Жизнь с вампирами и ведьмами: магический реализм в поп-культуре

Текст: Илья Юн

Детство нас знакомит с мифами и легендами, подростковый возраст - с поп культурой и ее чудесными вымышленными мирами. Волшебники, инопланетяне, чудища и герои – их образы будоражат несформированные умы. И во многом именно они формируют наше представление о мире. Вырастаешь, а вместо борьбы с драконом, борешься с копировальным аппаратом. Никаких эльфов, принцесс и волшебников, - скучно. Настоящий мир кажется скудным в сравнении с фантазией. И не только нам. Писатели начала 20-го века вплели волшебство в рутину современности. Впоследствии это направление назвали “магический реализм”.

Нереальная реальность

Сейчас под “магический реализм” подписывают любое произведение, где элементы фэнтези или фантастики вписаны в реальный мир. Так фильм “Сумерки” или сериал “Сверхъестественное” вполне подходят под это определение. Изначально термин был использован искусствоведом Францом Рохом. В своей книге “Постэкспрессионизм. Магический реализм. Проблемы новейшей европейской живописи” он писал о том, как смещение перспективы наполняет магией привычный рисунок картины. В итоге Рох предложил заменить понятие “постэкспрессионизм” на “магический реализм”.

С литературой всё не так однозначно. Термин фактически синонимичен латиноамериканской школе. При его упоминании на ум приходят Габриэль Гарсиа Маркес, Хорхе Луис Борхес, Мигель Анхель Астуриас. Но за несколько лет до появления магического реализма в Южной Америке, писатель и критик Массимо Бонтемпелли писал о “магическом реализме” в журнале “900” (“Новеченто”). Он пытался обосновать новую литературу, которая могла бы соответствовать духовной и общественной ситуации в Европе XX века. Не вдаваясь в подробности его культурного анализа, под эпитетом “магической” Бонтемпелли имел в виду два аспекта. Литературовед и филолог Александр Гугнин в своей работе “Магический реализм в контексте литературы и культуры XX века” пишет: “Во-первых, наряду с первичной, видимой, реальностью он включал в себя вторую, загадочную и необъяснимую, скрытую от наивного взгляда сторону действительности. Которую писатель должен был обнаружить и “реалистически” изобразить в своём произведении, и, во-вторых, “магической” должна была быть сама способность художника снов соединить воедино распавшийся и обособившийся мир предметов и человеческий отношений, вдохнуть в него смысл, создавая тем самым новую модель взаимосвязей мира и человека”.

Иллюстрация к роману Габриэля Гарсиа Маркеса “Сто лет одиночества”

В Латинскую Америку этот термин пришёл благодаря теоретику искусств Ортега-и-Гассет. Он частично перевёл на испанский язык и опубликовал книгу Франца Роха и назвал её “Магический реализм”. Александр Гугнин пришёл к выводу, что именно так “магический реализм” попал на территорию Латинской Америки. Авторов не интересовал огромный пласт культуры, скрытый за термином. Скорее он был удобен свободой трактовки значения, что сыграло на пользу молодой литературе региона. Гугнин пишет: “Магический реализм стал для латиноамериканцев своеобразным “плавильным котлом”, куда они “сбрасывали” всё, что их привлекало в литературах Западной Европы, и из этого немыслимого по историко-литературным меркам сплава они “выковывали” затем свои бессмертные шедевры, обеспечившие уже с 1930-х годов постепенный художественный взлёт, а затем и необычайную популярность этих литератур”. Впоследствии термин вышел за рамки Латинской Америки и развился в Германии. Но сегодня исторические корни магического реализма не играют большой роли. Тренд на упрощение коснулся и этого направления. Но неужели достаточно вписать в Нью-Йорк Кинг Конга, чтобы произведение стало “магическим реализмом”? Обратимся к работе ”Магический реализм” Константина Кислисцына, кандидата филологических наук.

Невозможное возможно

Константин выделяет девять характерных основ для определения этого художественного направления:

1. “Наличие двойной реальности: первичной и скрытой. Сосуществование и взаимопроникновение этих реальностей. Переплетение этих реальностей. Переплетение фантастического и обыденного. Стремясь в целом сохранить верность принципу жизнеподобия, писатели магического реализма вместе с тем активно вводят в повествование мотив чудесного”. Люди, которые выросли с “Гарри Поттером” до сих пор ждут приглашения в Хогвартс. Вероятно, такой эффект вызван именно тем, что мир волшебства и магии остается скрытым за настоящим и довольно “скучным” Лондоном. Конечно, вселенную Роулинг можно приписать к жанру “попаданчество” или исекая, но это тема для другой статьи.

“Паприка”, 2006 г. (реж. Сатоси Кон)

2. “Искажение пространственного жизнеподобия свидетельствует о сверхреальном, магическом содержании. Подобное искажение может проявляться, в частности, через мотив сна, смещение границ между реальным и ирреальным. При этом если сон в сюрреалистических текстах отражает аберрацию сознания, обостренную рефлексию, то в текстах магических реалистов он суть скрытая реальность”. Самый очевидный пример – “Начало” Кристофера Нолана, где сны – скрытая реальность, в которых и разворачиваются события истории. Но более наглядный пример – это “Паприка” Сатоси Кона. Анимация позволяет показать, как “магия” сна буквально искажает реальность, а не только крутящийся коридор.

3. “Время субъктивно и относительно, что является следствием отказа от рационалистического мышления и отражает поэтическое ощущение мира”. Константин в качестве примера приводит роман Габриэля Гарсиа Маркеса “Сто лет одиночества”. Здесь в отдельном городе застыло время и фантасмагорический ливень идёт уже несколько лет.

4. “Писатель систематически замещает свой взгляд образованного человека как носителя высокой культуры взглядом примитивного человека, инфантильно и непосредственного принимающего первичную и скрытую реальность”. В сказке Льюиса Кэрролла “Алиса в Стране чудес”, автор не смотрит на мир взглядом философа, логика, математика или диакона. Нет, здесь всё раскрывается через наивный взгляд маленькой девочки.

5. “Мотивы магического в тексте магического реалиста объясняются способностью автора и героя увидеть реальность под определенным углом, при этом в диалог вступают такие типы сознания, как мифологическое, мистическое, реалистическое”. Персонаж из вселенной комиксов DC Comics, Джон Константин как бы работает детективом, но с особым оккультным уклоном. Нужно отметить, что это неплохо выделяет его на фоне остальных детективов.

Иллюстрация к комиксу " Джон Константин"

6. “Отказ от психологического детерминизма. В произведениях магических реалистов отсутствует психологический анализ уровня романов М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого”.

7. “Антиутопичность и антипрагматизм. Бегство от “царства земного” (“Царство земное”) у Карпентьера всегда наказуемо, куда бы ни лежал путь героев — в мир мифопоэтической реальности или в прошлое”. Скотт Пилигрим в фильме “Скотт Пилигрим против всех” борется за любовь. Борьба происходит как фантасмагория боевика, видеоигровой иконографии и абсурда. Но в этой борьбе он теряет любовь новую, старую и неразделённую.

8. “Национальный, духовный, исторический опыт как мотивировка сюжетных ситуаций и характеров, как культурный контекст повествования” – здесь интересна прямая параллель магического реализма и мифологии. Мифы существует в контексте реального мира античного общества, но обладают определённой долей “магического”. В фильме “Солнцестояние” за основу взяты языческие фестивальные традиции северных народов Европы.

9. “Доминирование экзистенциалистского мировосприятия. Говоря о произведениях Р. Арльта “Злая игрушка” (1926), “Колдовская любовь” (1932), Е. В. Огнева (кандидат филологических наук) отмечает тему Великого сумрачного пути, на который обречен человеческий дух, вынужденный скитаться в потемках собственного одиночества. Одиночество “делает героев Арльта такими, какими их (вслед за Лейбницем, провозгласившим, что у Сатаны есть свои мученики) увидит Борхес: его иуды, его герои-предатели обречены носить терновый венец. Так вошли в латиноамериканскую прозу установки, предвещавшие экзистенциализм, вошли задолго до выхода в свет, до славы сартровской “Тошноты”, до приезда в Буэнос-Айрес Ортеги-и-Гассет”. Здесь мы видим, что магический реализм предвосхитил даже экзистенциальную традицию в литературе. Это значит, что в каком-то смысле жанр стал отражением ужасов реальности XX века – войны, диктаторские режимы и крах идеологий.

На примере этого разбора видно насколько широк и богат поджанр магический реализм. К сожалению, в популярной культуре его часто обходят стороной, заменяя на более конкретные и молодые жанры, например New Weird. Но только магический реализм обладает достаточной историей и корпусом исследовательских работ. Именно он стал основой для мистики и волшебства в нашем сером мире. Возможно, мы так никогда и не сразимся с драконом в реальной жизни. Но можем сразиться с серыми буднями, вписав в них эльфов, вампиров и прочие чудеса.