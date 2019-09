15 YouTube каналов о поп-культуре: видеоигры, кино и музыка

Как вы думаете, сколько часов контента на YouTube просматривается ежемесячно? Ориентировочно – 3 250 000 000 часов. Наверное, больше половины этого времени – это распаковка игрушек, видео с кошками и мемы. Но YouTube – это, в первую очередь, бесконечный кладезь информации. Мы покопались в этом ящике Пандоры и нашли 15 каналов о поп-культуре, которые стоят вашего внимания. Выбрали самое интересное – кино, видеоигры и музыку. Все на английском языке.

Кино

Beyond Ghibli

Хаяо Миядзаки - самый известный японский аниматор сегодня. С его творчеством знакомы даже те, кто не знают, что такое "аниме". Beyond Ghibli – это анализ и разбор культуры аниме вне Миядзаки. Автора канала зовут Джо, и он создает информативные, подробные, но расслабляющие видео-эссе о полнометражных и серийных анимационных картинах. История, смысл, философия, все это подано в максимально ненавязчивой форме: ретроспектива "Ковбой Бибоп", любовное письмо к музыке в Interstella 5555 от Daft Punk, анализ связи в работах Синкая – это малая часть тех тем, которые можно найти на Beyond Ghibli.

Cinema Cartography

Цель этого канала – установить новый подход для знакомства с киноискусством. Создатели Льюис и Луиза считают, что искусство меняет мир, и с помощью своего контента ребята хотят наладить отношение аудитории с этим искусством. В своих видео они разбирают разные аспекты киноиндустрии с помощью подробных видео-эссе (о Спилберге, Дракуле или, например Бэтмене) и длинных видеокастов (подкаст с видеорядом).

Foundation for Economic Education

Многие из нас любят с головой погружаться в вымышленные миры. Это своего рода эскапизм, но, чтобы поддерживать внутреннее ощущение постоянства реальности, этот мир должен следовать строгим принципам и правилам. Проблемы возникают, когда эти правила нарушаются. Канал FEE не фокусируется на кино как таковом, но часто разбирает основные принципы экономики, этики и права на примере популярных проиведений. Чего стоит только разбор экономической невозможности Ваканды из фильма "Черная Пантера".

Now You See It

Автор канала позиционирует свой проект как полноценный академический курс по изучению и анализу кино, но без лекционных залов, домашних заданий и больших денежных займов на учебу. Однако не стоит ждать такого же постоянства, как от университета. Видео на Now You See It выходят раз-два в месяц.

Uncivilized elk

Автор Uncivilized elk получил степень в зоологии, но решил посвятить свободное время мультфильмам. Контент преимущественно состоит из разборов новых серий, анализа основных тем мультфильмов, видео-эссе, рецензий и спекуляций на тему будущих сезонов и событий. Поскольку это все еще остается в плоскости "хобби", видео выходят не часто, и ждать нового можно целый месяц. Но это стоит того, ведь посвящено оно может быть "Времени приключений", "Вселенной Стивен" или новому проекту от Adult Swim.

Wisecrack

Не совсем корректно помещать Wisecrack в категорию кино, потому что они делают намного больше и вне кино. Но львиная доля контента все же посвящена или косвенно связана с кинематографом. На wisecrack работает целая команда режиссеров, художников и прочих фанатов поп-культуры, которые постоянно занимаются ее анализом. У них есть пять основных программ: Wisecrack edition разбирает глубинный смысл наших любимых произведений; Deep or dumb ставит вопрос – насколько популярные фильмы и сериалы глубокие/глупые; What went wrong – попытка проанализировать и понять почему какое-то шоу "испортилось"; Thug notes – сложно объяснить словами, но представьте себе гангстера из Комптона, который анализирует Шекспира.

Comics Explained

Comics Explained находится в отдельной категории, которая, тем не менее, тесно связана с миром кино – комиксы. Это, наверное, самый популярный канал на YouTube, где можно узнать все про DC, Marvel и другие публикации. Автор канала Роб пристально следит за обновлением киновселенных, более того, несколько месяцев назад он интервьюировал Тома Холланда, Самюэла Джексона и Джейка Джилленхола.

Видеоигры

Writing on Games

Здесь все очевидно из названия, Writing on Games – это аналитические видео, рецензии, эссе и разборы механик внутри видеоигр. Все максимально серьезно и на каждое, даже восьмимунтное видео у автора уходит большое количество времени. Из-за этого и график обновлений не такой постоянный. Но на своей странице Patreon Хэмиш поставил цель – 800$ с каждого нового видео. И если подписчики помогут добрать такую сумму, Хэмиш будет заниматься своей YouTube на полной ставке.

The Salt Factory

Контент The Salt Factory сложно разделить на какие-то категории. Не зря автор назвал канал "заводом соли" (от анг. salty –когда человек чем-то расстроен, обижен, задет и, вследствии, раздражен). Здесь можно найти детальные часовые разборы игр серии The Elder Scrolls или послушать как автора на протяжении 24 минут критикует игры про Соника.

Errant Signal

Официальное описание канала: "Мы посчитали, что миру не доставало интернет-рецензий видеоигр, и тогда мы решили заполнить эту пустоту". Иронично, учитывая, что рецензии часто популярнее самих игр. Вообще ирония, цинизм и претенциозность (по признания самого автора) проекта выполнена в лучших традициях британской комедии. Канал существует уже восемь лет и все восемь лет здесь постоянно появляются новые видео о значении главного персонажа внутри игры SimCity.

Super Bunnyhop

Автор называет свой контент псевдо-журналистским. Но учитывая количество проделанной работы над каждым видео, невольно хочется, чтобы и современные журналисты стали "псевдо". Стоит отметить успех Super Bunnyhop и на Patreon, где Джорджа поддерживает 1057 человек, что складывается в месячный доход $3655. Следующая цель – $4210, что позволит всей команде Supper Bunnyhop съехать в полноценный офис. Отличный показатель того, как игровая журналистика может стать делом жизни.

Музыка

Knobs

Если вы интересуетесь гитарной или электронной музыкой, то знаете о существовании педали эффектов. Это - небольшой прибор, который преобразует проходящий через него звук. Это эхо, дилэй, тремоло, овердрайв и прочие эффекты. Knobs делает рецензии на эти педали (их бесчисленное множество), правда, не совсем типичные. Вместо человека, который будет тридцать минут говорить на камеру, здесь все обезличено, проигрывается мелодия и звук модулируется наглядно.

12 Tone

Канал для откровенных музыкальных "задротов". То, что здесь происходит, будет непонятно без знания нотной грамоты. Автор разбирает разные аспекты музыки, но самая популярная категория – Understanding, в которых автор детально разбирает популярные песни (например, Losing My Religion от R.E.M.) с точки зрения музыкальной грамоты. Каждое видео сопровождается нотным листом, на котором иллюстрируется весь разбор.

Bandstand

Канье Уэст как-то написал в Twitter, что ему больше не нужен Genius, когда есть Bandstand. Канал занимается разбором сэмплов по разным музыкальным альбомам и делает это намного детальнее. Каналу всего два года, но он уже успел собрать 553 человека на Patreon.

Reverb

Изначально Reverb создавался как интернет-магазин музыкальной продукции. Впоследствии он вырос в один из самых успешных YouTube каналов о музыке. Редакция еженедельно выпускает видео о гитарах, синтезаторах и прочих инструментах. Периодически на канале появляется детальный разбор музыки из кино, например звуки старых синтезаторов "Очень странных дел" или "очень крутой звук" спагетти вестернов.