Hatis Noit – это уникальный случай в мире современной музыки. Ее творчество возводит минимализм в абсолют - она пишет музыку без использования инструментов. Звучит нереалистично, но на деле Hatis заменяет все своим голосом. С помощью пары аналоговых эффектов она превращает выступление в удивительную симфонию фолка и электроники. За свою недолгую карьеру Hatis Noit уже успела выступить на множестве фестивалей, поработать с Дэвидом Линчем и все при отсутствии дебютного альбома. Недавно она посетила Казахстан и выступала на фесте STYQ. Мы поговорили с японской исполнительницей о ее творчестве, нервах и экспериментальной музыке.

О себе и своей музыке

Я создаю музыку с помощью голоса и по-моему, это, в каком-то роде, уникально. Моя музыка напоминает гимн или хор. Я записываю несколько дорожек, накладываю их друг на друга и создаю гармонию, ритм. Обычно люди используют перкуссию, струны, но я заменила все голосом. Возможность исследовать возможности человеческого голоса – это самое интересное. Я обожаю человеческие голоса, каждый из них уникален, поэтому мы можем их различать. Так, например, вы точно узнаете голос матери и голос своего лучшего друга. В голосе содержится столько важной информации. И я верю, что в каком-то смысле голос содержит в себе историю человечества. Поэтому я и выбрала для себя такой инструмент. Музыка ведь состоит не только из звуков. Моя музыка содержит в себе процесс создания каждого произведения и мне важно, что происходит с аудиторией в момент, пока она слушает эту музыку. Эффект и влияние – это самое важное, не только само звучание.

История

Я любила петь еще с детства, но со слов моей мамы, пела я ужасно. Я никогда не знала как это – петь "правильно", но всегда обожала сам процесс. И когда я возвращалась домой, вся семья уже знала, что иду именно я. Голос у меня звонкий и пела я постоянно. Люди часто говорили мне, что плохо пою и не умею, но мне было все равно. Я продолжила быть тем же шумным ребенком. Отправной точкой для моего творчества стало путешествие в Непал. Моя мама преподавала там японский язык для местного населения, а для нас с братом это были каникулы. Когда мы посещали Лумбини, родину Будды, жили в небольшом храме. Одним утром я проснулась услышав красивую музыку. Отправилась на поиски источника звука и увидела монашку, но она не пела, она читала молитву. Буддистские молитвы очень сильно отличаются от японских, и для меня они звучат как мелодии. И именно в этот момент я поняла, насколько сильным может быть голос. Несмотря на то, что не было ритма и музыки на фоне, это все равно меня зацепило. До сих пор не могу забыть эту энергетику.

Карьера и нервы

Начинала я как вокалистка для одной японской группы. Мы делали что-то между пост-роком и блэк-металом. Потом ребята вышли из группы, кто по семейным, кто по финансовым соображениям. А я очень хотела делать музыку и дальше, но не умела играть ни на одном инструменте. Поэтому голос стал единственным выходом. Я долго экспериментировала, пока не получился мой характерный стиль. У меня не было академического образования и из-за этого долгое время не было уверенности. В начале это была такая любовь/ненависть. Обожала волнение и нервы, но это создавало ужасное напряжение. Каждый раз, когда вставала на сцену, возникали боли в животе и меня начинало тошнить. Сейчас стало получше, потому что постепенно уверенность в себе стала больше. Только недавно вот снова испытала похожий стресс, когда выступала на фестивале Great Escape в Брайтоне. Это было большим испытанием, потому что я кардинально поменяла структуру своего выступления. Весь сет состоял из новых песен. Вспомнила, как было страшно раньше и появились похожие боли. Страшно, но я люблю эту тревожность и уязвимость. Я чувствую себя живой, потому что это состояние максимально близко к смерти. Поэтому и люблю импровизацию, а когда все зафиксировано, мне становится скучно. Намеренно создаю небольшой дискомфорт, это держит меня в тонусе.

На самом деле, наиболее комфортно мне было во время первого выступления вне Японии. Это были США и, вероятнее всего, это связано с экспрессивностью американцев. Азиаты намного более консервативны и это нормально, я к такому привыкла. Но когда увидела разницу в реакции, это придало мне уверенности. Про себя думала: "неужели кто-то действительно вот так реагируют на мою музыку?". Это вдохновило меня. Еще во время выступлений часто возникает вопрос культурной репрезентации. Я не пытаюсь транслировать японскую культуру через свое творчество. Но слушатели мне говорили, что через музыку чувствуют некую японскую эссенцию. И для меня такой фидбек – это очень важно. Несмотря на то, что мы находимся в одно время, в одной комнате, все получают совершенно разный опыт и несмотря на все различия, мы все равно понимаем друг друга и это прекрасно.

Экспериментальная музыка и структура

Что такое экспериментальная музыка? Зависит от нашего определения. Если мы видим в этом попытку сдвинуть границы возможностей музыки, от непосредственно самого звука до богатого опыта, который разделяет артист и его аудитория, то, думаю, что моя музыка экспериментальная. Потому что верю, что нельзя создать музыку усилиями одного лишь музыканта. Такое искусство создается посредством атмосферы и пространства. Сейчас я все еще в процессе эволюции этого процесса. Когда пишу музыку, то обычно – это импровизация с лупером (эффект для создания зацикленных музыкальных фраз). Я не использую инструменты и не люблю использовать компьютер в записи. Потому что сидеть перед монитором, это деструктив для моего творчества. Я уважаю тех, кто занимается продюсирование и процессингом, но сама не могу. Могу только записывать снова и снова, а уже потом отбирать какие-то звуки. Только через эти множественные сессии я развиваю звучание. С помощью лупера я создаю себе основной ритм и уже следую ему. Если сравнивать с другими музыкальными инструментами, то да, в моем стиле могут быть какие-то границы. Я, например не могу воссоздавать очень высокие и низкие частоты. Но иногда я дополняю свой голос, например с помощью питч-шифтера (эффект для смены тональности) я делаю свой голос очень низким. Это позволяет создавать ритмичные звуки, вместо типичной бочки или баса. Но я не хочу, чтобы эти эксперименты изменяли звук настолько, чтобы нельзя было отличить голос. И если раньше я подходила к звуку с точки зрения электронного музыканта, то сейчас вернулась к оригинальному звучанию.

Новый альбом

Надеюсь, мой новый альбом выйдет этим летом. Боюсь, это не будет поп-музыкой и его не получится слушать день ото дня. Для себя я это уже приняла. Надеюсь моя музыка поможет людям почувствовать себя, ведь сегодня так легко потерять себя. Но если остановиться и просто послушать музыку, то я правда надеюсь, что это даст людям возможно прочувствовать себя настоящего.

Одежда: Ainur Turisbek

Стиль: Балла Ерлан