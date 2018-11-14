Хочу стать музыкантом. С чего начать?

Мы стараемся регулярно поддерживать казахстанских исполнителей, но чаще всего обращаем внимание только на уже состоявшихся диджеев, музыкантов или композиторов. Но что делать, если внутри вас сидит начинающий Николас Джаар, Монеточка или Галымжан Молданазар, а вы до сих пор не знаете как к нему подступиться? Вместе с музыкантами, композиторами и продюсерами выясняем, что надо делать, чтобы оказаться в топе iTunes.

1. Музыкальное образование

Если прочитать биографии великих музыкантов, то становится понятно, что классическое музыкальное образование из них получали единицы. Но у большинства обстоятельства складывались естественным образом. Курт Кобейн, например, рос в музыкальной семье, и в четыре года написал свою первую песню о поездке в местный парк. Мик Джаггер учился в Лондонской школе экономики и политических наук, но просто любил петь - и делал это очень громко. Есть и исключения. Тома Бангальтер из Daft Punk начал играть на фортепиано в возрасте шести лет, и с успехом закончил музыкальную школу под строгим надзором родителей. Вывод: если у вас в анамнезе нет родителей-композиторов/музыкантов и вы не росли в окружении творческой богемы, базовую музыкальную грамоту лучше освоить. Знание тональностей и аккордов может значительно облегчить жизнь в будущем.

Андрей Эрикашвили, продюсер, основатель фестиваля Synthposium

"Вообще процесс написания музыки сейчас все больше и больше упрощается – достаточно иметь компьютер или планшет и соответствующее программное обеспечение. Если вы хотите записывать вокал или инструмент, то понадобится внешняя звуковая карта. Вовсе не обязательно иметь музыкальное образование - программы стали сами подсказывать куда нажать, чтобы получился нужный звук или мелодия. Да и в целом современная музыка стала намного примитивнее. Это больше саунд-дизайн, нежели аранжировка".

2. Оборудование и программы

Даже если вы из тех редких счастливчиков кто отсидел все семь лет музыкальной школы или даже консерватории, без софта не обойтись. Самые популярные программы для создания любых звуков или мелодий - это Fruity Loops, Ableton, Reaper, Garage Band. Их называют DAW - digital audio workstation или секвенсоры. Принцип работы у всех более-менее одинаковый, выбрать вам придется самим. Cамым юзер-френдли считается Ableton.

Виталий Угай, Electric Child

"Лично я использую Ableton Live. Этот секвенсор очень удобный и для написания, и для живых выступлений, что не могут себе позволить другие программы. Курсов и видео-уроков по его использованию очень много в Youtube".

Алия Тажикулова, Marty Crown

"Я начинала с айпада с программой Garage Band. Я просто баловалась, и случайно написала свою первую песню. Эта программа не так сложна как Logic или Ableton, и даже легче чем Fruity Loops. Насчёт курсов: я честно пыталась, но мне не хватало терпения. Дальше я сотрудничала с продюсерами, и параллельно изучала музыкальные программы для того чтобы писать музыку самой. Моя песня Migrant Bird – от начала и до конца мое творение. Начиная от музыки, текста и мелодии для вокала".

Георгий Чаркселиани, mnmosine

"Я играл только на басу, но потом захотелось заполнить пустоту иными инструментами, а денег на бесконечное количество гитарных эффектов не было. Я скачал SONAR, но после краткого ознакомления забросил ее, переехав на Ableton Live (купил Launchpad, так как там была интро-версия). Этот сексенсор был куда более дружелюбным. Сразу после этого и я стал скачивать терабайты разных софт-инструментов, библиотек с сэмплами и плагины для обработки звука. После полугода использования Ableton Live получил на день рождения контроллер Ableton Push - контроллер, грубо говоря, пульт с которого ты управляешь всем. С Push всё стало куда интереснее. Появилось неиссякаемое желание слушать кучу разных инструментов. Крутейшее открытие - библиотеки сэмплов. Когда инструмент, например, домбру, записывают. Каждую его ноту при всех нюансах игры, чтобы затем играть подключенной к компьютеру midi-клавиатурой. В общем, контроллер дал мне мощный мотивационный толчок развиваться, открывать для себя что-то новое. Начинающему музыканту могу порекомендовать такую последовательность: разобраться в какой-нибудь DAW (Ableton Live, Reaper, Fruity Loops хороши для начала), посмотрев несколько часов видео-уроков (Groove3 & Lynda курсы, в моем случае для Live), а затем как можно больше слушать и экспериментировать с инструментами, узнавая новое по мере заинтересованности или надобности. Перепробовав десятки софт-синтезаторов, я остановился на эмуляции винтажных от Arturia".

3. Продюсер и продакшн

Предположим, с секвенсорами вы разобрались, и даже уже начали покупать себе дополнительно оборудование. Из трехсекундного сэмпла ваша запись превратилась в нечто, напоминающее полноценный трек. Теперь вам нужен человек, который доведет его до ума. Хорошо, если этим человеком станет Ваня Дорн. Но такие вещи случаются не сразу, придется подождать.

Виталий Угай, Electric Child

"У нас неверно понимают слово "продюсер". В Казахстане это агашка, который дает бабки, но во всем мире продюсер музыканта - это человек, который помогает писать музыку, который определяет твой жанр, звучание и подачу в целом. Сведение треков - очень важный аспект качественной песни, в песне есть глубина и ширина. В композиции каждый инструмент, каждый звук должен звучать с нужной силой, в нужном месте, в левом наушники или в правом, близко или далеко. У каждого звука и инструмента есть уровень амплитуды частот, и нужно, чтобы между ними не было звуковых конфликтов. Для этого всего нужно сведение, лишь после всех процессов сведения, композицию можно слушать комфортно".

Андрей Эрикашвили, сооснователь фестиваля Syntposium

"Композиция в современных треках крутится, как мне кажется, вокруг одного - двух звуков, которые и делает ее запоминающейся. Самое сложное - создать своё фирменное звучание, на что люди тратят большую часть своего времени. Если человек с ушами, то он быстро сможет оценить качество своего творения и внести недостающие детали. Конечно, не менее важная часть это постобработка, мастеринг, но если изначально материал был слабым, то его не исправят даже профессионалы".

4. Распространение

Поздравляем! Ваша работа уже напоминает ЕР, за который не стыдно. Но самое главное для музыканта - его слушатели. Вы же не хотите, чтобы ими оставались ваша мама и кот? Нам очень повезло, что мы родились в то время, когда возможность быть услышанным есть у каждого. Какой сервис стоит выбрать? Впрочем, не все так легко. "Самый адекватный способ сделать релиз - залить его на главные музыкальные площадки - Apple Music, Google Play и Boom (официальный сервис VK). И вот тут начинаются проблемы, потому что обычный человек не имеет права ничего туда выкладывать. Для этого существуют специальные фирмы-прокладки, которые заключили с площадками эксклюзивное соглашение. Их мало и за выкладывание они просят в среднем тысячу рублей" - пишет автор телеграм-канала "Русский шаффл". Что же делать?

Андрей Эрикашвили, сооснователь фестиваля Synthposium

"Важно не только записать хиты, но и быть услышанным. Для этого существуют множество способов, но если человек хочет оказаться на мейджор-лейбле придётся попотеть. При этом сейчас огромное количество платформ, позволяющих самостоятельно опубликовать и продавать свою музыку, как например Bandcamp. Другое дело, что количество этой музыки сейчас намного превышает спрос. Здесь уже вступает настоящая живая конкуренция".

Виталий Угай, Electric Child

"Нужно выстроить маркетинговую компанию, отталкиваясь от твоего творчества. Можно делать посев по пабликам в VK, можно снять клип и завирусить его. Инструментов много, и все они работают, но индивидуально. Песни нужно заливать на платные сервисы в любом случае, но и от VK отказываться не нужно. Очень много нынешних популярных музыкантов - выходцы из пабликов-миллионников. Vkontakte у нас, как на западе Soundcloud. У них от туда появились XXXTentacion, Lil Pump и Kygo, а у нас Feduk, Элджей и "Пошлая Молли".

5. Лейбл

Если раньше лейбл мог стать воротами в мир популярности, то сегодня успех зависит только от вас самих и определенного коэффициента удачи. Сделать запись в лучшей студии, снять самому клип и даже запустить его в ротацию на телевидении - сегодня для этого не нужно крупное имя рекорд-компании. Но имя лейбла по-прежнему является залогом качества твоей музыки и гарантом твоего успеха в будущем. Так стоит стремиться к этому или нет?

Алия Тажикулова, Marty Crown

"Мне нужен лейбл. Во-первых, я пишу свою музыку на самую качественную музыкальную технику. Во-вторых, мне интересней быть среди друзей музыкантов, так как это общение, мы делимся информацией и идеями. В-третьих, это все же распределение труда. Часто бывает, что я не хочу заниматься музыкой, а хочу создавать текст и петь. Также, например, я не могу заниматься организацией выступлений или постпродакшном, за меня договаривается менеджер лейбла. Мой лейбл Silver Gun Records поверил в мой потенциал и помогает мне во всем бесплатно. У каждого в конечном счете свой интерес от коллаборации".

Виталий Угай, Electric Child

"У каждого лейбла есть почта, куда они принимают демо-записи юных музыкантов. Составьте список любимых лейблов и смело отправляйте свои записи. Качественный лейбл делает очень много работы, начиная с финансовых вложений в тебя как артиста, заканчивая организацией концертов и туров. Многие живут и без лейблов, им легче нанять команду, которая будет заниматься всем этими делами, так как лейбл забирает себе большую часть дохода. Но нанять команду может только уже состоявшееся звезда".