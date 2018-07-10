Вокруг света за полтора часа: плейлист Buro 24/7 Kazakhstan

Редакция Buro 24/7 собрала плейлист, слушая который можно путешествовать по миру, даже если этим летом вам светит только поездка на Капчагай. Хаус плавно перетекает в джаз, один язык сменяется другим. В плейлисте есть все: от классических баллад Шарля Азнавура до прогрессивного корейского хауса. И если название песни написано по-английски – не торопитесь с выводами, сначала послушайте. С первой секунды трека можно угадать "страну-производителя". Испания, Корея, Япония, Италия, Турция, Франция, Украина, Татарстан, Португалия – жмите play и отправляйтесь в кругосветку вместе с нами.