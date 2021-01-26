Любовь - чувство понятное всем культурам и народам. Про нее написаны эпосы, мифы, легенды, романы, рассказы, стихи - бесчисленное множество материала, на который просто не хватит времени, чтобы охватить его полностью. Вероятно, тема популярна из-за силы чувства, а, возможно, дело в многообразии любви. Любовь - это эмоциональные горки со спектром от “очень хорошо” до “ужасно”. Мы постарались отразить все многообразие эмоций в нашем плейлисте.