Хочу стать диджеем. С чего начать?

Мы уже как-то писали о том, как можно стать музыкантом. А сегодня речь пойдет о диджеинге. Многие хотят втянуться в эту культуру, но специфические трудности профессии отпугивают. Поэтому мы решили собрать небольшой гид по основным пунктам, которые помогут вам начать и втянуться:

Библиотека песен

Что бы вам не говорили, самое главное в сете любого диджея - музыка. Это кажется очевидным, но многие учителя и курсы часто забывают об этом: нужно слушать очень много музыки. Для этого желательно постоянно искать что-то новое, нарабатывая тем самым большую библиотеку. И если раньше это были ящики с виниловыми пластинками, то теперь все можно хранить в цифровом формате. Это удобно, мобильно и дешево. На самом деле больше всего времени занимает именно поиск музыки и подготовка сета. Потому что музыка должна быть актуальной или популярной ,и гармонично сочетаться между собой.

Собственно, возникает вопрос: "А где эту музыку искать?". Для этого существует несколько очень грамотных платформ, но сначала разберем самые очевидные – Apple Music и VK. В Apple Music работает несколько очень умных систем, которые подбирают плейлисты исходя из ваших предпочтений. Соответственно, чем больше музыки вы слушаете - тем больше новой музыки вам предлагают. В плане музыки VK остается полу-пиратским порталом, который тем не менее очень эффективно работает. Здесь нет никакой автоматизации (все нужно искать вручную), зато есть миллионы активных пользователей и музыкальных групп, которые почти всегда публикуют актуальную информацию. Например, группы Новые Альбомы или Родной звук. Также рекомендуем завести свою страницу на паре сайтах: Bandcamp - позволяет независимым музыкантам и лейблам публиковать и продавать свои работы, здесь можно найти много андерграунда. По такому же принципу работает и сайт Beatport. Mixcloud - удобная альтернатива заблокированному souncloud, на этот сайт загружаются преимущественно диджей-сеты, радиошоу и подкасты.

Музыкальная теория

Не стоит переживать - нотную грамоту учить не придется (но это лишним не будет). Для диджеинга достаточно знать несколько простых вещей о структуре музыки. Нужно понять, что такое доля (бит), такт (бар) и фраза. Если не вдаваться в специфику и объяснять это максимально просто - фраза содержит в себе такт (бар), а такт содержит доли (биты). В современной музыке почти каждый такт состоит из восьми долей, а фраза из четырех или восьми тактов. Так у нас получается простой счет: один, два, три, четыре; один, два, три, четыре. Это складывается в такт. Повторяем четыре раза и получается фраза. В музыкальной структуре фразы обычно обозначают изменения в структуре, например добавление нового инструмента или начало вокальной партии.

Музыкальный счет - основа сведения музыки. Чтобы два трека звучали гармонично их скорости должны соответствовать. Скорость определяется количеством долей (битов) в минуту - это называется BPM (beats per minute). Так, например большинство хаус треков пишутся со скоростью 120 BPM, это значит, что за одну минуту проиграет 120 долей. Задача диджея - уравнять скорости двух треков и незаметно перевести один трек в другой.

Аппаратура

Самые большие затраты будут на аппаратуру. Для начала разберемся с разницей терминов "пульт" и "контроллер". Первый может работать сам по себе, второму требуется компьютер и специальная программа, которую он сможет контролировать. Как правило диджейский пульт - это громоздкая установка с большим микшерным пультом в центре и двумя проигрывателями по сторонам. Проигрыватели могут быть как CD, так и виниловые. Они сложны в использовании и стоимость такой установки может составить несколько тысяч долларов. Хорошая альтернатива - диджей контроллер. Они меньше размером, стоят в несколько раз дешевле и удобней в использовании. Рекомендуем присмотреться к серии Mixtrack Pro от Numark, DDJ-200 или DDJ-SB3 от Pioneer и Traktor Kontrol S2 от Native Instruments. Нужно понимать, что контроллер не будет работать без компьютера и специальных программ (о них ниже). Также для сведения музыки обязательны наушники и, если вы планируете практиковаться дома, нужны будут колонки. Не обязательно что-то большое и дороге, на первое время сойдут и портативные для монитора звука. И не забывайте о проводах, но они будут меняться в зависимости от вашей установки (USB, RCA, JACK и т.д.). В случае если вы не хотите тратиться вообще ни на что, на телефон или iPad можно скачать приложение Traktor DJ2.

Программы

Существует бесконечное множество программ для диджеинга. Но остановимся на самых популярных, функциональных и рабочих. Serato DJ - наверное самая популярная программа в мире диджеинга. Максимально простая в управлении, с понятным интерфейсом и богатым функционалом. На первое время можно скачать версию Lite, полная программа стоит $130, либо можно оформить месячную подписку за $10 в месяц. Traktor Pro намного сложнее в использовании, интерфейс более захламленный, но и функционал гораздо шире. Так, например в Traktor есть отличный инструмент для работы со STEM файлами. STEM – это формат музыкальных файлов, в которых каждый трек разложен на отдельные составляющие: басс, барабаны, вокал и так далее. В Traktor сводить и регулировать их можно раздельно. Стоит Traktor Pro $100. Также есть альтернатива от Pioneer - recordbox DJ. Визуально она очень похожа на Serato, но главная фишка программы - онлайн библиотека. Вы можете загрузить треки в интернет и проигрывать их с любого диджей-девайса, который поддерживает подключение к интернету.

Конечно для того чтобы стать настоящим диджеем нужны практические знания. Их можно получить в онлайн уроках на YouTube, либо записаться в местные школы диджеинга. В Алматы функционирует полноценная школа True Dj School, также свои курсы по диджеингу проводят диджеи клуба Vzletnaya.