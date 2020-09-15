Южная готика: американский сюр, гротеск и мистика

Что общего у сериала “Настоящий детектив”, книги “Убить пересмешника”, видеоигры Kentucky Route Zero и фильма “Три биллборда на границе Эббинга Миссури”? Их сюжет разворачивается на Западе Америки, поднимают проблемы современного общества и в той или иной степени касаются сюра, гротеска или мистики. Все это творчество существует в пределах поджанра “южная готика”. В статье мы расскажем об истоках поджанра, влиянии рабства и гражданской войны на его развитие, а также рассмотрим, насколько актуальна критика современности прошлого столетия в 21-м веке.

Провальная война конфедератов, магия худу и готика 18-го века

“Юг” в случае поджанра определяет вполне конкретную территориальную, культурную и историческую принадлежность. Речь идет о Конфедеративных Штатах Америки и сопутствующих культурных пластах, а это проигранная гражданская война, рабовладельческое наследие, строгая консервативность и отказ от личного, в пользу общего (семья, страна и т.д.). Если упрощать, “южная готика” – это перенос приемов и правил классической готической литературы в контексты американского юга начала 19-го века. При этом сам поджанр консолидировано появляется лишь на заре 20-го века. Здесь прослеживается его четкая связь с историей. Если литературная готика сформировалась из-за гротескного, макабрического, сверхъестественного и зловещего повествования, то “южная готика” использовала эти приемы для критики современности. Так появилось структурное “двойное дно”, при этом наложенное на новый и незнакомый контекст.

Но, собственно, что стало предметом критики? В первую очередь, общество обозленных консерваторов, которые не смогли принять новый мир. Юг США – уникальный регион, где по сей день сохраняется свой уникальный быт, несмотря на либеральный конформизм Америки. Многие связывают это с нежеланием принять поражение в войне. В самом деле, с поражением пришла необходимость структурной смены образа жизни. Конфедеративные штаты жили по старым нормам с ярко выраженным классом аристократии. Немаловажным фактом было и наличие рабовладельческого строя. Причем рабы были чуть ли не основой экономики юга. Поэтому крах системы повлек за собой полную деградацию экономических институтов, а учитывая упертость консерваторов, конформизм ценился куда выше личностных амбиций и самовыражения. Налицо трайбализм, обремененный экономикой, обидой и расизмом. Именно это и обыгрывали писатели вроде Фланелли О’Коннор. Но вместо банального социального комментария, в историю быта вплетается элемент загадки – забытые историей болота, тайные общины, культы и магия худу. Консерваторам свойственна религиозность, но религия вкупе с вышеперечисленными факторами превращается в некую эзотерическую практику. Это еще один элемент, который так любили обыгрывать – развал церкви, которая обернулась настоящим злом, где нет бога, но есть человеческая жестокость.

Порок, гротеск и абсурдизм

В произведениях “южной готики” мистика выдерживается не только за счет непосредственно “магических” элементов, но из-за человеческого двуличия. Милый городок с приветливыми и счастливыми жителями окажется деревней каннибалов, приятный священник окажется педофилом, а трудолюбивые полицейские (шерифы) будут в сговоре с местным культом. Вдохновение этому послужил также исторический контекст. Поскольку для общества американского юга была свойственна классовая дихотомия, аристократия всячески пыталась показать свое превосходство и принадлежность к высшему обществу. Это проявляется через правила этикета, одежду и внешние проявление показатели статуса. На деле за этим фасадом скрывались изрезанные шрамами спины рабов. Авторы поджанра не стеснялись буквальности и грубости, потому что гротеск – неотъемлемая часть готики. Человеческий порок выходит на первый план, причем грехопадение часто окрашено в серые краски, ведь если все плохо, уже непонятно, что хуже.

Очевидно, что такая сильная привязка к историчности влечет за собой проблемы. Самая главная – о чем писать, если время прошло. Да, где-то на американском юге определенно остались старые нравы, но мир изменился. Больше нет нужды критиковать плохих конфедератов и аристократию, когда мир подвержен невиданной глобализации. На примере таких сериалов как “Настоящий детектив”, “Настоящая кровь” и “Американская история ужасов” мы видим популярность поджанра. Причем вопросы истории они затрагивают лишь опосредованно. Современные писатели, режиссеры и даже музыканты при работе с южной готикой заимствуют преимущественно эстетику и иконографию. Это не просто “американа”, а жуткий, загадочный, упертый и жестокий юг. Критика общества сменилась скорее критикой образа жизни. Однако если авторы прошлого романтизировали прогресс, современные стирают грани и уводят все в область спорной морали. Главные герои первого сезона “Настоящий детектив” – Раст Коул и Марти Харт. Первый – нигилист, критикующий человечество в целом, второй – более устойчивый образ американского южанина. Здесь нет критики мировоззрений, шоураннер скорее пытается показать абсурдизм ситуации. Оккультные убийства посреди болота в 21-м веке – это как минимум нелепо. Но возможно абсурд и представляет новый интерес поджанра. Человечество осознало невозможность убежать от прогресса, на что южане ответили “возвращением к корням”, даже если корни оказались выдуманной оккультной религией. Нельзя исключать и долю фетишизации южанских историй. Человека всегда влечет к неизвестному и непонятному. Поскольку американская культура доминирует как главная мировая, нет ничего удивительного, что к “южной готике” возник интерес даже за пределами Америки. Так мы можем продолжить фантазировать о мистике в местах, знакомых нам лишь на уровне образов, даже если на неделе это окажется банальная, скучная американская глушь.