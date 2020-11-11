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Как звучит монгольский рэп новой школы?

Культура | Музыка

Как звучит монгольский рэп новой школы?

Текст: Илья Юн


Почему рэп стал главным жанром современности? Простота производства музыки и низкий порог вхождения. При помощи YouTube за два дня можно научиться делать посредственный бит в Fruity Loops. Остается купить дешевый микрофон за $10, написать текст, и хит готов. Этот “кустарный” подход привел к популярности Pharaoh, MORGENSHTERN и многих других. Никому не известные школьники вдруг становятся главными звездами музыкальной индустрии. Это  обеспечило развитие жанра во всех уголках планеты, Везде - со своим с характерным подходом, звуком и смыслом.

Нас заинтересовала Монголия. Страна близкая Казахстану по духу, но с другим историческим и социальным контекстом. Влияние кочевой, китайской, советской и теперь западной культур, обеспечили самобытность культуре современной. Рэп – самый простой способ отразить это многообразие. Монголы не читают на русском, только на родном и английском языках. Это выделяет их на фоне сцены СНГ, где происходит постоянный культурный обмен. Монгольские исполнители стоят особняком и больше напоминают корейский, китайский и японский андерграунд.

В статье мы собрали подборку из 10 ярких представителей нового течения и поговорили с рэпером CHOIDOG о новой школе.

CHOIDOG

"Как представитель музыкальной индустрии, хочу отметить, что она развивается быстрее чем раньше. Рэп новой школы стал безумно популярен в Монголии, но все меняется с каждым днем - непонятно, что будет завтра. В своей музыке мы смешиваем рэп с техно и синтвейвом и пытаемся показать специфику монгольской народной культуры. Естественно, мы вдохновляемся окружающим миром, но не забываем и про наши корни.

Не знаю, как остальные, но я стараюсь создавать что-то новое, будь то лирика или мелодия. Наши рэперы читают о разном – хорошем и плохом. Но я думаю, что сегодня в рэпе доминирует позитив. Мои строчки “Я не курю и поэтому флексю” – тому пример. Многие мне говорили, что после этой песни перестали курить.

Сегодня много людей делают биты, из-за чего сложнее создавать что-то по-настоящему уникальное. Наверняка это из-за доступа к интернету и большому количеству туториалов. Наверное, прямо сейчас молодежь сидит дома и делает биты на своих ноутбуках. Если бы пришлось описать новый звук одним словом, я бы сказал – эволюция. Люди, которые этим занимаются, образованы, они “шарят”.

Хотелось бы сделать шаутаут моей команде и продюсеру 9Flagco. Он занимается всем – биты, сведение, мастеринг, он даже советует, как лучше делать музыку. Также отдельно хочу выделить талантливых Tomm, Neonzfixtion, Vandebo и Ginjin".

Подборка рэперов новой волны Монголии:

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 1)

SEKSTSAGAANBOGD

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 2)

ARMANBAKHYTBYEK

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 3)

KOF CAESAR

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 4)

CHOIDOG

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 5)

168

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 6)

290

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 7)

SICC

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 8)

Vandebo

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 9)

Neonzfiction

Как звучит монгольский рэп новой школы? (фото 10)

BAATARFLY

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