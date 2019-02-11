Плейлист BURO: трибьют J Dilla

Имя Джеймса Йенси (псевдоним – J Dilla) синонимично с хип-хопом. Этот человек сформировал современное звучание жанра и за 30 лет стал живой легендой. В 32 года музыкант умер от СПИДа. Проблемы со здоровьем у J Dilla начались в 2002 году. С 2005 года он находился в больнице и мог передвигаться только в инвалидной коляске. Несмотря на ужасное состояние, он продолжал заниматься музыкой. В его палате были установлены несколько инструментов и виниловый проигрыватель. Посмертно его признали лучшим хип-хоп продюсером в истории. Канье Уэст неоднократно говорил, что делает музыку с мыслями о Джеймсе и всегда задается вопросом: "Если бы Дилла был жив, ему бы понравилось?". За свою карьеру J Dilla выпустил три сольных альбома, три – в составе группы Slum Village и один совместный с Madlib. Но после его смерти осталось так много материала, что посмертно были выпущены ещё семь альбомов и сборников.

Февраль стал самым значимым месяцем в биографии музыканта. 7 февраля 1974 года он появился на свет, а через 32 года, 10 февраля, скончался. В день смерти хип-хоп легенды мы собрали плейлист с музыкой J Dilla, который в полной мере отражает его творчество.