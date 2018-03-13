Слушаем новый трек Ивана Дорна и Moldanazar

Не так давно стало известно, что Иван Дорн и Галымжан Молданазар начали работу над общим проектом. Результатом совместной работы стал трек – KAIDA. Песня исполняется на двух языках – украинском и казахском. Со слов самих музыкантов, это первый опыт подобной "мультикультурной" коллаборации. В результате получился интересный микс этнической и электронной музыки, которая создает ощущение погружения в транс. Прослушать песню можно уже сейчас на iTunes.

"Как только я услышал первые работы Галымжана, то сразу захотел с ним сотрудничать. Спустя два года мы сели за фит. Так просто, свободно и быстро мне не работалось ни с кем, результат получился абсолютно неординарным для нас обоих", – говорит Иван Дорн.

"Я даже не могу назвать это работой – для меня это был творческий отпуск. Ваня оказался очень открытым, дружелюбным и энергичным парнем, был открыт ко всем идеям и экспериментам. Мы отлично сработались", – отзывается о совместной работе Галымжан.