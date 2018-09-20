Darkhan Juzz о шоу Ирины Кайратовны и дворовой романтике

Одним из хедлайнеров фестиваля "Вкусная Алма-Ата" x Lamoda Friends & Family стал казахстанский музыкант Дархан Джунсубеков, выступающий под сценическим псевдонимом Darkhan Juzz. Благодаря усилиям вайнеров из шоу Ирины Кайратовны стал известен всему Казахстану (клип на песню "Неге Нигга?" насчитывает более 900 тысяч просмотров). До сих пор фанаты ждут от Darkhan Juzz полноценного релиза. В апреле, в официальной группе VK музыканта, появился полный сборник синглов артиста. У него нет академического музыкального образования, свою музыку Дархан пишет в разных жанрах. Может сочинить и романтическую балладу "Күн мен Айым", а может зачитать рэп в треке Base.

Мы поговорили с Дарханом о состоянии музыкальной индустрии Казахтана, его любимых исполнителях и значении слова Juzz.