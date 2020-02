Музыкальные видеоклипы с креативными режиссерскими решениями

Сегодня клипмейкеры и видеомейкеры – новые рок-звезды, что особенно заметно в Казахстане. Но креативные видеоклипы со своей историей и сложным продакшеном были всегда. Мы постарались найти несколько клипов, где были использованы нестандартные техники и креативные режиссерские решения. Их обязательно стоит увидеть всем.

A Guy Called Gerald – Voodoo Ray

Год выпуска: 1988

Этот трек – один из лучших в истории хауса. Voodoo Ray был записан за два дня, пока Джеральд Симпсон (A Guy Called Gerald) работал в Mc'Donalds. Хаус в Англии имел статус маргинального жанра, и писать свою музыку было просто дешевле, чем везти пластинки из США. Учитывая временные рамки и финансовые ограничения, съемка видео была смелым решением. Отснять несколько секвенций визуальных абстракций и наложить поверх основного видео – тоже смело.

The Pharcyde – Drop

Год выпуска: 1995

Видео на песню Drop отлично работает с классической структурой подачи сюжета, принятой в хип-хоп клипах. Начинается всё типично – рэперы идут по улице, танцуют и читают свои стихи в камеру. Постепенно начинаешь понимать, что здесь что-то не так. Весь клип снят задом наперед. И члены группы The Pharcyde заучивали свои тексты так же – задом наперед. Снял видео режиссер Спайк Джонз.

Fatboy Slim – Praise You

Год выпуска: 1999

Один из первых примеров удачного использования гонзо-съемки в видеоклипах. Всё снято словно на любительскую камеру, одним кадром и с живыми людьми. В центре – группа танцоров под руководством Ричарда Коуфи. Конечно, весь перформанс был постановочным, а Ричард – это альтер-эго Спайк Джонза. Но режиссировал видео не Спайк, а Брайан Тейссье. Стоило всё это дело $800, и впоследствии клип выиграл три премии на MTV Video Music Awards.

The Chemical Brothers – Star Guitar и Max Cooper – Repetition

Годы выпуска: 2002 и 2019

Два клипа, снятых с разницей в 17 лет, построены вокруг одного приема – коллажирования, то есть наложения одного на другое. Но если в случае со Star Guitar всё сделано максимально тонко, то в Repetition этот прием максимально гиперболизирован. Итоговый эффект – разный, несмотря на одинаковую технику. Клип на песню Repetition можно посмотреть по ссылке здесь.

Bonobo – Kerala

Год выпуска: 2016

У эффекта, использованного на видео, нет названия как такового. Утверждают, что это "глитчинг", но термин слишком широк. На базовом уровне в клипе используются зацикленные повторения, заедания, которые впоследствии складываются в полноценную картинку. Изображение должно вызывать тревожность. Причем с каждым новым циклом детали на заднем фоне начинают видоизменяться, добавляя сюрреалистичности происходящему. Сам режиссер говорит, что до конца не понимает, какую нарративную идею он вложил в клип, и решил, что открытая интерпретация – лучший вариант.

Nujabes – Luv Sic. 2

Год выпуска: 2009

Это не совсем клип, такой статус у видео скорее неофициальный. Это работа японского художника Су Оотсуки. Здесь использован максимально простой эффект – замедление. Но его использование – это чистый порыв креатива. Молодые и пожилые мужчины и женщины бегут с нелепыми выражениями лиц навстречу камере. Для самого Су это был художественный процесс высвобождения стресса. А Япония до сих пор остается страной с одним из самых высоких показателей социального стресса. Впоследствии Су пригласили в Польшу, на Краковский международный кинофестиваль, а клип начали показывать по каналам в Японии и Франции.

A$AP Rocky – Yamborghini High

Год выпуска: 2016

Над клипами рэпера всегда работает его креативное агентство AWGE. Они первые грамотно использовали компьютерный "глитч" в клипе на песню Yamborghini High, когда из картинки пропадают и выгорают пиксели, либо накладываются на следующие кадры. В видео для песни A$AP Forever было использовано постоянное вращение и рекурсивное перетекание одного клипа в другой. А клип L$D получил "Грэмми" – за лучшее музыкальное видео и премию MTV Video Music Award – за лучший монтаж.

Michael Jackson – Black Or White Morphing

Год выпуска: 1991

Почти весь видеоряд клипа не представляет особого интереса, за исключением его последней минуты. Здесь используется морфинг, когда одна фигура незаметно для зрителя превращается в другую. Это особенно гармонично ложится на идею самой композиции: "Неважно, белый ты или черный".

a-ha – Take On Me

Год выпуска: 1985

Клип a-ha начинается с постепенного кадрирования страниц комикса и перетекает в картинку с использованием анимационной техники ротоскопирования (когда отрезок фильма с обрисованными вручную движущимися человеческими фигурами впоследствии "вклеивается" в кадр).

Bob Dylan – Like A Rolling Stone

Год выпуска: 2013

Like A Rolling Stone – не просто одна из самых известных песен Боба Дилана, это одна из самых известных песен в мире. Журнал Rolling Stone поставил её на первое место в рейтинге "500 величайших песен всех времен", Acclaimed Music назвали её самой титулованной за всю историю музыки (всего в списке 6000 песен). Её перепевали Шер, The Rolling Stones, Джими Хендрикс, Green Day и многие другие. Но у песни никогда не было своего музыкального видео. Пока, спустя 48 лет после релиза, не был запущен масштабный проект от компании Interlude. Видео имитирует разные телевизионные программы, в которых люди синхронно поют песню Боба Дилана. Формат интерактивный, а это значит, что зрители могут переключать каналы и смотреть разные программы, в которых поют ту же самую песню. В съемках приняли участие рэпер Дэнни Браун, ведущий программы The Price is Right Дрю Кэри, спортивный корреспондент Стив Леви, комик Марк Мэрон и многие другие. Посмотреть видео и проверить его функционал можно на официальном сайте проекта.

The White Stripes – Fell In love With a Girl

Год выпуска: 2002

The White Stripes прославились преимущественно благодаря своей песне Seven Nation Army. Но, объективно, клип на неё не был чем-то выдающимся. В отличие от клипа на песню Fell In Love With a Girl. Да, здесь используется распространённая техника стоп-моушн. Но используется она исключительно для движения конструктора Lego. Группе и режиссеру Мишелю Гондри не удалось заключить контракт с Lego Group, поэтому коробки с конструктором им пришлось купить самим.