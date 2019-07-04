3 плейлиста главных музыкальных фестивалей Алматы

Как провести оставшуюся половину лета? Мы рекомендуем сходить на музыкальные фестивали послушать своих любимых музыкантов и диджеев. Выбрали три мероприятия, заслуживающих вашего внимания, и подготовили к ним плейлисты в Apple Music

Юность

Дата: 7 июля

Адрес: ул. Тимирязева, 42. КЦДС "Атакент", павильон 9





Основатели "Юности" позиционируют его как фестиваль актуальной музыки. В самом деле, всего за год существования мероприятия организаторы смогли привезти одних из самых популярных исполнителей СНГ: Ивана Дорна, Kedr Livanskiy, Mujuice, Буерака. В этом году посетители увидят выступление одного из самых противоречивых русских рэперов – Face. Да, автора тех самых треков – "Бургер", "Я роняю запад" и "Гоша Рубчинский". Но не стоит думать, что "Юность" держится только на творчестве иностранных музыкантов. Это отличная платформа для местных исполнителей. Здесь выступали ABDR, Raikhana Mukhlis и многие другие. В этом году проводился специальный конкурс для молодых и малоизвестных музыкантов, у каждого был шанс попасть на большую сцену. Победили Ottenok, Aedanz и Dissonance.

BURO. Open Air

Дата: 13 июля

Адрес: пр. Аль-Фараби, 140а. Villa Dei Fiori

Команда BURO. Kazakhstan организует свою первую Open Air-вечеринку. Мы решили не выдерживать какой-то строгий концепт и сконцентрироваться на хорошей атмосфере. Гостей ждут коктейли от Beefeater, музыка от семи местных диджеев (Vaganov, Ungaro, Aki, Tobleronchik, K!N и Yunbros). Звучать будет хаус, фанк, диско и всё производное. Вход будет свободный, по возрасту – с 21 года.

Happy End

Дата: 30 августа

Адрес: Амфитеатр "Шабыт"

Мы как-то рассказывали о том, как казахстанцы захватили видеопродакшн СНГ. Во многом это заслуга творческого объединения QARA, в которое входят разные режиссеры, продюсеры и два оператора-постановщика. Основал объединение режиссер Айсултан Сеитов. В конце лета они организуют свой первый рэп-фестиваль – Happy End. Выступят крупнейшие звезды сцены – Pharaoh, ATL, Хаски, а также три казахстанских рэпера – Tolebi, Hiro и Масло Чёрного Тмина (о котором мы, кстати, тоже писали).