Поиск
Альбом дня: народная казахская музыка в сборнике Songs from the Steppes
Kazakh Music Today
В далёком 2005 году композитор Майкл Черч входил в комиссию жюри на конкурсе пианистов в Астане. Тогда он познакомился с народным творчеством казахов. На конкурсе выступили несколько традиционных инструменталистов, которые играли на домбре, кобызе и варгане. В этот же год он записал целый сборник с местными артистами (Едиль Хусаинов, Ардак Балажанова, Кундуз Каламбаева, Рустем Кулшебаев и многие другие). В него вошло 27 композиций, которые отражают богатую музыкальную традицию степного творчества. Сейчас альбом можно прослушать в Apple Music и Spotify.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Каково это – проехать всю Исландию за 10 дней
Как казахстанец Илья Гузикевич решился на забег из Астаны в Алматы
1001 тренч Burberry в коллекции Рикардо Тиши
Darkhan Juzz о шоу Ирины Кайратовны и дворовой романтике
Героини лондонского стритстайла показывают, как носить клетку, платья в цветочек и леопард
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Альбом дня: народная казахская музыка в сборнике Songs from the Steppes
Кастеев, Менлибаева и Мельдибеков в Лондоне: выставка "Постномадические горизонты"
Традиционный сентябрьский ужин Fashion Bureau
Новое место на карте Алматы: научный магазин Gylymi Duken
Без Celine не пропадем: коллекция Jil Sander
Новое место на карте Алматы: научный магазин Gylymi Duken
Загрузить еще
Оставьте комментарий