Лица современного рэпа: исполнители из Soundcloud и Vkontakte

6IX9INE

Сегодня звезда SoundCloud – 6IX9INE, он же Tekashi (Текаши). 13 песен рэпера попали в топ 50 самых прослушиваемых треков. 27 ноября вышел его дебютный альбом Dummy Boy, но его успех (первое место альбома в чарте Billboard) Текаши празднует за решеткой. Рэпер проходит одним из главных подозреваемых по делу о рэкете. Если его признают виновным, то скандальному музыканту грозит пожизненное заключение.

Первый прогремевший клип исполнителя – GUMMO – на данный момент имеет уже более 315 миллионов просмотров, а совместный клип с Никки Минаж на песню FEFE собрал уже 515 миллионов просмотров. Эксцентричная внешность Текаши (пряди цвета радуги, татуировки на лице и теле, грилзы) сделала из него интернет-мем, а короткие видео в инстаграме, где рэпер хвастается нарядами и бриллиантами, дурачится собирают просмотров больше, чем количество людей, проживающих в Казахстане.

Ski Mask The Slump God

Ski Mask The Slump God или просто Ski Mask – американский рэпер родом из Флориды. Музыкант был близким другом XXXTENTACION. Рэперы познакомились в центре содержания несовершеннолетних, где Ски Маск оказался по обвинению в хранении марихуаны, а Икс отбывал срок за хранение оружия. Вскоре они подружились, стали записывать совместные треки и создали группу Very rare. Ски Маск даже набил себе татуировку с названием группы на лицо, но позже коллектив распался и образовался большой творческий проект Members Only, который в основном состоит из близких людей Икса и Ски Маска.

В начале 2015 года Ski Mask стал публиковать треки в SoundCloud, и в том же году поехал в свой первый тур c XXXTENTACION и Desiigner. Ски Маска знают и слушают люди, хорошо знакомые с рэп-сценой, но сейчас у рэпера есть все шансы выбраться в самый топ. 30 ноября вышел 3-ий по счету, но первый по значимости альбом Ски Маска, под названием STOKELEY. Несколько треков из альбома уже держаться в топе SoundCloud, а клип на песню LA LA, вышедший 6 декабря имеет все шансы стать вирусным из-за отсылок к другу Ски Маска - XXXTENTACION.

Lil Peep

Не уходит из топа и рэпер Густав Ар, известный под псевдонимом Lil Peep. Исполнитель покинул мир, будучи на пике популярности, но, даже после смерти музыканта, демо-записи, новые альбомы, фиты и клипы все еще выходят в свет. 15 ноября 2018 года исполнился год со смерти Lil Peep, а незадолго до этого вышел посмертный альбом Come Over When You're Sober, Pt. 2, который был продолжением одноименного альбома, вышедшего в 2017 году. Lil Peep – один из первых музыкантов пост-эмо возрождения, а его стиль исполнения называют эмо-рэпом. Самый популярный клип Save That Shit, вышедший уже после смерти Густава, собрал более 140 миллионов просмотров. Его музыка отличается лиричностью и депрессивной атмосферой, но несмотря на это, под нее хочется танцевать.

GONE.Fludd

Саша Бузе, известный как GONE.fludd – юный рэп-исполнитель из России, которому не так давно удалось вырваться в топы. Клип на песню "МАМБЛ" стал самым просматриваемым в арсенале рэпера – он собрал 17 миллионов просмотров. Весной 2018 года у Саши вышел альбом Boys don't cry, после чего популярность рэпера стала расти в геометрической прогрессии. Рэпер GONE.Fludd не тратится на дорогие бренды и одевается в секонд-хендах. В своих песнях он поет о любви и просто описывает рэперские будни в своей привычной манере. В сентябре у рэпера вышел новый альбом "СУПЕРЧУИТС", с которым артист поехал в многомесячный тур по 30-ти городам.

BIG BABY TAPE

Big Baby Tape – молодой перспективный рэп-музыкант, битмейкер, а также создатель музыкального объединения Benzo Gang. 5 января рэперу исполнится 19 лет. Настоящее имя артиста – Егор Ракитин. Ранее он занимался диджеингом и был известен как DJ Tape. Летом этого года он выпустил дебютный альбом Hoodrich Tales, который был логическим завершением музыкальных экспериментов рэпера. Hoodrich Tales – собрание историй, в которых смогут узнать себя все юные хаслы. 16 ноября у музыканта вышел второй альбом Dragonborn, подаривший артисту настоящую популярность, а песня Gimme The Loot из нового альбома стала хитом и породила множество мемов.

