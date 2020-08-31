Что такое поп-музыка

Музыкальный успех в 21-м веке мы определяем просмотрами, гонорарами, аудиторией, стадионами и топ-чартами. Последние можно назвать самым объективным показателем “успеха”. В топ попадает только популярная музыка, определяется она количеством слушателей. Для удобства ее обозначают термином поп-музыка – это Кэти Перри, Maroon 5, Тейлор Свифт, The Weeknd, Аврил Лавин, Usher, Кристина Агилера, Ариана Гранде, Pink. Их всех продюсировал один человек по имени Макс Мартин. Это говорит нам о загадочной формуле успеха поп-музыки. Попробуем разобраться с терминологией и определением этого музыкального феномена.

Попс

Прежде всего нужно сказать, что не существует жанра “поп-музыка”. Слово "популярный" имеет корни в латинском populus – народ. Если проецировать это значение на музыку, мы получим нечто вроде “музыка для народа”. Исходя из этимологии можно предположить, что это либо музыка, созданная для народа, либо это музыка, воспринятая народом и это никак не касается жанровой принадлежности. Так, например эстрадный певец Филипп Киркоров очевидно пишет музыку для народа. Его успех демонстрирует насколько эффективно работает схема. С другой стороны, у нас есть Скриптонит, который пишет музыку вне жанровых норм с упором “на себя”, не на аудиторию. Тем не менее рэперу удалось получить успех – полные залы, контракты и прочее. Рассмотрим обратное положение: Андерграундный коллектив вроде группы “Циркониевый браслет” можно назвать очень нишевым. В другой ситуации находится казахстанский исполнитель Farleon. При его очевидной любви к музыкальным трендам, он все еще остается в андерграунде. Так что из этого определяет условный “поп”? Это звучание, цифры, тренды или деньги?

Оксфордский словарь определяет поп-музыку так: “это музыка, которая стала популярна начиная с 50-х годов, обычно с сильным ритмом и простой мелодией, часто контрастирует с роком, соулом и другими формами популярной музыки”. Ужасное определение, которое вносит лишь большее непонимание. Магистр хореографических искусств Екатерина Уварова в своем “трактате о развитии популярной музыки” пишет: “Появляется новое произведение, приносит новое звучание или стилистику (любое новшество – сбитый ритм с необычным звучанием в дуэте двух, казалось, несовместимых инструментов, например, и т. д.), и если люди не напевают его, несмотря на постоянное звучание в эфире, то популярной – она не называется. Кроме того, дополнение – в основном, ‘популярной музыкой’ имеются ввиду песни, и исполнители именно песенные, и за редким исключением – инструментальные (в двух моментах развития музыки остались инструментальные поп-исполнители, а именно – эпоха биг-бэндов, например оркестра Гленна Миллера, и чуть позже эпоха эстрадных оркестров, например, Поль Мориа или Раймонд Лефевр; ещё можно называть исполнителями поп-музыки сольных инструменталистов, чаще всего – саксофонисты, пианисты и гитаристы)”. Это достаточно четко определяет поп – как музыку, воспринятую людьми. Только наличие отклика и резонанса может говорить о популярности. Даже если исполнитель будет пользоваться всеми трендовыми элементами, он не станет поп без аудитории.

Плебей

С другой точки зрения поп можно рассматривать как уровень музыкальной простоты. Рэпер, основатель объединения “Антихайп” Андрей Замай в интервью Юрия Дудя и Славы КПСС спорил с журналистом о восприятии музыки: “Нам по**й на резонанс, мы занимаемся искусством. Искусство от ‘не искусства’ отличается тем, что есть порог вхождения. Массы, плебеи, такие как ты, смотрят на это (музыку) поверхностно”. Далее Замай упоминает композитора Жана-Батиста Люлли, как человека, придумавшего поп-музыку. Для проверки этой информации вновь обратимся к работе Екатерины Уваровой: “И вот в середине 18 века появляются первые пульсации возникновения оперетты, хотя до её рождения было ещё два столетия: французский композитор Жан-Батист Люлли создаёт свои оперы, которые носили общее название ‘трагедии, переложенные на музыку’… Казалось бы, причём тут трагедия и лёгкий жанр оперетты? Поясню: в этих операх Люлли драматическая составляющая была отведена хору, в исполнении солистов важной стала мелодекламация, музыке стало отдаваться больше времени (как зачатие трёх составляющих поп-музыкального представления: аранжировка, бэк-вокал и соло) и, кроме того, был занят балет”.

С этой точки зрения рассматривается исключительно техническая сторона популярной музыки. Аранжировка, бэк-вокал и соло – неотъемлемые элементы, но в современном творчестве копирка оказывается более явной. Мы уже упомянули продюсера Макса Мартина. Чтобы повторно не перечислять бесчисленное множество артистов, для которых он писал музыку, лучше перечислим его награды – пять премий “Грэмми” и десять премий от Американского общества композиторов (семь из которых он получал каждый год с 2011 по 2017). Успех его работы можно проследить по песням, которые становились лидерами чартов. Для Макса это число достигло 23, что делает его одним из самых успешных продюсеров в истории. Это определенно указывает на волшебную формулу успеха. Независимые исследователи на сайте Music Machinery провели небольшое исследование. Они загрузили несколько популярных песен с целью посмотреть корреляцию между разными музыкальными элементами. Удивительно, но графики песен Adele – Rolling in the Deep, Ke$ha – Tik Tok, Lady Gaga – Paparazzi, Тейлор Свифт – Fearless и Джастина Бибера – Baby все обладают одинаковой структурой. Это видно по линиям, которые показывают использование одинаковых элементов в припевах. Удивительно, что расположение разных частей песни одинаково. Далее исследователи рассмотрели музыку других направлений, где структура заметно отличалась от поп-музыки.

Adele – Rolling in the Deep Lady Gaga – Paparazzi Justin Bieber – Baby Rebecca Black – Friday Yes – Roundabout Led Zeppelin – Stairway to Heaven Deadmau5 – Raise your weapon Dave Brubeck – Take Five

Так простейшая визуализация показала структуру этой секретной формулы. Мы видим, что приставка “поп” напрямую связана с техническим аспектом музыки, по крайней мере современной. Ведь если мы вспомним мнение Екатерины Уваровой, то поп в музыке зависит только от людей. Нам кажется, что такие люди как Макс Мартин смогли уловить момент и определить, что нужно человеку сегодня. Однако нет никакой уверенности, что это будет интересно человеку завтра.