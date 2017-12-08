Как Modern Толқын стали звездами казахстанской эстрады или Новый клип Галымжана Молданазара

Музыкальная группа Moldanazar представила клип на свою песню "Сенің жаныңда" ("Рядом с тобой"). На этот раз они выступают в роли музыкального коллектива Modern Толқын, которые приезжают в большой город, чтобы выступить на местном аналоге шоу "Утренняя звезда" – "Жас әнші". Солист набирает номер своей возлюбленной, надеясь на встречу. Но она его давно забыла и просит больше не звонить. После концерта к ним присматриваются продюсеры, и ребята быстро становятся звездами республиканского масштаба. Во время выступления на очередном типичном казахском тое певец видит свою бывшую любовь.

"Идея пришла после того, как Галым сказал, что он вырос на музыке Modern Talking и хотел бы сделать трибьют. Мы одевали и красили под Томаса Андерсона. Мы делаем очень легкий и наивный клип, а в полной версии есть немного насилия. Хочется перед праздниками, чтобы у людей остался приятный осадок, потому что история все же о чистой и наивной любви. Полная версия появится где-то через полмесяца", – говорит Малик Зенгер, режиссер и сценарист клипа.

Сингл похож на предыдущие работы Галымжана. Это классический синти-поп с ярко выраженными синтезаторными партиями. В клипе снимались Дима Ваганов, Маншук Айтмуханбетова, Арсений и Ульяна Левуцкие, Карина Кудекова, Ержан Рашев, Адиль Лиян, Серик Нурбеков, Мурат Мукашев, Томми Симпсон, Тынышгуль Жанузакова, Бирючева Настя, Гульназ Омарова.