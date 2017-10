Десять альбомов осени, которые можно послушать прямо сейчас

Редакция Buro 24/7 обновляет плейлист. Осень этого года богата на хорошие релизы, и мы отобрали десять самых интересных пластинок.

The Killers - Wonderful Wonderful

Короли британского глэм-рока вернулись со своим пятым студийным альбомом Wonderful Wonderful. Несмотря на невысокие оценки критиков, за две недели он выбился в первые строчки английского чарта OCC, американского Billboard 200 и австралийского ARIA. С новым альбомом группа испытывает новые грани жанра, используя электронный звук (сказывается влияние продюсера Erol Alkan).

Прослушать альбом можно здесь.

Hurts - Desire

Британский дуэт Hurts был основан в 2009 году. Это, что называется, "эмоциональная" электронная музыка в стиле нью-вейв и синтипоп. Первые два альбома группы, определенно, были хитами, их крутили чуть ли не на каждой европейской радиостанции. Последняя работа вызвала у фанатов и критиков противоречивые эмоции и оценки. Некоторые и вовсе находят его самой провальной пластинкой осени. Разочарование это или нет, судите сами.

Прослушать альбом можно здесь.

Liam Gallagher - As You Were

Лиам Галлахер был солистом легендарных Oasis целых 18 лет, до 2009 года, когда группа распалась. Звучание Oasis определило направление рок-музыки в 90-е, а сейчас, когда фронтмену стукнуло 45, он выпускает свой сольный альбом As You Were. Это работа в лучших традициях брит-поп музыки, местами напоминающая творчество The Beatles. Галлахер использует знакомую структуры песен Oasis, но старается накладывать на каждую строчку свой уникальный отпечаток.

Прослушать альбом можно здесь.

Michael Jackson - Scream

После смерти короля поп-музыки в 2009 году, вышло 11 альбомов под его именем. Последний появился 29 сентября, и называется он Scream. Этот интересный сборник включил в себя много неизданных и переработанных песен. Это 14 треков, включая Mash-Up песен Blood on the Dance Floor x Dangerous от White Panda.

Прослушать альбом можно здесь.

Kelela - Take Me Apart

Шестого октября состоялся релиз дебютного альбома Келелы - Take Me Apart. К каждому релизу она относится с большим трепетом и выжидает подходящего момента, первый микстейп появился в 2013, а EP (Extended play) в 2015. Она работала с Соландж, Дэнни Брауном и группой Gorillaz'. А в состав ее первого альбома Take Me Apart вошло 13 треков. Этот проект представляет собой новое, необычные видение в жанре R&B, Келела смешивает свой гибкий вокал с воздушными синтезаторами.

Прослушать альбом можно здесь.

LCD Soundsystem - American Dream

LCD Soundsystem – самый яркий проект в стиле элеткроклэш (смесь постпанк музыки и диско) под руководством музыканта Джеймса Мерфи. Но почти за 20 лет существования, группа выпустила лишь четыре студийных альбома. Последний вышел первого сентября этого года и оказался прорывным. Он не просто хорошо показал себя в чартах, но и завоевал хорошие оценки критиков (на агрегаторе оценок Metacritic его оценка - 88/100). Это роскошная работа в лучших традициях 80-х, несмотря на статус аутсайдера в поп-музыке, LCD доказали, что за семь лет непрерывной работы можно написать шедевр.

Прослушать альбом можно здесь.

Four Tet - New Energy

Настоящее имя исполнителя Four Tet - Киран Хебден. Свой первый сингл он выпустил 19 лет назад. За это время его музыкальный проект успел провести эксперименты с каждым известным жанром: электроника, джаз, хип-хоп, рок, фолк. Его стилю даже дали собственное название - "фолкотроника". Его новый альбом New Energy с головой погружается в архивы и напоминает творчество Four Tet из раннего 2000-го года.

Прослушать альбом можно здесь.

The National - Sleew Well Beast

Новую популярность группа The National получила после того как HBO пригласили ее для участия в сериале "Игра Престолов". Впервые знаменитые "Дожди в Кастамере" были исполнены именно The National. При этом группа из Огайо пишет музыку с 1999 года, а Sleep Well Beast - стал их седьмым студийным альбомом. На этот раз они пошли непривычно мрачной дорогой и вместо ожидаемых песен о "радостях" жизни, американцы рассказывают о том, как эту жизнь "выдержать".

Прослушать альбом можно здесь.

Marilyn Manson - Heaven Upside Down

Мэрилин Мэнсон сложил свой образ из двух ключевых фигур для американской культуры - актрисы Мэрилин Монро и убийцы Чарльза Мэнсона. С такой характерной двойственностью Мэнсон выступает уже почти 30 лет. Его дебютный альбом Portrait of an American Familiy появился в 1994 году. С тех пор он выпустил 9 студийных альбомов, а два дня назад состоялся релиз его юбилейного, десятого альбома - Heaven Upside Down. Здесь Мэнсон возвращается к своим любимым темам, под очень тяжелый и агрессивный рок.

Прослушать альбом можно здесь.

Kamasi Washington - Harmony of Difference

Камаси Вашингтон из тех людей, кто очень много работает, но остается за кадром. Джазист в музыкальной индустрии с начала 2000-х и успел поработать с Nas, Снуп Доггом, Flying Lotus, Thundercat, Run The Jewels и Кендриком Ламаром. Из-за его последнего релиза музыкальные критики назвали его "спаситель современного джаза". Это очень точно описывает ощущения после прослушивания его нового альбома Harmony of Difference.

Прослушать альбом можно здесь.