут и утонут в пучине блевоты и идеализма, не нужно обращаться ко мне, у меня нет сострадания. Я здесь, чтобы быть всем тем, чем я не был раньше, я здесь, чтобы вы обвинили меня в том, кем я стал".

Режиссер клипа – Билл Юкич, который работал с группами Metallica, Maroon 5, а в 2016-м снял короткометражку Lemonade для Beyonce.