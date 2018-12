Новогодний плейлист BURO: командовать вечеринкой буду я!

Взрослые – это мы. И так уж вышло, что праздничное настроение нам приходится создавать своими руками – выбирать подарки, украшать дом, наряжать ёлку, печь что-то особенное, в духе Нового года, собирать родных и друзей за одним столом. И даже составление новогоднего плейлиста становится нашей задачей.

Традиционный новогодний плейлист обычно представляет собой сборник самых известных рождественских песен. All I want for Christmas is you Мэрайи Кэри, Last Christmas от Wham, Happy Christmas (War is over) Джона Леннона, Let it snow! Дина Мартина и Santa Claus is coming to town Фрэнка Синатры звучат из каждого проигрывателя. Однако, ничто не мешает разбавить праздничный плейлист своими любимыми композициями, под которые гости будут танцевать до утра. Если всё же задача вас вгоняет в тоску, и на составление плейлиста откровенно не хватает времени – смело ставьте подборку BURO. Обещаем, будет душевно и весело!

Счастливого Нового года!