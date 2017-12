Лучшие музыкальные альбомы 2017: По версии Buro 24/7 Kazakhstan

Традиционно в конце каждого года принято подводить музыкальные итоги. Самые разные платформы и порталы начинают делиться своей ежегодной статистикой: Тейлор Свифт по-прежнему рвет все чарты, хип-хоп закрепился как главный жанр XXI века (Кендрик Ламар и Jay-Z будут бороться сразу за шесть премий "Грэмми"), а самый популярный альбом в Apple Music – "Если чё, я Баха" казахстанского рэпера Jah Khalib. Команда Buro 24/7 решила подвести собственные итоги и выбрала десять своих любимых альбомов.

Главный редактор Галина Рыжкина

Charlotte Gainsbourg – Rest

Англо-французская актриса Шарлотта Генсбур выпустила свою первую песню "Lemon Incest" в 1984 году. С тех пор вышло пять пластинок, Rest – пятая. Это самый личный и глубокий проект Шарлотты. Работа над альбомом шла шесть лет, он посвящен ее семье, в частности – отцу и сводной сестре.

"Этот год прошел с Шарлоттой Генсбур. Начинался он с Everything I cannot see из старого альбома 5:55 2006 года, где You're all that I have to discover, а заканчивается под Deadly Valentine с новой пластинки Rest и Damn! Can't even remember my name. Стремительный год, альбом я уже полюбила. Генсбур – всегда про честное, очень личное, в ней нет фальши, чего только стоит Ring-a-Ring O'Roses. Rest вышел совсем недавно, 11 фантастических треков, с которыми хочется остаться один на один и переживать и переживать их снова".

Старший редактор Анара Кукиева

Kendrick Lamar – DAMN.

Кендрик Ламар – один из самых успешных исполнителей хип-хопа. Он почти догнал Майкла Джексона по количеству номинаций "Грэмми" (11 категорий), заняв второе место после короля поп-музыки. Международные музыкальные СМИ в один голос провозгласили его "величайшим" представителем нового хип-хопа. Все с нетерпением ждали нового релиза после сдержанного тизера в Instagram. Работа носит название DAMN. и дебютировала на первом месте в хит-параде Billboard 200. На агрегаторе рецензий Metacritic его оценка – 96 из 100.

"Я соглашусь с Оксимироном, что в будущем Кендрика Ламара будут изучать в школах, как сейчас изучают классиков. "Черный Иисус" из Комптона, смелый, не ослепленный славой, жизнерадостный и правильно агрессивный выпустил в этом году DAMN! Это не манифест, как To Pimp a Butterfly, а откровение, его личный разговор с Богом, при котором нам разрешили присутствовать. В нем – его пороки, слабости и страхи. Особенность DAMN еще в том, что альбом в хронологическом порядке можно слушать и с первой песни по десятую и наоборот. Тем самым мы получаем две разные концовки альбома! Но Кендрик перехитрил всех: в начале декабря он выпустил DAMN. Collectors Edition, в котором изменен порядок треков. И если вы прослушаете его в том порядке, в каком его видит артист, – получите совершенно другую историю".

Креативный директор Сергей Юн

Хаски – Любимые песни (Воображаемых) людей

Последние несколько лет можно по праву назвать ренессансом русского рэпа. Этот некогда уличный, нишевый жанр превратился в главный двигатель музыки постсоветского пространства. И Хаски – один из самых ярких представителей этой сцены. Наши коллеги из России даже назвали его "новым Есениным".

"Русскоязычную музыку я начал слушать только в 2016 году. Окончательно влюбился в русский язык и русских музыкантов в 2017-м, когда открыл для себя Хаски и Антоху МС. Если совсем честно, то альбом Хаски – единственный альбом, в котором я прослушал 80% песен. Некоторые из них я заслушал "до дыр". Если коротко, то рэпер Хаски – это отражение современной России. Он поднимает актуальные темы, на них хочется реагировать. Правда, я бы не пошел на его концерт, так как ушел бы скорее всего в депрессию".

Арт-директор Куат Абешев

Beth Ditto – Fake Sugar

Бет Дитто прославилась своими неоднозначными публичными заявлениями. Она является ярой феминисткой, выступает против традиционных ценностей и критикует моду на анорексию. Но запомнилась она прежде всего своей музыкой – интересной смесью рока, инди, дэнс-панка и синтипопа.

"Есть музыканты, каждую следующую запись которых ты ждешь с нетерпением. Новый альбом – это целое событие. Вот для меня таким событием стал Fake Sugar. Я его заслушиваю, мне нравится каждая песня. Это все, что я люблю: остроумная, трогательная лирика и музыка – смесь попсы, рока и кантри".

Редактор культуры Катерина Милославская Lorde – Melodrama Lorde засветилась в 2013-м, когда выпустила свой дебютник – Pure Heroine. Затем она пропала на четыре года. Все это время она работала над своим вторым сольным проектом – Melodrama. "В этом году я влюбилась в Lorde. Она меня удивила еще несколько лет назад, когда выпустила свою дебютную пластинку. Видно, что за четыре года она поменялась, выросла, решила больше экспериментировать. Все это вылилось в очень удачный качественный попсовый альбом, который отлично звучит целиком и отдельными треками, которые запоминаются, а не смазываются в памяти. Все-таки в музыке очень важна актуальность. Например, Depeche Mode также выпустили альбом в 2017-м. Но опыт показывает, что нельзя делать то же самое, что и пять-десять лет назад и оставаться на коне (только если ты не родился в России или Казахстане). Иначе ты просто умираешь как артист. Мне нравится, как Lorde балансирует на грани актуальности, не скатываясь при этом в беззастенчивую попсу вроде Тейлор или какой-нибудь Дуа Липа". Иллюстратор Айгерим Туменбай Tyler The Creator – Flower Boy Тайлер Грегори Оконма, более известный под своим сценическим псевдонимом, выпустил свой четвертый студийный альбом – Flower Boy (альтернативное название – Scum Fuck Flower Boy). Альбом номинирован в двух номинациях "Грэмми". "Если посмотреть на рост Тайлера как музыканта, то с последней работой он будто обрел внутренний покой и стал счастливым, полным человеком. Раньше было очень много строчек о самоубийстве или "я отнесу ее тело в лес". А теперь, как мне кажется, он начал верить в себя и прогрессирует не только в личностном плане, но и в музыкальном".

Редактор Илья Юн

Скриптонит – Уроборос

Адиль Жалелов, более известный под своим псевдонимом Скриптонит, в этом году потрудился на славу и выпустил две с половиной пластинки. В своих интервью он неоднократно говорил, что вместе с дебютным альбомом (Дом с нормальными явлениями, 2015 г.) у него был готов и второй (Праздник на улице 36, 2017 г.), но его релиз был перенесен на два года. Это был, очевидно, коммерческий проект, которым сам музыкант не был доволен до конца. А в декабре он выпускает третий студийный концептуальный альбом в двух частях – "Уроборос".

"Пора признать, что русский рэп уже здесь и он здесь надолго. Я всегда относился к этому жанру поверхностно, с неким презрением. Но такие персонажи, как Oxxxymiron, Хаски и теперь Скриптонит, изменили мое восприятие на 180 градусов. Если исключить из уравнения Скрипа всю коммерцию, то остается очень грамотная инструментальная музыка, живой звук, необычная подача и тексты с двойным дном. Последний альбом Уроборос – это рефлексия на тему личного, это строгий отец, улица и родной город. Объективно, это не лучший альбом года, но поддержать своего всегда приятно".

Видеограф Нуртас Сисекенов

Pink Guy – Pink Season

Pink Guy (он же Филти Фрэнк) – интересное интернет-явление. Это дикая смесь сумасшедшего видеоблогинга, музыканта и композитора. Его эксцентричное видео Filthy Compilation #6 – Smell My Fingers набрало 58,7 миллиона просмотров. Pink Season – это второй по счету микстейп Фрэнка.

"Его образ – это олицетворение всего того, что человек не должен делать. Это очень смешная сатира над всеми трендами в культуре, медиа и популярной музыке. Он просто берет и уводит все это в крайность, все превращается в бред, в абсурд, но звучит все еще прикольно. Когда слушаешь Pink Season, то понимаешь, что такое – рак в виде музыки".

SMM-менеджер Рамита Сулейменова

Drake – More Life

Можно долго спорить о качестве или смысловом наполнении релизов Дрейка. Но один факт остается неизменным – все они последовательно занимают первые строчки всех хит-парадов и подборок.

"Дэнс-холл в Madiba Riddim нравится моим ушам, под Passionfruit можно сидеть дома за работой, и отдыхать на пляже на Карибах :DD Как любой более-менее сопливый исполнитель Дрейк может похвастаться "лиричной романтичностью" своих треков. В Lose You он то ли извиняется, то ли оправдывается (он же сопливый исполнитель!) перед любимыми людьми за его бесконечное увлечение карьерой, не уделяет им должного внимания. Проблема XXI века, без шуток – мы забываем, что работа – далеко не все в этой жизни".

Фоторедактор Мария Попова

LOBODA – H2Lo

Певица из Украины, бывшая солистка "ВИА Гра", Светлана Лобода – одна из главных фигур поп-сцены СНГ. Под псевдонимом LOBODA она выпустила два студийных альбома и в этом году – третий, такой же прорывной. Он состоит из 17 треков, из которых три – ремиксы. После релиза H2Lo занял первые строчки iTunes сразу в семи странах: Украине, Литве, Латвии, Эстонии, России, Белоруссии, Казахстане.

"Только новый альбом? Ха! Она сняла клип в пустыне Андалусии, послала к черту любовь, остановила планету. Осталось только пропеть: "Ты попадаешь в сердце, словно выстрел. Слишком, слишком быстро, быстро".

Это был невероятно крутой год, друзья, хочется сказать спасибо за то, что случилось, и поблагодарить вдвойне за то, что нет. И ярко протанцевать прямиком в 2018-й! Всем Текила-Любовь!"