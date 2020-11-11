Как звучит монгольский рэп новой школы?

Почему рэп стал главным жанром современности? Простота производства музыки и низкий порог вхождения. При помощи YouTube за два дня можно научиться делать посредственный бит в Fruity Loops. Остается купить дешевый микрофон за $10, написать текст, и хит готов. Этот “кустарный” подход привел к популярности Pharaoh, MORGENSHTERN и многих других. Никому не известные школьники вдруг становятся главными звездами музыкальной индустрии. Это обеспечило развитие жанра во всех уголках планеты, Везде - со своим с характерным подходом, звуком и смыслом.

Нас заинтересовала Монголия. Страна близкая Казахстану по духу, но с другим историческим и социальным контекстом. Влияние кочевой, китайской, советской и теперь западной культур, обеспечили самобытность культуре современной. Рэп – самый простой способ отразить это многообразие. Монголы не читают на русском, только на родном и английском языках. Это выделяет их на фоне сцены СНГ, где происходит постоянный культурный обмен. Монгольские исполнители стоят особняком и больше напоминают корейский, китайский и японский андерграунд.

В статье мы собрали подборку из 10 ярких представителей нового течения и поговорили с рэпером CHOIDOG о новой школе.

CHOIDOG

"Как представитель музыкальной индустрии, хочу отметить, что она развивается быстрее чем раньше. Рэп новой школы стал безумно популярен в Монголии, но все меняется с каждым днем - непонятно, что будет завтра. В своей музыке мы смешиваем рэп с техно и синтвейвом и пытаемся показать специфику монгольской народной культуры. Естественно, мы вдохновляемся окружающим миром, но не забываем и про наши корни.

Не знаю, как остальные, но я стараюсь создавать что-то новое, будь то лирика или мелодия. Наши рэперы читают о разном – хорошем и плохом. Но я думаю, что сегодня в рэпе доминирует позитив. Мои строчки “Я не курю и поэтому флексю” – тому пример. Многие мне говорили, что после этой песни перестали курить.

Сегодня много людей делают биты, из-за чего сложнее создавать что-то по-настоящему уникальное. Наверняка это из-за доступа к интернету и большому количеству туториалов. Наверное, прямо сейчас молодежь сидит дома и делает биты на своих ноутбуках. Если бы пришлось описать новый звук одним словом, я бы сказал – эволюция. Люди, которые этим занимаются, образованы, они “шарят”.

Хотелось бы сделать шаутаут моей команде и продюсеру 9Flagco. Он занимается всем – биты, сведение, мастеринг, он даже советует, как лучше делать музыку. Также отдельно хочу выделить талантливых Tomm, Neonzfixtion, Vandebo и Ginjin".

Подборка рэперов новой волны Монголии:

SEKSTSAGAANBOGD

ARMANBAKHYTBYEK

KOF CAESAR

CHOIDOG

168

290

SICC

Vandebo

Neonzfiction