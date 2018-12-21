Лучшие песни 2018 года по версии BURO
Результаты анонимного голосования
Мы уже рассказали про лучшие фильмы по версии редакции BURO. Теперь настала очередь выбрать лучшие песни уходящего года. Схема осталась прежняя – каждый член команды предложил по три варианта, и на основе анонимного голосования мы выбрали самые популярные.
JMSN – Levy
Удивлением для всей редакции стала победа американского мультиинструменталиста JMSN. В этом году он выпустил новый альбом Velvet. Все композиции – классический, меланхоличный R&B с ритмичной перкуссией и звучными синтезаторами.
Хаски – Поэма о Родине
Главный рэпер СНГ в 2018 году наделал немало шума. Он удалял записанный альбом, который сильно ждали поклонники, на время стал акционистом, притворяясь повешенным на балконе одного из столичных отелей, а вслед и вовсе организовал собственные похороны. Осенью по требованию правоохранительных органов РФ на YouTube был заблокирован клип "Иуда", а перед одним из его концертов в Краснодаре музыканта задержала полиция. В контексте всего этого трек "Поэма о Родине" звучит особенно иронично. В тексте Хаски признается в бесконечной, искренней любви к Родине, где он сам "невпопад".
Cornelius Doctor & Tushen Raï – Place Du Pont
В современной электронике и хаус-музыке всё популярнее становится этническая тема. В особенности – мотивы Ближнего Востока. Звуки ситар, рубабов, тар, дудочек накладываются на современную ритмику хауса. Один из самых ярких релизов прошлого года – короткий EP Princes Of Abzu, который вышел на лейбле HARD FIST. И Cornelius Doctor & Tusen Raï – одни из самых ярких представителей лейбла.
Аигел – Снег
"Аигел" – один из самых интересных проектов новой русской волны. Дуэт состоит из Айгель Гайсиной (вокал) и Ильи Барамия (музыка). Айгель прежде занималась озвучкой, писала стихи и переводила татарскую поэзию, а Илья долгое время работал музыкальным продюсером. В этом году они выпустили альбом "Музыка". Композиция "Снег" завораживает своей простотой и минималистичностью, а голос самой Айгель вводит в состояние легкого транса.
Ross From Friends – There's A Hole In My Heart
Когда редакция стала выбирать лучшие композиции года, треки британского музыканта Ross From Friends были номинированы пять раз. В частности, в подборку попали три трека с его последнего EP – Aphelion. Почему? Это тот редкий случай, когда электронная музыка начинает интересовать людей, которые раньше её никогда не слушали. Так произошло с нашим линейным продюсером.
Хаски – Иуда
Клип на трек "Иуда" в прошлом месяце был заблокирован Роскомнадзором на территории РФ, благодаря чему творчество музыканта получило еще большую огласку в СМИ. После отмены концертов и ареста Хаски, рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC организовали благотворительный концерт в честь него. Так трек "Иуда" стал гимном борцов против запретов и цензуры.
Drake – God's Plan
Drake сохраняет звание самого популярного и попсового рэпера современности. Об этом говорят частота релизов, огромные продажи и бешеная популярность клипов. А в этом году Drake стал еще и самым "мемным" рэпером.
The Blaze – She
В прошлом году французский электронный дуэт нашумел с клипом на песню Territory. Группа взяла за него Гран-при на Каннском фестивале, премию "лучший режиссер" на Берлинском MVA и "лучшее видео" на британской MVA. В этом году группа выпустила полноценный релиз Dancehall, главный сингл в котором – She.
Gruppa Skryptonite – Глупые и Ненужные
В 2018 году Скриптонит объявил, что уходит из рэпа. И попрощался так, как это делают многие артисты – презентовал проект Gruppa Skryptonite. Первый и пока единственный сингл группы – "Глупые и Ненужные" – это плавная и ритмичная композиция, которую прорезает звон электрогитары. А "наркотический" эффект дополняется смазанным вокалом самого Скриптонита.
Ross From Friends – Pale Blue Dot
На написание трека Pale Blue Dot музыканта вдохновили его родители. В молодости они гастролировали по Европе в маленьком фургончике и организовывали рейвы. Отец крутил пластинки, а мама снимала всё на камеру. В итоге из этих кадров сам Ross From Friends склеил клип.
Unknown Mortal Orchestra – Hunnybee
Впервые про UMO заговорили в 2011 году. На анонимной странице в Bandcamp появился трек Ffunny Ffrends. Песня начала греметь в СМИ и даже попала в Pitchfork. После безуспешных поисков его со стороны журналистов, фронтмен группы Рубан Нильсен объявил название коллектива – Unknown Mortal Orchestra. Спустя семь лет музыканты выпускают милый lo-fi сингл Hunnybee из своего четвертого студийного альбома Sex & Food.
ROSALIA – MALAMENTE
Испанская певица Розалиа стала чуть ли не главным открытием уходящего года. В ноябре она выпустила второй испаноязычный альбом – El Mal Querer, который занял первые строчки чартов и получил статус золотой пластинки. Главный сингл – MALAMENTE – классический фламенко-поп в новом исполнении: звучный, ритмичный, с томным вокалом самой Розалии. Официальный клип на YouTube набрал 44 миллиона просмотров.
Ross From Friends – March
Всё выполнено в лучших традиция lo-fi хаус музыки – минималистичный бит и перкуссия. March стал частью последнего EP Aphelion.
Kali Uchis – Dead To Me
Кали Учис пророчили статус новой поп-звезды, но своим дебютным альбомом Isolation она расширила рамки поп-музыки.
Ross From Friends – Don't Wake Dad
Ross From Friends был вдохновлен музыкой, которую делал его отец. Ему же и посвящена композиция Don't Wake Dad. Любопытный факт: Ross From Frie – псевдоним, взятый от имени персонажа из ситкома "Друзья". Кстати, актер Дэвид Швиммер, который играл Росса, засудил музыканта за то, что он "испортил образ персонажа".
Cream Soda – Потанцуй со мной
Московская группа занимается переосмыслением главных "фишек" музыки 80-х и представляет её в новом звучании.
Pusha T – Come Back Baby
От Pusha T фанаты ждали релиза несколько лет. И получили, наконец, альбом Daytona, который спродюсировал Канье Уэст. Обложкой альбома стала фотография ванной, в которой умерла Уитни Хьюстон. За лицензию использовать это фото Канье заплатил 85 тысяч долларов. В Come Back Baby рэпер читает о своем любимом занятии – продаже наркотиков и о быстрых деньгах. Припевом в композиции служит отрывок песни Джорджа Джексона I Can't Do Without You.
Nas – White Label
Новый альбом от Nas – это часть летнего проекта Канье Уэста. Но, в отличие от того же Pusha T, у Nas концепт сложнее – семь песен отражают семь смертных грехов. White Label отражает "обжорство".
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