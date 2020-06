К-поп формула. Так ли идеальна индустрия корейской поп-музыки?

По примерным подсчетам, корейский бойзбэнд BTS приносит в экономику своей страны 4.6 миллиарда долларов США в год, и эта цифра продолжает расти. В 2017 году группа стала причиной визита каждого 13-го туриста, а также повлияла на популярность изучения корейского языка. Сегодня сложно игнорировать или не воспринимать всерьез индустрию корейской поп-музыки. В этом материале рассказываем как появился к-поп, о подводных камнях индустрии, силе фанатской любви и ее обратной стороне.

Как все начиналось

Отцом к-попа считают Со Тхэджи - лидера группы Seo Taiji and Boys, существовавшей в 1992-96 гг. Но обо всем по порядку.

Конец Корейской войны, 1953 год, Южная Корея едва ли не лидирует в списке самых бедных стран планеты, и чтобы выйти из экономического кризиса, государство решает пойти по пути коллективизма. С 1961 по 1979 год ВВП страны растет на 2000%. Но уже в 80-х страну охватывают народные волнения и в 1987 Южная Корея получает статус демократического государства. Долой коллективизм, да здравствует уникальность и индивидуализм. Это были первые годы, когда в социуме появились нуклеарные семьи, состоящие только из родителей и детей, без проживания совместно со старшим поколением.

Группа Seo Taiji and Boys Группа Seo Taiji and Boys

Однако, в музыкальной индустрии Южной Кореи все еще доминируют баллады и троты (жанр, образовавшийся в начале 1900х в ходе колонизации Кореи Японией). И такой тип музыки приходится совсем не по душе современной молодеже, жаждущих радикально отличающегося от того, что слушают их родители. И тут появляются Seo Taiji and Boys. Творчество группы было миксом между поп, рэп и рок жанрами, главным вдохновением служила музыка из США. Seo Taiji and Boys впервые показали большой публике что такое рэп, это был совершенно новый жанр для страны. До этого корейский язык структурно считался "непригодным" для чтения рэпа.

За 4 года карьеры Seo Taiji and Boys продали 11 миллионов альбомов. Они были первыми корейскими селебрити, которые наняли fashion coordinator, что в нынешнее время для к-поп индустрии - обязательно. 1992 год, по мнению многих критиков, остается самым важным годом в истории к-поп музыки.

They call me artist, they call me idol

Seo Taiji and Boys распались, но теперь у каждой уважающей себя корпорации (Samsung, LG, Lotte) есть свое звукозаписывающее подразделение. Большие вложения, гонки, но все еще нет системы и понимания как должна выглядеть идеальная к-поп группа, которая будет собирать многотысячные стадионы. Классическую в нынешнем понимании к-поп группу удается собрать SM Entertainment. Так, под их четким руководством группа H.O.T. дебютирует в 1996 году и это первый успешный случай, когда работает "idol training system" так называемая, фабрика по "созданию" к-поп артистов.

Отбор будущих айдолов в реалити-шоу "Produce 101" Участники группы BIGBANG завершают службу в армии

В этот же год Ян Хён Сок (один из участников той самой Seo Taiji and Boys) основывает YG Entertainment, ныне одно из самых влиятельных агентств по поиску талантов в Южной Корее. В линейку "мастодонтов" также входят Big Hit Entertainment (лейбл BTS), SM Entertainment и JYP Entertainment.

Южнокорейских исполнителей называют айдолами от английского "idol", и у артистов есть стандарты не только по вокальным данным и хореографии, но и по внешнему виду. "Идеальные" морально-этические качества и умение держаться на публике - тоже часть их работы. Средний возраст исполнителя составляет 16-28 лет (это без учета предварительных 3-7 лет подготовки перед дебютом). Подобные рамки не раз становились причиной психологических проблем, срывов и скандалов.

Почему 28 лет - это своеобразный "предел" для айдола? В Южной Корее служба в армии обязательна для всех мужчин. Обычно, бойзбенды состоят из 5-7 человек разного возраста, и уходят в армию в разные периоды. Как правило, в неполном составе группа не собирается и не выступает. Самые популярные участники после армии могут уйти в соло-исполнение, остальные же просто перестают представлять интерес. С айдолами-девушками ситуация примерно такая же, но уже в силу погони за молодостью.

У к-поп исполнителей традиционно нет личной жизни. И ее не принято афишировать, если она вдруг появляется. Множество фанатов считает артистов своей собственностью, считает, что имеет право диктовать как им жить в обмен на купленные билеты на концерты, диски и мерч. Подобная концепция отношений "исполнитель-фанат" чужда Западу.

Поп-ап магазин "House of BTS"

Проблема такого рода уходит корнями в саму структуру лейблов, которые готовы продать даже чих своего подопечного. Специальные видео на платных сервисах, лимитированные издания cd-дисков, которые фанаты хранят и никогда не вскрывают, 5 вариаций новогоднего выпуска сингла с каждым участником той или иной группы по отдельности, карточки с автографами, дополнительные издания для VIP-фанатов, ранние продажи билетов для самых преданных - из-за этого живой человек воспринимается как продукт, который постоянно покупают.

Бывают случаи, когда личная жизнь айдола все же раскрывается. Так случилось с соло-исполнительницей ХёнА и Идоном из группы Pentagon. Они объявили о своих отношениях, не согласовывая это с лейблом, в результате чего Cube Entertainment разорвали с ними контракты. Фанаты восприняли новость позитивно. Если бы общественность отреагировала более негативно, то это могло повлиять даже на цены акции самой компании, вследствие чего пострадали бы и другие исполнители лейбла.

ХёнА и Идон для DAZED Korea ХёнА и Идон для DAZED Korea

Обсессия вокруг любимого айдола иногда доводит фанатов до уровня сасэна (사생팬 - фанатичный поклонник). Они способны даже нарушить закон, чтобы увидеть, потрогать, сфотографировать, подышать одним воздухом рядом со своим кумиром. Агрессия и пристальное отслеживание - отличительные черты таких фанатов. Дело доходит до того, что сотрудники аэропортов и отелей продают личную информацию об айдолах сасэнам, например, посадочные талоны, паспортные данные, куда, с кем, на каком месте, в каком ряду летят, в какой отель, в какой номер и с кем поселятся, во сколько их заберет менеджер.

Ring Ding Dong, это второе поколение

В 2000-х наступает пора к-поп групп и соло-исполнителей второго поколения. Среди которых TVXQ, Big Bang, 2NE1, SNSD, Shinee, Super Junior и Girls Generation. Это то поколение, в котором начинается экспансия к-поп музыки. Группы начинают петь на японском языке и выпускать китайские версии своих треков, клипы также снимаются не только на корейском. Появляется возможность выступать в США. Это впоследствии стало фундаментом для того, чтобы сегодня BLACKPINK могли делать совместные треки с Lady Gaga и Dua Lipa, Monsta X с French Montana, BTS с Nicki Minaj и Halsey, RED VELVET с Ellie Goulding и Diplo.

С масштабным развитием и успехом начинаются появляться и проблемы. Южная Корея, несмотря на свой демократический статус, относится к употреблению марихуаны так же серьезно, как и к героину или кокаину. В зависимости от обстоятельств грозить может как условный срок, так и 5 лет тюрьмы. Так, один из участников группы Big Bang, T.O.P., был приговорен к 10-месячному тюремному сроку, а пятью годами ранее и лидер группы Big Bang, G-Dragon, был уличен в употреблении марихуаны.

Участник группы BIGBANG, Ли Сын Хён, более известный как Сынни

Big Bang имеет для многих фанатов к-поп музыки культовый статус, и любовь порой совершенно не знает границ, даже если речь идет об очень серьезных обвинениях. В ноябре 2018 года произошел один из самых громких скандалов за всю историю индустрии. Его "кодовое" название - Burning Sun, в честь клуба в районе Каннам (тот самый Gangnam из песни PSY), в котором происходили события. Из обвинений: сутенерство, употребление наркотиков и ряд других нарушений закона, задевающих генерального комиссара полиции и политические круги. PR-директор клуба - участник группы Big Bang, Сынни.

Все началось с видео, на котором охранник клуба избивает одного из посетителей. Полиция в попытке замять дело, столкнулась с волной новых показаний, где уже фигурировало сексуальное насилие под действием наркотических средств. Сначала все отрицалось, но позже появились скриншоты, в которых Сынни предположительно давал указания, кому из богатых посетителей заведения можно предложить "девушку". Закончилось все тем, что YG Entertainment расторгли контракт с Сынни, начались проверки полицейских, которые были замешаны в сокрытии нарушений закона других клубов Сеула. Волной обвинений "зацепило" двух других звезд к-попа - Чон Чжун Ёна и Чхве Джон Хуна, приговорены на 6 и 5 лет тюрьмы соответственно, оба признаны виновными в многочисленных изнасилованиях, которые снимались на видео. Все трое - участники одного чата, в котором выкладывались эти видео.

Фанаты в таких ситуациях делятся на несколько лагерей: а) как мог мой любимый артист так поступить, я отказываюсь дальше поддерживать его творчество, б) это все происки завистников и тут точно есть какой-то заговор, в) да, в принципе все ок, поет-то он до сих пор хорошо.

Похороны Ким Джон Хёна Похороны Ким Джон Хёна

Печальные события не обошли стороной и другую очень популярную группу второй волны - SHINee. Широкий резонанс в СМИ вызвал суицид одного из участников - Ким Джон Хёна в декабре 2017 года. Его смерть стала поводом для начала обсуждения реального состояния корейской поп-музыки, а также психического здоровья всех тех, кто работает в индустрии развлечений. Джон Хён оставил предсмертную записку, в которой черным по белому была описана его борьба со славой, всепоглощающей депрессией и натиском общественного мнения. Через год после смерти Джон Хёна покончили с собой две к-поп певицы: Гу Хара и Солли. Девушки были близкими друзьями, а также состояли в хороших отношениях с Джон Хёном. Причины суицида? Гу Хара подверглась физическому насилию со стороны своего бывшего партнера, затем шантажу, он угрожал ей распространить ее интимные видео. Солли была сторонницей движения No Bra, за что получала огромное количество негативных комментариев со стороны общественности. Она также стала жертвой интернет-травли в 2014 году во время своих отношений с участником группы Dynamic Duo. После ее смерти выяснилось, что она неоднократно просила свое агентство, SM Entertainment, принять меры относительно агрессивных комментариев.

Are you happy now?

Поклонники считают, что последняя песня певицы IU - "Eight" посвящена смерти Солли, Гу Хара и Джон Хёна. Догадки построены на смысле текста песни, а также визуальных референсах. Также во время съемок клипа в качестве стилиста выступил бывший стилист Солли. Продюсером песни выступил Мин Юнги - один из rap line BTS.

Rap line - "линейка" рэперов в группе, также существуют "94 line" - те, кто родились в 1994 году (95, 97, 98, любой другой год), "maknae line" - самые младшие участники, "hyung line" - старшие, плюс всегда есть главный вокалист, танцор и вижуал - "лицо" бэнда. Бывают и нестандартные формы групп, например, NCT имеет 4 сабюнита: NCT 127 (127 - долгота в координатах Сеула, юнит базируется в Сеуле), NCT Dream (юнит, состоящий из подростков), NCT U (U - "United") и NCT WayV (юнит с китайскими участниками). Группа SuperM - и вовсе похожи по составу на Мстителей. В ней 7 участников, но каждый из них первоначально дебютировал в другой группе (SHINee, EXO, NCT, все три принадлежат одному лейблу SM Entertainment).

SuperM NCT Dream Agust D

Мин Юнги, также известный как Suga или Agust D (псевдоним, под которым он работает соло), часто поднимает вопросы психического здоровья, состояния корейского социума и реакции на негативные комментарии в своих песнях. Пару недель назад он выпустил микстейп D-2, одна песня из которого оказалась в неприятной ситуации. В треке "What do you think?" фигурирует сэмпл выступления 1977 года Джима Джонса, проповедника и основателя секты, участники которой совершили массовое самоубийство. Многие слушатели посчитали наличие этого отрывка в песне как поддержку Джонса. Лейбл, как и сам исполнитель принесли извинения, однако, в сторону артиста полетело огромное количество нелестных комментариев, ситуацию также усугубили текущие акции протеста в США. Несмотря на громадную любовь и поддержку фэндома BTS (или любого другого исполнителя), у группы и ее участников также есть большое количество ненавистников, которые готовы рассматривать любой неверный шаг под микроскопом.

Можно ли считать все события, происходящие со звездами к-попа лишь отражением корейского общества? Коллективизм, от которого все так пытались избавиться в 80-х, все-таки остался даже в социальной травле? Как много преступлений при этом остаются под покровом общественного молчания? Эти вопросы остаются открытыми.