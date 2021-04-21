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10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5

Культура | Музыка

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5

Текст: Илья Юн


На фоне Иманбека популярность музыки из Казахстана взлетела. Шутки про сверхнацию и сверхлюдей снова актуальны. Поэтому мы подготовили нашу новую подборку. Если пропустили предыдущие, творчество местных талантов можно послушать по ссылкам – №1, №2, №3, №4.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 1)

Киса в колесе

Сольный проект Екатерины Загоровской, более известной как часть дуэта “Опиа”. Проект очень личный - дримпопный андерграунд с меланхоличным, даже депрессивным настроением. Вероятно поэтому Екатерина называет его “выстраданными стихами и понятной музыкой”. Пока послушать творчество "Кисы в колесе" можно только в паблике в VK. Там вы найдёте три песни и совсем немного подписчиков, поддержите молодого музыканта!

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 2)

INTROVERA

Участники группы INTROVERA описывают себя как “интернациональное трио, играющее музыку в стиле электропоп”. По именам участников можно догадаться, кто откуда родом: Айка Караганда, Сергун Майкоп и Вася Москва. Свою дебютную работу они начали писать в разных городах, но записали в Москве. Их творчество можно найти на Spotify.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 3)

Портрет

Шугейз хоть и появился в 80-х, особенно популярным стал сегодня. Полусонный, воздушный, легкий и ностальгический рок – это шугейз. Именно им и увлечены ребята из группы “Портрет”. Ностальгия по прошлому не ограничивается звуком, “Портрет” выпустили релиз-альбом “Уральск” на CD. Найти их можно в VK, на Bandcamp и soundcloud.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 4)

The Continental

Джаз и электроника в одном лице. The Continental пишут инструментальную музыку в век рэп-песен. Одно это выделяет их на фоне бесконечно однообразного потока. Послушать их творчество можно на Apple Music.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 5)

P.I.G.Z

Рок умер, но P.I.G.Z не согласны. Они умело смешивают тяжелые хардкорные гитары с электроникой – именно это выдаёт их как “современных” исполнителей. Поскольку поют они на английском, музыку легко спутать с чем-то из нулевых или девяностых. Музыка доступна на Apple Music или в группе в VK.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 6)

RASPUTNIKI

Продолжая тему рок-музыки, RASPUTNIKI занимаются ею с 2016 года. Уже успели побывать в туре по Европе, выпустили два релиза. Но нам кажется - их всё ещё недооценивают. В их музыке бешенная энергетика - сырая и агрессивная. Прочувствовать её в полной мере можно по записям с репетиций, которые есть в VK, остальная музыка доступна на Apple Music и Яндекс музыке.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 7)

Blake Inmortales

Это проект музыканта мульти-инструменталиста Алтынбека Мурзабекова. Его основной профиль – контрабас. Но в Blake Inmortales смешана разная музыка – академическая классика, её переосмысление и абстрактная электроника. Поддержать творческие начинания Алтынбека можно в Bandcamp.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 8)

Yungcold

Скриптонит заново придумал рэп для всего СНГ. Его стиль, подход к музыке, уличная романтика и неразборчивый голос в роли инструмента – планка для новых музыкантов. Параллель с Yungcold очевидна. И это здорово - у Казахстана наконец появился “свой звук”, неважно идёт он из Павлодара или Караганды. Послушать творчество Yungcold можно на всех площадках по ссылке здесь.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 9)

rukhani eq

Казахстану отчаянно не хватает качественной музыке на казахском языке. rukhani eq – исключение из банальной попсы. Это простая и понятная музыка, чтобы погрустить по дороге домой. Пока у музыканта есть всего одна песня в паблике AUEN, послушать её можно здесь. Надеемся, что в скором увидим полноценный релиз.

10 казахстанских музыкантов, в которых мы верим: часть 5 (фото 10)

2105

2105 – тот случай, когда исполнитель продумал себе образ, эстетику и концепт. Он уже не просто делает музыку, а создаёт вокруг своего творчества мифологему. Сам же рэп напоминает современную бардовскую песню, где вместо гитары – модные биты. Найти его творчество можно на всех площадках.

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