Где в Алматы можно послушать электронную андерграунд музыку

Алматы неофициально носит статус культурной столицы. Исторически сложилось, что город привлекал поэтов, художников, музыкантов. Но с 90-ми культурная жизнь (в классическом ее понимании) пришла в упадок, от которого до сих пор толком не оправилась. Но атмосфера разрухи – среда в которой процветает, так называемая, альтернативная или контркультура. Движение против нормы – основа электронной музыки в Алматы.

Из-за небольших масштабов города (1,7 миллиона человек), группа энтузиастов, продвигающих андерграунд в Алматы совсем небольшая. При этом, несмотря на общую идею, они разделены на еще более мелкие сообщества. И в этом есть проблема, потому что негласное правило идеи андерграунда – совместное продвижение альтернативной мысли. Конечно, это можно списать на молодой возраст самого комьюнити. Тем не менее, заметно постепенное ее развитие. Сейчас можно выделить четыре главных сообщества.

ZVUK

ZVUK – это коллектив энтузиастов под руководством Назиры Касеновой. Они организуют одноименную серию мероприятий с упором на независимую, экспериментальную и электронную музыку. Про них пишут Guardian, BBC, Resident Advisor, Mixmag и другие. Это говорит о заинтересованности западной аудитории в местной андерграунд-культуре. И если для Guardian и BBC интересны темы свободы, самовыражения и протеста через музыку, то музыкальные порталы фокусируются на уникальном подходе команды, раскрывая локальный аспект – "Как создать техно-вечеринку в городе, где нет инфраструктуры и культуры?". Как показала практика, сделать можно это очень даже удачно.

Bult

Bult – это в каком-то смысле продолжение традиций сообщества "Объект". Ребята совмещают разные проявления альтернативной культуры под одной крышей. У них есть своя локация по адресу Гагарина, 83, что обеспечивает Bult мультиформатность. Конечно, основная работа направлена на музыку и техно. Но также здесь проводят "чтения" – поэтические вечера, где молодые поэты читают свои стихи, а также там прошла презентация akkord I – проект двух алматинских диджеев Контастина Тимошенко и Романа Близнецова. А совсем недавно проходила совместная вечеринка со ZVUK.

Vzletnaya

Vzletnaya – пожалуй, самое масштабное сообщество из четырех. Начиналось все (как всегда) с полумаргинальной вечеринки, но впоследствии у "взлетной" появился целый завод. Помимо основного направления (музыка в стиле минимал, дип и техно), на территории работает второй бар/музыкальная платформа – Woods, также резиденты проводят занятия диджеингу в рамках Vzletnaya School. А год назад Vzletnaya вышла на международный уровень – открылась площадка на Бали. Основатели позиционирует проект как "сообщество мыслящих людей, который доносят свою философию через синтез качественной музыки и визуального искусства.".

Bass Place

Bass Place выделяется на фоне остальных сообществ - если первые три фокусируются больше на культуре техно, то Bass Place (как можно было догадаться) на басе. Это значит, что здесь играют преимущественно драм-н-бэйс, дабстеп, джангл, гэридж, риддим, брейкс и другое. Здесь нет упора на "интеллектуальность" (непонятность) музыки и ребята больше фокусируются на хорошее настроение, эмоции и отдых от будничного стресса, эскапизм в его чистом виде. Потому организаторы и называют себя - ночным музыкально-танцевальным действием.