10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5

На фоне Иманбека популярность музыки из Казахстана взлетела. Шутки про сверхнацию и сверхлюдей снова актуальны. Поэтому мы подготовили нашу новую подборку. Если пропустили предыдущие, творчество местных талантов можно послушать по ссылкам – №1, №2, №3, №4.

Киса в колесе

Сольный проект Екатерины Загоровской, более известной как часть дуэта “Опиа”. Проект очень личный - дримпопный андерграунд с меланхоличным, даже депрессивным настроением. Вероятно поэтому Екатерина называет его “выстраданными стихами и понятной музыкой”. Пока послушать творчество "Кисы в колесе" можно только в паблике в VK. Там вы найдёте три песни и совсем немного подписчиков, поддержите молодого музыканта!

INTROVERA

Участники группы INTROVERA описывают себя как “интернациональное трио, играющее музыку в стиле электропоп”. По именам участников можно догадаться, кто откуда родом: Айка Караганда, Сергун Майкоп и Вася Москва. Свою дебютную работу они начали писать в разных городах, но записали в Москве. Их творчество можно найти на Spotify.

Портрет

Шугейз хоть и появился в 80-х, особенно популярным стал сегодня. Полусонный, воздушный, легкий и ностальгический рок – это шугейз. Именно им и увлечены ребята из группы “Портрет”. Ностальгия по прошлому не ограничивается звуком, “Портрет” выпустили релиз-альбом “Уральск” на CD. Найти их можно в VK, на Bandcamp и soundcloud.

The Continental

Джаз и электроника в одном лице. The Continental пишут инструментальную музыку в век рэп-песен. Одно это выделяет их на фоне бесконечно однообразного потока. Послушать их творчество можно на Apple Music.

P.I.G.Z

Рок умер, но P.I.G.Z не согласны. Они умело смешивают тяжелые хардкорные гитары с электроникой – именно это выдаёт их как “современных” исполнителей. Поскольку поют они на английском, музыку легко спутать с чем-то из нулевых или девяностых. Музыка доступна на Apple Music или в группе в VK.

RASPUTNIKI

Продолжая тему рок-музыки, RASPUTNIKI занимаются ею с 2016 года. Уже успели побывать в туре по Европе, выпустили два релиза. Но нам кажется - их всё ещё недооценивают. В их музыке бешенная энергетика - сырая и агрессивная. Прочувствовать её в полной мере можно по записям с репетиций, которые есть в VK, остальная музыка доступна на Apple Music и Яндекс музыке.

Blake Inmortales

Это проект музыканта мульти-инструменталиста Алтынбека Мурзабекова. Его основной профиль – контрабас. Но в Blake Inmortales смешана разная музыка – академическая классика, её переосмысление и абстрактная электроника. Поддержать творческие начинания Алтынбека можно в Bandcamp.

<a href="https://blakeinmortales.bandcamp.com/album/lyra">Lyra by Blake Inmortales</a>

Yungcold

Скриптонит заново придумал рэп для всего СНГ. Его стиль, подход к музыке, уличная романтика и неразборчивый голос в роли инструмента – планка для новых музыкантов. Параллель с Yungcold очевидна. И это здорово - у Казахстана наконец появился “свой звук”, неважно идёт он из Павлодара или Караганды. Послушать творчество Yungcold можно на всех площадках по ссылке здесь.

rukhani eq

Казахстану отчаянно не хватает качественной музыке на казахском языке. rukhani eq – исключение из банальной попсы. Это простая и понятная музыка, чтобы погрустить по дороге домой. Пока у музыканта есть всего одна песня в паблике AUEN, послушать её можно здесь. Надеемся, что в скором увидим полноценный релиз.

2105

2105 – тот случай, когда исполнитель продумал себе образ, эстетику и концепт. Он уже не просто делает музыку, а создаёт вокруг своего творчества мифологему. Сам же рэп напоминает современную бардовскую песню, где вместо гитары – модные биты. Найти его творчество можно на всех площадках.