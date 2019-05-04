Астрологические плейлисты BURO

Персональная подборка музыки по характеру зодиакальных знаков

В начале месяца многие читают гороскопы, следят за лунным календарём и, возможно, даже за движением планет в Солнечной системе. Из последних новостей астрологии известно, что уже завтра, пятого мая, будет новолуние, а нами повелевает ретроградный Сатурн – повелитель дисциплины и границ во всём. Возможно, из-за этого мы не высыпаемся и часто волнуемся? Редакция BURO гороскопов не пишет. Вместо этого "сообразили" персональные плейлисты, соответствующие характерам астрологических знаков зодиака.