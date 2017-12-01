Накрыло волной: Новый клип Мерген на песню Tolqyn

Казахстанская певица и саунд-продюсер Акмарал Зыкаева, более известная под псевдонимом Мерген, выпустила клип на новую песню Tolqyn. Трек войдет в третий сольный альбом исполнительницы TYH, релиз которого запланирован на 5 декабря. Слова к композиции написал дедушка певицы еще в 2009 году. "Толқын" с казахского переводится как "волна". Сама песня – про то состояние, когда тебя накрывает волна желаний и надежды, что мечты обязательно сбудутся. Музыка с аранжировкой и мелодией была создана за ночь. Меня на самом деле накрыла эта волна в тот вечер, и после этого трека родились остальные песни и сам альбом", – делится воспоминаниями Мерген.

По словам самой Акмарал, видео было снято еще летом 2016 года, но постпродакшн занял почти год из-за технологической сложности задумки. Работу над ним вел Азамат Сайфуллаев, арт-директор и режиссер по анимации. Ролик не имеет определенного сюжета, все, что мы видим – хаотичный набор образов. "Концепт графической визуализации принадлежит Азамату. Работать с ним – потрясающе, я столько всего для себя открыла. Для меня это был совершенно новый и, как оказалось, необходимый опыт. Эти визуальные эксперименты очень сильно повлияли на меня, а еще я обрела очень хорошего друга", – рассказала девушка.

Акмарал Зыкаева – музыкант, саунд-продюсер и композитор. На сегодняшний день за ее спиной два сольных альбома "13" и "Аян" и две инструментальных пластинки – Qazaq Lounge и Mise en Scene.