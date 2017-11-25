Галымжан Молданазар записал песню с Иваном Дорном

Публикация от MOLDANAZAR (@moldanazarinfo) Ноя 20 2017 в 11:12 PST

Галымжан Молданазар и Иван Дорн начали совместный проект – об этом стало известно из соцсетей казахстанского исполнителя. На коротком видео певец заснял украинских коллег во время работы в киевской студии.

Галым и Ивaн познакомились два года назад на одной из вечеринок в Алматы во время диджей-сета Дoрна. Идея возникла после короткой беседы – ее инициатором выступил Молданазар. Автор хита "Стыцамен" охотно поддержал предложение, но из-за плотного графика обоих запись приходилось постоянно переносить. Спустя несколько месяцев им удалось выкроить четыре дня, чтобы записать один трек. Сейчас казахстанский артист снимает новый клип и готовится к релизу студийного альбома группы Moldanazar, поэтому услышать композицию можно будет только в январе. По словам исполнителей, у них получился очень динамичный электронный трек.

"Я даже не могу назвать это работой – для меня это был скорее творческий отпуск. Сначала я думал, что будет сложно – до этого всегда работал один. Но Ваня оказался очень открытым, дружелюбным и энергичным парнем, он был открыт ко всем идеям и экспериментам. Мы отлично сработались", – рассказал Молданазaр.