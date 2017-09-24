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Depeche Mode записали кавер на легендарную песню Дэвида Боуи Heroes
На высоте
Вчера, 23 сентября, великой композиции Дэвида Боуи Heroes исполнилось 40 лет. По этому случаю группа Depeche Mode записала кавер на песню Боуи. Для лидера Depeche Mode Дэйва Гаана Heroes стала знаковой в карьере – спев ее на прослушивании в далеком 1981 году он был принят в музыкальный коллектив.
Впервые Depeche Mode исполнили Heroes в мае на концерте в Стокгольме, прошедшем в рамках тура Global Spirit Tour.
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