MLDST – дебютный альбом казахстанской группы MANNA

В 2016 году автор песен Анна Тарновская и саунд-инженер Руслан Журбин организовали творческий дуэт MANNA с музыкой в стиле инди-поп, фолк-троник и синти-поп. На днях группа выпустила свой дебютный альбом MLDST. Первые треки ребята начали записывать еще в 2016 году, но собрать материал для полноценной пластинки удалось только сейчас. Раньше Аня и Руслан жили на два города – Алматы и Москву, но первый альбом решили записать в родной стране. Поэтому, по их словам, он посвящен детству и юности, проведенной в Южной столице. По этой же причине на обложке оказался главный символ города – гостиница "Казахстан".

Пластинка получилось разноплановой, ее невозможно причислить к одному жанру. Отец Анны, музыкант и гитарист, привил любовь к таким исполнителям, как Альфред Шнитке, Эдуард Артемьев, Kraftwerk, Metallica, Sparks, New Оrder. Их влияние чувствуется во всем альбоме. Где-то это нью-вейв-электроника, где-то проскальзывает классическое роковое звучание. "Я старалась фантазировать на тему юности, проведенной в Алматы. Мне кажется, в альбоме присутствует много красноречивого и резкого, но в то же время беззащитного, нежного, что присуще как раз тому возрасту, когда юность окутывает тебя и заставляет чувствовать свободу на все 100%. Мы очень многое переписывали, старались придумать оригинальные аранжировки", – рассказала Тарновская.

Альбом пока можно прослушать на Soundcloud, но уже скоро он появится в iTunes и на других платформах.