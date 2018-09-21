Альбом дня: народная казахская музыка в сборнике Songs from the Steppes

В далёком 2005 году композитор Майкл Черч входил в комиссию жюри на конкурсе пианистов в Астане. Тогда он познакомился с народным творчеством казахов. На конкурсе выступили несколько традиционных инструменталистов, которые играли на домбре, кобызе и варгане. В этот же год он записал целый сборник с местными артистами (Едиль Хусаинов, Ардак Балажанова, Кундуз Каламбаева, Рустем Кулшебаев и многие другие). В него вошло 27 композиций, которые отражают богатую музыкальную традицию степного творчества. Сейчас альбом можно прослушать в Apple Music и Spotify.