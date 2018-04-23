7 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: №2

Год назад мы рассказывали о семи перспективных музыкантах из Казахстана. С тех пор этот список пополнился новыми именами и звездами. Рассказываем, кого из новичков слушать и за чьим творчеством стоит следить:

M'dee

Алматы

Мади Токтаров, известный своим кавером на композицию Ерке Есмахан "Қайда", позиционирует свою музыку как безжанровую. Это удивительный синтез джаза, блюза, соула, электронной и поп музыки. Его дебютный альбом – "Алматинский Джаз Vol. 1" – трибьют золотому веку музыкальной Алматы, когда из всех динамиков звучали песни "А-Студио", Мурата Насырова, Розы Рымбаевой и Батырхана Шукенова. В альбом вошло 11 композиций, записанных при участии Dana Tunes, Nick Rouze и Dequine.

abdr.

Павлодар

Музыкант Абдрахман Бекенов, выступающий под псевдонимом abdr, родом из Павлодара. Он заявил о себе песней "Ответ на губах", после чего музыканта подписал лейбл Zion Music. На днях abdr выпустил свой дебютный клип на трек "Особенная", в котором умело сочетает альтернативный R&B с поп-музыкой. В планах артиста - выпускать каждый месяц по синглу. На очереди – хаус-гимн "Контраст" и переиздание первого трека "Из-за тебя".

Soulbirkez

Кызылорда

Артем Брежнев читает рэп на казахском и делает это лучше многих казахов. У Артема гибкий стиль подачи – мягкое пение может сменяться агрессивной читкой. У молодого рэпера пока нет крупных релизов, альбомов или клипов. Синглы можно прослушать в официальной группе в VK.

Darkhan Juzz

Алматы

Выросший во дворах Аксая под музыку Виктора Цоя Дархан прославился как рэпер благодаря вайнерам. Но его настоящее творчество – это душевная гитарная музыка, казахско-американский кантри-фолк, смешанный с блюзом и роком. Дархан не знает нот, у него нет музыкального образования, но есть слух и он умеет петь. 11 апреля Darkhan Juzz выпустил в своей группе в VK сборник всех песен, включая демо-версии и скиты.

Manna

Алматы

MANNA – совместный проект исполнительницы Анны Тарновской и саунд-инженера Руслана Журбина. Свои первые песни они записывали в двух городах – в Алматы и Москве. Но дебютный альбом MLDST (молодость) все же посвящен южной столице Казахстана. Музыка разноплановая, вдохновлена творчеством Kraftwerk, Metallica, New Order, Альфредом Шнитке, Эдуардом Артемьевем. Альбом можно прослушать на SoundCloud.

iRon J

Темиртау

Музыкальные эксперименты Романа Главатских из Темиртау начались в видеоигре MUSIC 2000 (упрощенный аналог секвенсора). Его псевдоним – отсылка к любимому джазу (буква J) и родному городу Темиртау. Роман занимается битмейкингом, сэмплингом. 13 апреля он выпустил серию экспериментальных битов Space Jam, приуроченную ко Дню космонавтики.

Japrone Peazdosh

Астана

Яркий представитель астанинской техно-сцены с провокационным псевдонимом. Его музыка – тяжелый индустриальный электронный звук, который не стыдно поставить в каком-нибудь Berghain. Сейчас у Дмитрия Неверкевича два полноценных EP – Deep Garage и Our Site, которые можно прослушать на странице музыканта в Soundcloud.