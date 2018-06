Почему Канье Уэст – гений пиара?

За прошедшие полгода Канье Уэста назвали сумасшедшим, расистом, гением и больным. Несколько лет на его лейбле G.O.O.D. Music не было ни одного громкого релиза. И не так давно, во время одного из своих "приступов" на Twitter, Канье объявил о выходе сразу пяти альбомов. При этом артист заявил, что продюсировал каждый из них лично, а их релизы состоятся в течение одного месяца. На деле все эти публичные декламации, неадекватные подписи в Twitter и "наполеоновские" цели – часть гениального маркетингового плана. Таким образом, за пять недель лейбл реализовал пять крупнейших проектов: скандал с Дрейком, психологическую болезнь Канье, музыкальное воссоединение двух музыкантов, возрождение живой легенды жанра и второе начало карьеры нового артиста.

Pusha T – Daytona

25 мая

Первый релиз – студийный альбом президента G.O.O.D. Music – Pusha T, который фанаты ждали пять лет. Шоком для всех стало количество треков – всего семь. В многочисленных интервью рэпер признал, что это было решение Канье: "Он сказал, что у числа "семь" есть особая магия, оно сакральное". Потом стало известно, что последующие релизы будут также содержать всего семь треков и образуют так называемые "сессии из Вайоминга". Первым скандальным моментом стала обложка. Буквально за день до релиза Канье позвонил Pusha T и сказал, что нужно сменить обложку. У него был готов арт, правда за лицензию нужно было заплатить $85 000. Это была фотография ванной Уитни Хьюстон, с разбросанными таблетками и наркотиками (в 2012 году певица скончалась от передоза). Вторым скандалом стал "дисс" (от анг. слова disrespect – "неуважение") в сторону популярного музыканта Дрейка на треке "Infrared". Дрейк не стал долго ждать и ответил собственным дисс-треком. В итоге скандал попал в СМИ, а продажи альбома Daytona начали расти как на дрожжах и обогнали многообещающий релиз A$AP Rocky – "Testing".

Kanye West – Ye

1 июня

Личный релиз Канье был омрачен его выступлением на TMZ за несколько недель до премьеры. Мистер Уэст заявил, что "рабство – это был выбор". Либеральный Запад встретил это высказывание неоднозначно, и Канье объявили расистом и сумасшедшим. После чего музыкант появился в подписанной Трампом кепке – "Make America Great Again" – символе республиканской картины мира. В данном случае Канье Уэст придерживался принципа "любой пиар – хороший пиар". С выходом "Ye", он заявляет, что доктора поставили ему диагноз – "биполярное расстройство". Тем самым Канье как бы освобождает себя от ответственности за все сказанное ранее. Можно долго сомневаться в правдивости его заболевания, но отрицать шумиху вокруг альбома – нет.

Kids See Ghosts – Kids See Ghosts

8 июня

Всего спустя неделю на всех платформах появляется дебютный релиз от хип-хоп дуэта, который состоит из самого Канье Уэста и Кида Кади. Релиз совместной работы двух ключевых игроков современной рэп-музыки – уже событие. Их союз интересен уже потому, что два года назад артисты открыто ненавидели друг друга. Кид Кади написал в твиттере: "Ye, Drake, whoever. These n---as don't give a f-ck about me. And they ain't f-kin with me. (Дрейк или Йе, неважно. Всем им на меня откровенно ‘наплевать' и они не ‘ценят' меня)". На что Канье, в свойственной ему эгоцентричной манере, ответил: "Я породил тебя". В итоге скандал сошел на нет, рэперы решили свои проблемы, образовали дуэт – Kids See Ghosts и выпустили одноименный альбом. Он дебютировал на второй строчке музыкального чарта США.

Nas – Nasir

15 июня

Продать альбом "Nas" несложно, человек – олицетворение хип-хопа, живая легенда. Насир Джонс сформировал жанр и характерный звук восточного побережья США. Его последний полноценный студийный альбом вышел шесть лет назад. Все настоящие фанаты хип-хопа ждали этого релиза как второго пришествия. Они же огласили "Nasir" "моментальной классикой". Интересно, что двумя годами ранее Уэст обещал Бараку Обаме: "Я лично займусь битами на новом альбоме "Nas". И сдержал слово, все семь треков написаны и спродюсированы Канье Уэстом.

Teyana Taylor – KTSE

23 июня

Закрывает "сессии из Вайоминга" певица из Гарлема – Тейана Тейлор. Ее карьера началась в 2012 году с работы с лейблом G.O.O.D. Music и последующим выходом пластинки "VII". После дебюта она исчезла с музыкальных радаров и переквалифицировалась в актрису, модель, хореографа и танцовщицу. Интерес к ее персоне вернулся после клипа Канье Уэста на песню Fade, в котором Тейана исполнила главную роль (101 миллион просмотров). На фоне растущего интереса Тейана выпускает несколько синглов. Логично, что следующий крупный проект – студийный альбом, за который взялся лично Канье Уэст.