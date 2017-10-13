Linkin Park выложили запись Carpool Karaoke с Честером Беннингтоном

Выпуск был снят за несколько дней до его смерти

Руководство Apple Music долго решало, выйдет ли один из последних выпусков Carpool Karaoke, записанный с участниками Linkin Park – Майком Шинода,Честером Беннингтоном и Джо Ханом. Запись была сделана в июле, всего за несколько дней до смерти музыканта. Джеймс Корден и Apple Music оставила это решение на усмотрение семьи Беннингтона. На днях жена исполнителя Талида Энн Бентли дала разрешение на трансляцию.

Ведущим этого выпуска стал Кен Джонг, американский актер, известный по роли Чао из "Мальчишника в Вегасе". Вместе с ним группа исполняет смесь хитов, включая Numb и In the End. Певец даже обучает Джонга своему фирменному стилю исполнения scring – производному от слов sing (петь) и scream (кричать). "Это, наверное, самый крутой день в моей жизни", – говорит Беннингтон в конце программы.

Солист группы Linkin Park ушел из жизни 20 июля 2017 года. Причина смерти – суицид. По словам родственников и друзей, Честер долго лечился от наркотической и алкогольной зависимости, а также тяжело переживал гибель Криса Корнелла, его близкого друга и коллеги, который покончил жизнь самоубийством всего за месяц до этого.