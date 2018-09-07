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C чего начинался казахский рэп: G.H.A.D.
Что из себя представляет казахская рэп-музыка?
Объективно, рэп – главный музыкальный жанр современности. Музыка улиц, которая не боится быть честной и резкой. Пример художественного ораторского искусства, территория, в которой музыканты высказываются на социальные и политические темы. И если в текстах западных рэперов мы слышим комментарии о расизме и классовом неравенстве, то казахстанский рэп остается для большинства закрытым и неизвестным. Этой серией материалов мы начинаем рассказ о музыкантах, которые стояли у истоков казахского рэпа.
Первые герои – муыкальный коллектив G.H.A.D., существующий с 2004 года. В группе два участника – Аль Nasr (Назар Сұлтанбаев) и Aset Masta (Асет Мамыр). Несмотря на провокационное название, их музыка призывает к миру. Рэперы пишут лиричные тексты и "выступают в роли морального компаса для своих слушателей, который направит их на правильный путь".
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