Сегодня YouTube-каналы о моде — намного больше, чем незамысловатый контент с субъективным мнением о том, как можно выглядеть, а как нельзя. В своих видео fashion-блогеры придерживаются практически научного подхода: делятся аналитикой, погружаются в историю и размышляют о моде как о важнейшем культурном и социальном явлении. Делимся с вами популярными и не очень YouTube-каналами о моде с хорошей контентной составляющей.

The Fashion Archive

Создателя канала зовут Одунайо Оджо. Парень изучал fashion-журналистику в Сент-Мартинсе. На своём канале Одунайо проводит разбор модных шоу, анализирует историю крупных брендов и рассказывает о ключевых личностях в fashion-индустрии.

Karsten Kroening

Автор канала – Карстен – параллельно является администратором довольно популярного инстаграм-аккаунта Meme Saint Laurent. Парень рассказывает о моде с легким налетом сатиры: делится своими архивными находками, собирает образы и анализирует творчество нишевых дизайнеров, таких как Carol Christian Poell.

Brave New Wear

Создателя канала зовут Кристиан. Ранее он работал в Grailed – на онлайн-платформе для реселлинга брендовой одежды. Парень говорит: "Модная среда зачастую выглядит неприступной и чуждой. Я хочу создавать интересный контент, который сделает моду более доступной и дружелюбной". В своих видео Кристиан рассказывает о том, как подобрать идеальную шапку-бини, как Эди Слиман вдохновлялся e-boys из TikTok для своей коллекции весна-лето 2021 и как изменилось качество курток The North Face за 10 лет.

ITK

Ребята из рижского магазина ITK основали свой YouTube-канал. Его ведущий – Никита Лашин – рассказывает о важных (и не очень) новостях из мира моды, объясняет выбор в пользу того или иного бренда, вместе с приглашенными экспертами разбирает эдиториалы и лукбуки. Огромным плюсом стала приятная манера повествования, лишенная всякого снобизма, который часто присущ людям, относящим себя к экспертам от мира моды.

CHUMA Vecherinka

Изначально Вика Чума была одной из ведущих другого крупного YouTube-проекта о моде – "Луи Вагон". Зрителям быстро полюбились своеобразная манера разговора девушки и её сумасшедшие образы. Обретя популярность, Чума покинула проект, чтобы вернуться с собственным детищем – каналом CHUMA Vecherinka. На правах историка моды девушка рассказывает о ключевых событиях фэшн-истории, таких как проблема Y2K (явление, благодаря которому у нас появились сапоги-дутики или футуристический дизайн телефонов Nokia и Motorola), читает рэп о бренде Kenzo и объясняет, как мода губит экологию.