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Астрологические плейлисты BURO

Культура | Музыка

Астрологические плейлисты BURO

Текст: Buro247.kz


Иллюстрация: Айгерим Туменбай

Персональная подборка музыки по характеру зодиакальных знаков

В начале месяца многие читают гороскопы, следят за лунным календарём и, возможно, даже за движением планет в Солнечной системе. Из последних новостей астрологии известно, что уже завтра, пятого мая, будет новолуние, а нами повелевает ретроградный Сатурн – повелитель дисциплины и границ во всём. Возможно, из-за этого мы не высыпаемся и часто волнуемся? Редакция BURO гороскопов не пишет. Вместо этого "сообразили" персональные плейлисты, соответствующие характерам астрологических знаков зодиака.

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horoscope

horoscope

horoscope

horoscope

horoscope

horoscope

horoscope

horoscope

horoscope

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