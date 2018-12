Лучшие песни 2018 года по версии BURO

Мы уже рассказали про лучшие фильмы по версии редакции BURO. Теперь настала очередь выбрать лучшие песни уходящего года. Схема осталась прежняя – каждый член команды предложил по три варианта, и на основе анонимного голосования мы выбрали самые популярные.

JMSN – Levy

Удивлением для всей редакции стала победа американского мультиинструменталиста JMSN. В этом году он выпустил новый альбом Velvet. Все композиции – классический, меланхоличный R&B с ритмичной перкуссией и звучными синтезаторами.

Хаски – Поэма о Родине

Главный рэпер СНГ в 2018 году наделал немало шума. Он удалял записанный альбом, который сильно ждали поклонники, на время стал акционистом, притворяясь повешенным на балконе одного из столичных отелей, а вслед и вовсе организовал собственные похороны. Осенью по требованию правоохранительных органов РФ на YouTube был заблокирован клип "Иуда", а перед одним из его концертов в Краснодаре музыканта задержала полиция. В контексте всего этого трек "Поэма о Родине" звучит особенно иронично. В тексте Хаски признается в бесконечной, искренней любви к Родине, где он сам "невпопад".

Cornelius Doctor & Tushen Raï – Place Du Pont

В современной электронике и хаус-музыке всё популярнее становится этническая тема. В особенности – мотивы Ближнего Востока. Звуки ситар, рубабов, тар, дудочек накладываются на современную ритмику хауса. Один из самых ярких релизов прошлого года – короткий EP Princes Of Abzu, который вышел на лейбле HARD FIST. И Cornelius Doctor & Tusen Raï – одни из самых ярких представителей лейбла.

Аигел – Снег

"Аигел" – один из самых интересных проектов новой русской волны. Дуэт состоит из Айгель Гайсиной (вокал) и Ильи Барамия (музыка). Айгель прежде занималась озвучкой, писала стихи и переводила татарскую поэзию, а Илья долгое время работал музыкальным продюсером. В этом году они выпустили альбом "Музыка". Композиция "Снег" завораживает своей простотой и минималистичностью, а голос самой Айгель вводит в состояние легкого транса.

Ross From Friends – There's A Hole In My Heart

Когда редакция стала выбирать лучшие композиции года, треки британского музыканта Ross From Friends были номинированы пять раз. В частности, в подборку попали три трека с его последнего EP – Aphelion. Почему? Это тот редкий случай, когда электронная музыка начинает интересовать людей, которые раньше её никогда не слушали. Так произошло с нашим линейным продюсером.

Хаски – Иуда

Клип на трек "Иуда" в прошлом месяце был заблокирован Роскомнадзором на территории РФ, благодаря чему творчество музыканта получило еще большую огласку в СМИ. После отмены концертов и ареста Хаски, рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC организовали благотворительный концерт в честь него. Так трек "Иуда" стал гимном борцов против запретов и цензуры.

Drake – God's Plan

Drake сохраняет звание самого популярного и попсового рэпера современности. Об этом говорят частота релизов, огромные продажи и бешеная популярность клипов. А в этом году Drake стал еще и самым "мемным" рэпером.

The Blaze – She

В прошлом году французский электронный дуэт нашумел с клипом на песню Territory. Группа взяла за него Гран-при на Каннском фестивале, премию "лучший режиссер" на Берлинском MVA и "лучшее видео" на британской MVA. В этом году группа выпустила полноценный релиз Dancehall, главный сингл в котором – She.

Gruppa Skryptonite – Глупые и Ненужные

В 2018 году Скриптонит объявил, что уходит из рэпа. И попрощался так, как это делают многие артисты – презентовал проект Gruppa Skryptonite. Первый и пока единственный сингл группы – "Глупые и Ненужные" – это плавная и ритмичная композиция, которую прорезает звон электрогитары. А "наркотический" эффект дополняется смазанным вокалом самого Скриптонита.

Ross From Friends – Pale Blue Dot

На написание трека Pale Blue Dot музыканта вдохновили его родители. В молодости они гастролировали по Европе в маленьком фургончике и организовывали рейвы. Отец крутил пластинки, а мама снимала всё на камеру. В итоге из этих кадров сам Ross From Friends склеил клип.

Unknown Mortal Orchestra – Hunnybee

Впервые про UMO заговорили в 2011 году. На анонимной странице в Bandcamp появился трек Ffunny Ffrends. Песня начала греметь в СМИ и даже попала в Pitchfork. После безуспешных поисков его со стороны журналистов, фронтмен группы Рубан Нильсен объявил название коллектива – Unknown Mortal Orchestra. Спустя семь лет музыканты выпускают милый lo-fi сингл Hunnybee из своего четвертого студийного альбома Sex & Food.

ROSALIA – MALAMENTE

Испанская певица Розалиа стала чуть ли не главным открытием уходящего года. В ноябре она выпустила второй испаноязычный альбом – El Mal Querer, который занял первые строчки чартов и получил статус золотой пластинки. Главный сингл – MALAMENTE – классический фламенко-поп в новом исполнении: звучный, ритмичный, с томным вокалом самой Розалии. Официальный клип на YouTube набрал 44 миллиона просмотров.

Ross From Friends – March

Всё выполнено в лучших традиция lo-fi хаус музыки – минималистичный бит и перкуссия. March стал частью последнего EP Aphelion.

Kali Uchis – Dead To Me

Кали Учис пророчили статус новой поп-звезды, но своим дебютным альбомом Isolation она расширила рамки поп-музыки.

Ross From Friends – Don't Wake Dad

Ross From Friends был вдохновлен музыкой, которую делал его отец. Ему же и посвящена композиция Don't Wake Dad. Любопытный факт: Ross From Frie – псевдоним, взятый от имени персонажа из ситкома "Друзья". Кстати, актер Дэвид Швиммер, который играл Росса, засудил музыканта за то, что он "испортил образ персонажа".

Cream Soda – Потанцуй со мной

Московская группа занимается переосмыслением главных "фишек" музыки 80-х и представляет её в новом звучании.



Pusha T – Come Back Baby

От Pusha T фанаты ждали релиза несколько лет. И получили, наконец, альбом Daytona, который спродюсировал Канье Уэст. Обложкой альбома стала фотография ванной, в которой умерла Уитни Хьюстон. За лицензию использовать это фото Канье заплатил 85 тысяч долларов. В Come Back Baby рэпер читает о своем любимом занятии – продаже наркотиков и о быстрых деньгах. Припевом в композиции служит отрывок песни Джорджа Джексона I Can't Do Without You.



Nas – White Label

Новый альбом от Nas – это часть летнего проекта Канье Уэста. Но, в отличие от того же Pusha T, у Nas концепт сложнее – семь песен отражают семь смертных грехов. White Label отражает "обжорство".