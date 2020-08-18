Мы продолжаем нашу серию материалов о местных талантах. На этот раз мы отыскали молодых диджеев из Алматы, дрим-поп из Костаная, техно-эмбиент из Петропавловска и Екатеринбурга и многое другое. В том случае, если вы пропустили предыдущие подборки, послушайте их по ссылкам – №1, №2 и №3.

DJ BOEING

Под псевдонимом DJ Boeing скрывается Нурсултан Исимов – молодой музыкант из Алматы. Долгое время он ограничивался диджей-сетами, но решил пойти дальше и начать писать собственную музыку. Творчество разделилось на два проекта - DJ BOEING и ТЕЛЕБАШНЯ. Первый посвящен хаус-музыке, а второй - музыкальным экспериментам. Творчество Нурсултана было опубликовано на независимом лейбле – welofi, также появлялось в подборке пабликов lo-fi house/russian community и "здешние песни".

sobakasoma

Самрат Иржасов известен как поэт и участник поэтического проекта "СЛОГ". Но Самрат начал пробовать себя в музыке. Успех был гарантирован, поэтический речитатив отлично наложился на гитарные и ударные партии. Музыка sobakasoma – это переплетение роковых жанров с альтернативой и рэп-подачей. Поскольку база Самрата – поэзия, можно ожидать глубоких, продуманных текстов, которые требуют расшифровки.

Ленточка

Независимая музыкальная группа из Костаная пишет дрим-поп в духе The Velvet Underground. Это музыка с эмоцией ностальгии о временах, которых не было. Максимально воздушный вокал, мелодичные гитары и меланхоличное настроение. Один из комментариев под релизом сингла "Окна" отлично описывает атмосферу этой музыки: "В Костанае моя прабабка жила, мелким ездил к ней раза два". Это вроде как теплое воспоминание, но написанное без претенциозности, с грубой искренностью. Совсем как музыка 17-летних талантов, подписанных на лейбл Ionoff Music.

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Bobikuz

Александр, также как и Нурсултан, – диджей родом из Алматы. В 2020 году он начал заниматься музыкальным творчеством под псевдонимом Bobikuz и сейчас готовит выход своего первого EP. Его музыка – это динамичный танцевальный хаус с элементами национальных мотивов разных культур. Пока Bobikuz выпустил два сингла, два edit и один ремикс - послушать их и поддержать музыканта можно на его странице в Bandcamp.

Bahtiiar

Бахтияр Кумискалиев родом из Байконура. Его музыку сложно определить в рамки одного жанра. Многие по понятным причинам сравнивают его творчество с музыкой Галымжана Молданазара. Тот же ненавязчивый мелодичный вокал под электронные звуки гитары. Но если творчество Молданазара ближе к синти-попу, то Бахтияр все же делает упор на инструментальную часть, что приближает его музыку к пост-року.

PEACHKATUSHA

Техно-эмбиент, который переплетает особенности Казахстана и России – в частности городов Петропавловск и Екатеринбург. Это сказывается на музыке PEACHKATUSHA, которая всегда находится где-то на стыке. Это эмбиент, техно и электроника разом. Впрочем, PEACHKATUSHA не стесняется экспериментов и может свободно заимствовать элементы EBM или чего-то похожего на Phonk. Поддержать музыканта можно на странице в VK.