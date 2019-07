7 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: №3

На протяжении двух лет мы рассказывали о новых и перспективных музыкантах. В 2017 году это были Райхана Мухлис, Marty Crown и Farleon, в 2018 - M'dee, Darkhan Juzz и abdr. В этот раз мы решили сконцентрироваться на менее известных, но не менее талантливых ребятах.

Nasiafromasia

Молодая группа из Алматы, которая долгое время занималась каверами популярных казахских, русских и английских песен. Состоит группа из двух музыкантов: певицы Назии Альжановой и гитариста Руслана Журбина. В будущем планируется запись нескольких синглов на разных языках с разными продюсерами. Их музыка - это качественный инди с элементами фолка и электроники.

Amir Sal

Необычный проект экспериментальной поп-музыки родом из Алматы. Автор - Амир Салыкбай несколько лет жил в Чехии, но решил вернуться на родину писать музыку. Его творчество смешивает между собой казахскую этнику и современную музыку. Sal в псевдониме - это не только первый слог, фамилии. В казахской культуре, музыкантов и творческих мужчин называли - сал-серi. Следить за творчеством Амира можно в официальной группе в VK.

Me and my invisible orchestra

Такую музыку как у Me and my invisible orchestra сложно вносить в рамки отдельных категорий. Отчасти это фолк и этника, которая переходит в трип-хоп и инди-поп. Подобное смешение жанров не уникально, но для казахоязычного рынка музыки это в новинку. Все релизы можно послушать по ссылке здесь.

VHSTokyo 東京

Синтвейв (также известный как ретровейв) - направление электронной музыки, которое навсегда застряло в прекрасных 80-х. А это значит неон, синтезаторы и бесконечная реверберация звука. В плане эстетики представители жанра вдохновляются фильмами, сериалами и видеоиграми той эпохи, а музыкально синтвейв произошел их нью-вейва. Алматинский музыкант под псевдонимом VHSTokyo 東京 добавляет к этому японскую анимацию и мангу. Например, EP (Extended Play – небольшой релиз на несколько треков) Her Feelings использует диалоговые вставки из аниме-сериала "Да просто так!". Всю музыку VHSTokyo публикует на своей странице в VK.

rhthrthtrthr

Наверное, самый необычный проект в нашей подборке с не выговариваемым названием rhthrthtrthr (от слова "рахат"). "Мен сені сүйем" - короткий EP на три трека о любви. Первая о любви к девушке, которой все равно. Вторая о любви к человеку, который не хочет тебе открываться. А третья про отношения, которые себя изжили. Аранжировка максимально проста и минималистична, а при записи вокала используется модный "инфантильный" мотив. В скором времени планируется запись и релиз дебютного альбома, но точной даты не имеется. Все новости о грядущем альбоме по ссылке здесь.

Aedanz

В группе "Родной Звук" (одно из самых больших сообществ о музыке в СНГ) Казахстан в шутку называют R&B-стан. В самом деле, R&B стал одним из самых популярных жанров для реализации молодых музыкантов. Aedanz - личный проект Айдан Жапаровой. Пишет Айдан музыку уже около двух лет. А в июле она впервые выступила для большой публики на музыкальном фестивале "Юность". Все актуальные релизы Aedanz можно послушать в официальной группе в VK.

Мириады

Группа "Мириады" состоит из двух человек – Александр Маслов (Уральск) и Валерия Костичану (Актау). Александр преимущественно занимается звуком, а Валерия вокалом и текстом. Пишут они музыку в жанре синти/инди-поп, а в апреле их подписали на лейбл Ionoff Music. В свое время лейбл продюссировал Гречку и Монеточку. А в сентябре "Мириады" выступят на музыкальном фестивале Moscow Music Week вместе с сотней молодых музыкантов из СНГ. Выпуск новых релизов можно отслеживать в официальной группе и на странице лейбла Ionoff.