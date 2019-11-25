За кем следить в Instagram: 11 художников-иллюстраторов

Художественное полотно – зачастую предмет преувеличенной романтизации. Безграничное пространство для свободного полета фантазии. Зигмунд Фрейд писал: "Художественное произведение, как и грёза, является продолжением и заменой былых детских игр. Каждый играющий ребенок ведет себя подобно поэту, созидая для себя собственный мир, или, точнее говоря, приводя предметы своего мира в новый, угодный ему порядок". То самое полотно становится окном в мир, где художник выстраивает правила так, как угодно ему. В этом смысле изобразительное искусство – эгоистичный и личностный медиум, который раскрывает наши истинные мысли и глубоко запрятанные желания. А с появлением Instagram делиться этим стало как никогда просто. Предлагаем обратить внимание на некоторых художников-иллюстраторов, которые активно делятся своими работами в Instagram.

Stabellarius

Varguyart

Deathburger

Davilorium

Jakemorrisonart

Dirtyrobot

Vincentillustrator

Andytheillustrator

Badbucket

Littlethunder

Tomhaugomat