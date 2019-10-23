Little Simz в интервью BURO.: “Люди думают, что мы здесь распиваем чай и едим пышки. На самом деле, многое нуждается в переменах.”

23 октября официально запустился новый проект семьи BURO. - портал BURO. London. По аналогии с журналами на главной полосе сайта будут ежемесячно публиковаться кавер стори - масштабные съемки и интервью с нынешними героями из мира моды, искусства, кино и музыки. Первой героиней стала 26-летняя рэп-исполнительница и актриса Little Simz с Северного Лондона. Поклонниками ее творчества уже стали Лорин Хилл и Кендрик Ламар, который в одном из интервью назвал ее "самой крутой, кто занимается рэпом сейчас". А ее новый альбом "GREY Area" недавно номинировали на ежегодную премию Mercury Prize. Little Simz также снимается в телешоу Top Boy на Netflix о жизни в Восточном Лондоне.





Созданный при поддержке суперзвезды рэпа Дрейка и стримингового гиганта Netflix, за неделю после премьеры Top Boy стал самым популярным сериалом в Великобритании, обыграв такие громкие релизы как "Невероятное" и "13 причин почему". В телешоу Simz играет Шелли, мать-одиночку, стремящуюся к лучшей жизни для себя и своей дочери.

Сериал раскрывает борьбу двух банд за главенство в районе. "Когда я говорю с друзьями с Америки, они не могут поверить, что в Лондоне все происходит именно так. Они думают, что мы здесь только распиваем чай и едим пышки. На самом деле, многое нуждается в переменах. Я надеюсь, что этот сериал заставит людей говорить о настоящих проблемах, чем нас больше, тем будет сложнее заставить нас замолчать," - говорит Little Simz.



Больше информации об исполнительнице, ее творчестве и работе с телевидением можно узнать уже сейчас на сайте BURO.London.