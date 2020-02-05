Что за “андерграунд” музыка?

"Андерграунд" - одно из любимых слов музыкальных снобов. По нему определяют "тру" (настоящий) ты или нет, и понимают насколько у тебя "хороший" музыкальный вкус. Однако, если убавить градус претенциозности, можно открыть новый дивный мир искреннего творчества. Рассказываем о принципах и прелестях "андерграунда".

Группа "N.W.A"

Что это?

"Андерграунд", от английского underground (дословно "под землей"), используется не только для описания музыки. В общем понимании это культурное направление, которое противопоставляют норме, популярному, известному и всему, что попадает в категорию "мейнстрим". Считается, что "подземельем" все это называется из-за движений сопротивления, которые всегда функционировали подпольно. И в этом смысле андеграунд-культуру куда лучше будет называть подпольной. Причем распространяется это на любые движения культурного спектра: от изобразительного искусства и литературы до кино и танцев. Но здесь возникает путаница, из-за подпольного характера почти никто не занимается летописанием, и не совсем понятно как это называть. Многие используют термины "альтернативная культура" и "контркультура". Технически обозначают они тоже самое, поэтому условимся, что это просто синонимы.

Все эти определения общие и никакой конкретики здесь нет. Чувствовать, что есть андерграунд - это навык, который работает на уровне шестого чувства. Если и выделять какие-то характерные черты, то андерграунд обычно непопулярный, делается кустарно (подручными средствами), соответственно никогда не связан с крупными бюджетами и делается с посылом "против". Сложности возникают, когда произведения из статуса "андер" набирают популярность. Встает вполне разумный философский вопрос - "Можно ли такие произведения и дальше считать андерграундом?". Консенсуса нет, поэтому здесь все будет субъективно. Рассмотрим это на примере музыки. Поджанр гангста-рэп в 80-е считался маргинальным. Исполнителей не пускали на радио и не крутили по телевизору. Оправдывалось это цензурой - наркотики, секс и насилие нельзя показывать массовому слушателю. Что происходит спустя 20-25 лет? Гэнгста-рэп стал одним из самых популярных жанров современной музыки. Все это удачно поставили на конвеер и теперь сам жанр вряд ли можно считать "андерграундным". Хоть его корни и лежат в сугубо маргинальном движении. Это не значит, что в рамках гэнгста-рэпа нельзя делать андерграунд музыку. Просто с идеологической точки зрения жанр перестал быть протестным и вышел в область "мейнстрима".

Группа "КИНО"

Тоже самое, но наверное в большем масштабе, произошло в СССР. Из-за жесткой цензуры со стороны государства, процесс реализации всей музыки находился под строгим контролем. Любой, кто делал музыку вне и против автоматически попадал в категорию андерграунд. Хотя бы потому, что писать и записывать все это приходилось буквально на коленке. Так появились мягкие винилы (которые в рукавах продавали фарцовщики) и квартирники (неофициальный концерт на квартире). Например, группа "Кино" и Виктор Цой - пример русского андерграунд-рока. Им не давали проводить концерты, альбомы записывались в ужасном качестве, музыканты они были не высшего класса. Но за счет актуальности и искренности, музыка нашла своего слушателя. Более того, музыка по охвату стала почти народной. И снова вопрос - можно считать "Кино" андерграунд музыкой? Виктор Цой в одном из интервью сказал: "Конечно мне приятно, что людям нравится музыка, что люди приходят на концерты, что зал всегда полный и так далее. Я прекрасно понимаю насколько это вопрос попадания во время. Я в каком-то смысле в него попал. Точно также мог бы и не попасть. Песни от этого хуже бы не стали, музыка тоже. Мы в любом случае делаем то, что прежде всем нравится нам.". И возможно в этом вся суть андерграунда. Важно не количество слушателей, а идеи вложенные в саму музыку.

Чему учит андерграунд?

Если возвращаться к вопросу снобизма, то действительно, многие аудиофилы считают, что андерграунд - признак хорошего вкуса в музыке. Понятно, что это обобщение, но андерграунд действительно может повлиять на развитие вкуса. Это не значит, что он станет лучше или хуже, но шире - однозначно. Это связано в первую очередь с тем, что в андерграунде стираются границы. Здесь есть свобода эксперимента, но не стоит путать с экспериментальной музыкой, это совершенно о другом. Посмотрите на то, что делает группа Chernikovskaya Hata - это переработанные пост-панк каверы на попсу девяностых и нулевых (Шура, Чай Вдвоем, Михаил Круг). Похожим образом поступил и электронный музыкант под псевдонимом ktvsky. Свои 700 с небольшим подписчиков он набрал за счет различных экспериментов с электронной музыкой и лоу-фай хип-хопом. Затем из ниоткуда возникает его новый проект виа "пролетариат", где собраны пост-панк каверы на музыку разного времени (ВИА Гра, Валерий Меладзе, Антоха MC и другие). Андерграунд не создает рамок, скорее наоборот - позволяет создавать то, что искренне хочет автор.

Группа "Chernikovskaya Hata"

Ожидания от таких артистов несоизмеримы с огромными поп-проектами, которые выпускают крупные лейблы. Там все завязано на капиталистических отношениях, огромных бюджетах и цифрах. Андерграунд же не ставит правил. Люди могут три минуты стучать по микрофону и назвать это настоящим андерграундом. И это творческое самовыражение в чистом его виде. Оно не разбавлено контрактами, ожиданиями толпы, качеством звучания и жанровыми нормами. Да, в андерграунде сложнее ориентироваться и искать контент, который будет нравиться. Так что как минимум это учит терпению. Поиск и постоянный перебор музыки - попытка отказаться от культуры потребления. Вместо типичного цикла релиза по принципу "новый альбом каждые 3-4 месяца", полный хаос без структуры обязывает создавать структуру слушателю. Если какой-нибудь артист выпустил хороший трек два года назад, это вовсе не значит, что он когда-нибудь напишет что-нибудь еще (хотя бы потому что его не обязывает к этому контракт). Соответственно приходится забивать музыкальную паузу чем-то еще. Это учит слушателя искать. Попутно формируются музыкальные предпочтения, воспитывается собственный музыкальный вкус. Можно сказать, что тоже самое происходит и в большой индустрии. Но там все прописано и в эфир не попадет музыка, которую нельзя продать. А списки формата "если вам понравился ‘А', то вам понравится ‘Б'" вгоняют в бесконечно узкую петлю, где развитие интереса происходит маленькими шагами. Но как приучить себя к культуре? Самый простой вариант - найти человека, который в этом разбирается. В ином случае проще зарегистрироваться на soundcloud, bandcamp, mixcloud и в VK (андерграунд с территории СНГ).