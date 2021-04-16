Как музыка помогает лечить сердца: музыкальная терапия

Музыка лечит не только душевные раны. Музыкальная терапия – это клиническое использование музыки для работы с эмоциональными, когнитивными, физическими, коммуникативными проблемами человека. Её предшественница – звуковая терапия, которая уходит корнями еще во времена тибетских шаманов. Звуковая терапия, в отличие от музыкальной, – это воздействие определенных звуковых частот на человеческий организм. Музыкальная терапия – символический процесс, который позволяет выразить то, что мы не можем передать вербально и когнитивно. Это телесный опыт, творческий процесс, игра.

В зависимости от направления, различают обозревательную, бихевиористскую, медицинскую, неврологическую и психотерапевтическую музыкальную терапию. Национальный институт здравоохранения и передового опыта (Лондон) признал музыкальную терапию эффективной в лечении психических расстройств. Музыкальная терапия используется в работе с людьми, перенесшими инсульты, имеющими расстройства аутистического спектра, посттравматическое стрессовое расстройство. Она используется как часть терапии для людей с болезнью Альцгеймера, широко применяется в программах реабилитации при алкогольной и наркотической зависимостях. При этом она влияет не только на психическое состояние – при хронической обструктивной болезни легких рекомендуется играть на губной гармошке.

Волшебство её воздействия обусловлено тем, что в головном мозге нет одного конкретного отдела, отвечающего за музыку. Участвуют и височные, и лобные доли, и подкорковые структуры. Музыка усиливает наши эмоции, благодаря чему мы можем лучше запоминать информацию. Это свойство музыки часто используется в работе с пожилыми людьми: музыка способствует восстановлению нужных образов в памяти. Также музыка помогает в борьбе с тревожными расстройствами: слыша музыку, которая связана с приятными воспоминаниями, человек легче преодолевает стресс. Этим можно объяснить и желание прослушивать одну и ту же песню по кругу: мы стремимся снова испытать этот всплеск дофамина, серотонина и окситоцина. Музыка способствует сплоченности. Военное министерство Соединенных Штатов в 1945 году издало Технический бюллетень # 187, в котором музыка значилась одним из средств, используемых для восстановления здоровья военных во время Второй мировой войны.

Музыкальную терапию делят на пассивную (рецептивную) и активную (экспрессивную). Под активной музыкальной терапией подразумевают прямое взаимодействие с музыкой – игру на инструменте, пение, отбивание ритма. При пассивной музыкальной терапии человек не принимает никакого участия в создании музыки – он только её слушает. Например, в борьбе с бессонницей музыка используется в качестве белого шума. Часто музыка звучит в операционных – исследования показали, что это помогает уменьшить физическую боль пациента.

В популярной культуре бытует мнение, что прослушивание классической музыки делает нас умнее. Существует понятие – "эффект Моцарта". Эта теория – часть исследования, которое было опубликовано в журнале Nature в 1993 году. Согласно ему, музыка Моцарта оказывает краткосрочное (15-минутное) положительное влияние на детей, проходящих IQ-тесты. Итог исследования был громким: "Музыка Моцарта делает вас умнее". Это был отличный маркетинговый ход – подобные публикации начали распространяться повсеместно, поднимая спрос на записи классики. Губернатор штата Джорджия Зелл Миллер даже заявил о намерении включить в бюджет траты на компакт-диски с классической музыки – для каждого ребенка, родившегося в штате. Однако дальнейшие исследования верность теории не подтвердили. Да, музыка действительно оказывала положительное влияние на когнитивные способности, вот только это мог быть вовсе не Моцарт – помогали и поп, и хип-хоп, и джаз.

Проводить музыкальную терапию может только сертифицированный специалист. Музыкальный колледж Беркли в Бостоне предлагает академическую программу по специальности “Музыкальная терапия”. Недооценивать силу музыки не стоит. Даже ежедневное прослушивание плейлиста повышает качество жизни – музыка снижает уровень тревожности, положительно влияет на выброс гормонов счастья и улучшает когнитивные функции.