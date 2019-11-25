Поиск

Kazakhstan
За кем следить в Instagram: 11 художников-иллюстраторов

Культура | Лента

За кем следить в Instagram: 11 художников-иллюстраторов

Текст: Buro247.kz


Художественное полотно – зачастую предмет преувеличенной романтизации. Безграничное пространство для свободного полета фантазии. Зигмунд Фрейд писал: "Художественное произведение, как и грёза, является продолжением и заменой былых детских игр. Каждый играющий ребенок ведет себя подобно поэту, созидая для себя собственный мир, или, точнее говоря, приводя предметы своего мира в новый, угодный ему порядок". То самое полотно становится окном в мир, где художник выстраивает правила так, как угодно ему. В этом смысле изобразительное искусство – эгоистичный и личностный медиум, который раскрывает наши истинные мысли и глубоко запрятанные желания. А с появлением Instagram делиться этим стало как никогда просто. Предлагаем обратить внимание на некоторых художников-иллюстраторов, которые активно делятся своими работами в Instagram.

 

Stabellarius

 

Varguyart

 

Deathburger

 

Davilorium

 

Jakemorrisonart

 

Dirtyrobot

 

Vincentillustrator

 

Andytheillustrator

 

Badbucket

 

Littlethunder

 

Tomhaugomat

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Что рисуют казахстанские иллюстраторы?
5 книг о самых выдающихся иллюстраторах XX века

Оставьте комментарий